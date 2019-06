जळगाव लग्न लावून परततांना बायको पळाली Nikhil Wani Share









राजेंद्र पोतदार

अमळनेर । लग्न लावून गावी परतत असतांना भावी वधू रफू चक्कर झाल्याची घटना घडल्याने अमळेनर शहरात घडली. यानंतर परराज्यातून मुलगी आणून लग्न लावून दलाली घेणार्‍या दलालाविरुध्द फसवणुकीची फिर्याद नवरदेवाने दिली. पोलिसांनी अद्याप कोणालाही अटक केलेली नाही. दरम्यान या प्रकरणातील दलालाने अशा प्रकारे अनेकांना गंडावल्याचे समोर येत आहे. शहर आणि तालुक्यात अविवाहित तरुणांचे लग्न जुळवण्याच्या नावाखाली आर्थिक फसवणूक करणारी तीन जणांच्या टोळीने ही फसवणूक केल्याचे पोलिसात दिलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे. सर्वच समाजात मुलींचे प्रमाण कमी झाल्याने अनेक तरुणांचे विवाह जुळण्यास अडचणी निर्माण होत आहेत. याचा फायदा घेत काही विवाह जुळविणारी दलाल मंडळी मध्यप्रदेश किंवा चंद्रपूर, सोलापूरसारख्या गावातील ग्रामीण भागातील गरीब घरातील मुलींशी विवाह करुन देणारी टोळी सध्या अनेक ठिकाणी कार्यरत आहे. अनेक जण लग्नासाठी ‘शादीराम घरजोडे’ दलालांचा आधार घेतात. अमळनेर शहरातील शिरूड नाका भागातील रहिवाशी सागर गुलाबराव पाटील आणि अनिल लालचंद पाटील यांचा खेतीया येथील नातेवाईक हिंमत सखाराम पाटील या तरुणाचा विवाह जुळत नसल्याने सागर व अनिल यांनी अमळनेर शहरातील दलाल सुबोध उर्फ (अनिल) जोशी, आणि किशोर पाटील यांचेशी संपर्क केला. त्यांनी विवाह जुळवून देतो,असे सांगत नोंदणीसाठी पाच हजार रुपये घेतले. त्यानंतर व्हाट्सअप ग्रुपवर मुलींचे फोटो दाखवले, वराकडच्या मंडळींना अमरावतीची मुलगी पसंद पडल्यानंतर हे सारे थेट अमरावतीला निघाले असता मध्येच मलकापूर येथे एक मुलगी आहे, ती पाहून घेऊ असे या दलालांनी सांगितले.त्यानंतर त्यांनी हि मुलगी पाहिली. ती पसंद पडल्याने नवरदेवकडून पुन्हा 30 हजार रुपये उकळले. मुलीने तरुणाशी संपर्क करून आम्ही या दलालांना ओळखत नाही, त्यामुळे मी तुमच्याशी लग्न करू शकत नाही, असे सांगत लग्नास नकार दिला. या मुलीशी जमले नाही म्हणून दलालाने सेंधव्याजवळील खलघाट येथे तेथे जाऊन पाहू, असे सांगत नवरदेव आणि नातेवाईकांना तेथे नेले. त्याठिकाणी ही मुलगी पसंत पडल्यानंतर एक लाख 30 हजार नवरीच्या आईबापांना देण्याचा व्यवहार ठरला, त्यापैकी एक लाख रुपये नवरदेव आणि नातेवाईकांनी त्यांना दिले. यावेळी सर्व दलाल त्याठिकाणी उपस्थित होते, नवरदेव हिम्मतचे लग्न सीमा पटेल नावाच्या मुलीशी लावण्यात आले, या लग्नाची नोटरी देखील करण्यात आली, सकाळी रितसर मोजक्या नातेवाईकांसमवत लग्नाचा सोपस्कार पार पडला. इतकेच नाही तर वधूला घेवून भावी आयुष्याचे स्वप्न पहात कुटुंबासह वधू-वर अमळनेर येण्यासाठी निघाले. दोन वेगवेगळ्या वाहनातून येतांना शिरपूर जवळ रात्री जेवण्यासाठी थांबले असता वधूकडील मंडळीने उर्वरित पैसे मागितले, मात्र पैसे अमळनेरला देऊ म्हटल्यावर नवरी आणि वर्‍हाड तेथूनच एक एक करून पसार झाले. हा प्रकार नवरदेव हिम्मत आणि नातेवाईकांचे लक्षात येताच आपली फसवणूक झाल्याचे त्यांना ऊमगले. यावेळी ज्या दलालांनी हे लग्न जुळवून दिले त्यांच्याकडे पैशांची मागणी केली असता त्यांनी सुरुवातीला नकार दिला मात्र पोलिसात जाऊ, असे सांगताच एक लाख 30 हजार रुपयांचा एक धनादेश जोशी दाम्पत्याने दिला. याबाबत फसवणूक झालेल्या नवरदेव नातेवाइकांनी अमळनेर पोलीस स्टेशन गाठले , अशा या लग्न जुळवून देणार्‍या त्रिकुटापासून सावध राहण्याचे आवाहन या नवरदेव व नातेवाईकांनी केली आहे. या प्रकारामूळे विवाह नोंदणीच्या नावाखाली हजारो रुपयांची मागणी करणार्‍या फसव्या वधू-वर सूचकांच्या रॅकेटचा पर्दाफाश झाल्याचे समोर आले आहे. अशाच पध्दतीने आपली देखील फसवणूक केल्याचे अनेकांनी धक्कादायक प्रकार उघड केले आहे. कुणाला लाख, तर कुणाला दोन लाख रुपयांना गंडा घातला गेल्याचे किस्से समोर आले आहे. खोटी लक्ष्मी बनून घरी आलेल्या वधूनेही घातला गंडा…?

धक्कादायक बाब अशी की, काही एजंट मुलींना खोटी ‘लक्ष्मी’बनवून घरी पाठवले जाते आणि ही लक्ष्मी काही दिवस नांदून, विश्वास संपादन करून नंतर घरातल्या मुद्देमालासह फरार झाल्याचेही प्रकार घडले आहेत. यासाठी या लक्ष्म्यांना एक ते दोन तीन लाख रुपये मोजून घरी पाठवले जाते फक्त बायको म्हणून नांदण्यासाठी. अनेकांनी मात्र बेअब्रूच्या भीतीपोटी आळीमिळी-गुपचिळी केली जाते अनाथाश्रमातून पळविलेल्या किंवा अपहरण करून आणलेल्या मुलींचाही व्यापार या माध्यमातून होत असल्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. गेल्या काही वर्षांत यातील मोजकीच प्रकरणे पोलिसांपर्यंत आली आहेत या प्रकरणातील शादीराम घरजोड्यांना व अशा दलालांवर कठोर कार्यवाही करून समाज प्रबोधन करण्याची गरज आहे.

