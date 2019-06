जळगाव कारच्या धडकेत दुचाकीस्वार विद्युत सहाय्यक जागीच ठार Nikhil Wani Share











जळगाव । राष्ट्रीय महामार्गावरील शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयजवळ समोरून येणार्‍या कारवर दुचाकी आदळल्याने झालेल्या अपघातात विद्युत सहाय्यक जागीच ठार झाल्याची घटना मंगळवारी मध्यरात्री 12.30 वाजेच्या सुमारास घडली. या युवकाच्या शर्टावरून त्याची ओळख पटण्यास मदत झाली. अपघातात कारमधील महिला व लहान चिमुकला देखील जखमी झाला आहे. अपघात भीषण असल्याने कारच्या पुढील दोन्ही एअरबॅग उघडल्या होत्या. अविनाश बापू पाटील वय 30 (रा. बेडरगाव रोड, मोहाडी, धुळे, ह.मु. अयोध्या नगर जळगाव) असे मयताचे नाव आहे. अविनाश पाटील हा औद्योगिक वसाहतीतील महावितरणच्या दक्ष-1 या ठिकाणी विद्युत सहाय्यक म्हणून कामाला होता. नोकरीनिमित्त तो जळगावातील अयोध्यानगरमध्ये राहत होता. दरम्यान, मंगळवारी रात्री तो त्याच्या एमएच 19, एजे 7710 क्रमांकाच्या दुचाकीने मित्राला सोडण्यासाठी शिवकॉलनी येथे गेला होता. मित्राला सोडल्यानंतर तो घराकडे परतत असतांना महामार्गावरील शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाजवळ त्यांची दुचाकी समोरून येणार्‍या एमएच 19 सीयु 8921 क्रमांकाच्या कारवर धडकली. दोन्ही वाहने भरधाव वेगात असल्याने दुचाकीचा पूर्णपणे चुराडा होवून चालक अविनाश पाटील हा जागीच ठार झाला तर कारमधील महिला व तिचा नातू देखील जखमी झाला आहे. अपघातानंतर कारच्या पुढील दोन्ही एअरबॅग उघडल्या होत्या. अपघातामुळे महामार्गावर काही वेळ वाहतूक विस्कळीत झाली होती. घटनेची माहिती कळताच रामानंदनगर व जिल्हापेठ पोलीस स्टेशनचे कर्मचारी यांनी याठिकाणी धाव घेतली. रामानंद पोलिसांनी अपघाताग्रस्त कार देखील ताब्यात घेतली आहे. दोन वर्षांपूर्वी लागला कामाला

हा अपघात अतिशय भीषण झाला असल्याने दुचाकीस्वार अविनाश याच्या डोक्याला जबर दुखापत झाली. त्यामुळे त्याचा जागीच मृत्यू झाला होता. घटनास्थळी रामानंदनगर पोलीस स्टेशनचे कर्मचारी विनोद शिंदे, योगेश पवार यांनी याठिकाणी धाव घेवून मृतदेह जिल्हा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय येथे हलविला. दरम्यान, अविनाशच्या शर्टावर महावितरणचे चिन्ह असल्याने त्याची ओळख पटविण्यात मदत झाली. महावितरणच्या कर्मचार्‍यांनी रुग्णालयात धाव घेवून त्याची ओळख पटविली. त्यानंतर त्याचे घर माहिती असलेल्या एका कर्मचार्‍यांने घरी जावून त्याच्या रुमपार्टनरला घटनेची माहिती दिली. अविनाश हा दोन वर्षापूर्वी महावितरणमध्ये कामाला लागला होता. मोबाईलच्या पॅटर्न लॉकमुळे ओळख पटविण्यास अडचणी

अपघातानंतर घटनास्थळी मयत अविनाश याचा मोबाईल मिळून आला होता. परंतु मोबाईलच्या स्क्रिनवर पॅटर्न लॉक असल्याने त्याच्या मित्र परिवार, नातेवाईकांशी संपर्क साधण्यास अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. जवळपास अडीच तासानंतर त्याच्या शर्टावरून तो महावितरण कर्मचारी असल्याचे निष्पन्न झाले. त्यानंतर त्यांची ओळख पटली. कार डॉक्टरच्या मालकीची?

दुचाकीला धडक देणारी कार एमएच 19 सीयू 8921 ही दादावाडीतील डॉ. गुजराथी (दोशी) यांच्या मालकीची असल्याचे समजते. या अपघातग्रस्त कारमध्ये चालक, महिला व एक लहान मुलगा होता. अपघातावेळी महिलेच्या डोळयात काच गेले असल्याने महिला व लहान मुलगा हे दोघे जखमी झाले. त्यांना उपचारार्थ खासगी दवाखान्यात हलविण्यात आले आहे.

अविनाश एकलुता एक; कुटुंबियांचा आक्रोश

अविनाश याचे वडील धुळे येथे रिक्षा चालवितात. दोन वर्षापूर्वी तो महावितरणमध्ये कामाला लागला होता. यावर्षी त्याचे लग्न करण्यात येणार होते. तो एकलुता एक असल्याने कुटुंबियांनी रुग्णालयात आक्रोश केला. त्याच्या पश्चात आई-वडील, एक बहीण असा परिवार आहे. शवविच्छेदनानंतर मृतदेह त्याच्या कुटुंबियांच्या स्वाधीन करण्यात आला.

