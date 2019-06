जळगाव जिल्हा बँकेची 1048 कोटींच्या वर थकबाकी Nikhil Wani Share











जळगाव । गेल्या सात आठ वर्षात विविध कारणास्तव शेती पिककर्जाची परतफेड करू न शकलेल्या शेतकर्‍यांसाठी राज्य शासनाने गेल्या दिड वर्षापूर्वी छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना बहुतांश शेतकर्‍यांना कर्जमाफी देण्यात आली होती. परंतु काही शेतकरी पात्र असून देखील या कर्जमाफी योजनेपासून सुमारे 50 ते 60 हजार शेतकरी वंचित राहिले आहेत. सन 2017 ते 2019 या तीन वर्षात पन्नास हजारांपासून ते 2 लाखांपर्यत थकबाकी असलेल्या पिक तसेच मध्यम मुदतीचे कर्जधारकांची संख्या सुमारे 1 लाखांचे वर असून पीककर्जाची रकम 90243 लाख तर मध्यम कर्जाचे 1437 लाख असे सुमारे 1048 कोटींच्या वर असल्याचे जिल्हा बँकेने दिलेल्या माहितीनुसार जिल्हा निबंधक सुत्रांनी सांगीतले. जिल्हा बँकेकडून ग्रामीण पातळीवर असलेल्या सुमारे 877 विविध विकास सोसायटयांमार्फत सुमारे 6 लाखांचे वर शेतकरी सभासद आहेत. शेतकरी सन्मान योजनेत कर्जमाफी दिली. निकषानुसार कर्जमाफी देण्यात आली होती. त्यापैकी 84 महिन्यांत थकबाकीदार असलेले पीक व मध्यममुदतीचे 191 हजार 10 कर्जदार शेतकर्‍यांचे 91680 लाख सन 2017-18 तर 92720 कर्जधारकांची 40639 लाख शिवाय 31 मार्च 2019 अखेर 67976 खातेधारकांकडे 44648 लाख कर्जरकम थकीत असल्याचे सांगण्यात आले.

