भारताचे पूर्वीचे आर्थिक सल्लागार आणि निःपक्षपाती अर्थशास्त्रज्ञ डॉ. अरविंद सुब्रमण्यम यांच्या ‘ऑफ कौन्सेल’ या ग्रंथाला प्रस्थापना लिहिताना डॉ. विजय केळकर यांनी म्हटलं होतं की आर्थिक सुधारणांचा आपला कार्यक्रम हा वस्तू आणि सेवांमधल्या आर्थिक सुधारणांकडून उत्पादनाच्या मूळ घटकांमधल्या सुधारणांकडे जायला हवा. अर्थशास्त्रात उत्पादनाचे चार मूळ घटक आहेत- जमीन, श्रमिक, भांडवल आणि व्यवस्थापन. मोदींचं व्हिजन आणि त्याला अनुसरून मांडलेला ‘आात्मनिर्भर भारत’चा कार्यक्रम यात या चार घटकांमधल्या सुधारणांचं प्रतिबिंब दिसतं. भारत एका गतिशील आर्थिक विकासाकडं जाईल असं आश्वासन यामध्ये आहे. अविनाश धर्माधिकारी,माजी सनदी अधिकारी कोरोनानं तुमच्या माझ्या वैयक्तिक जीवनासहित, महाराष्ट्र, भारत आणि अख्ख्या जगासमोर अक्षरशः अभूतपूर्व आणि भयानक म्हणावी अशी परिस्थिती उभी करून ठेवली आहे. अशा परिस्थितीला प्रतिसाद देताना, जे राजकीय नेतृत्व केवळ पुढच्या निवडणुकीवर लक्ष ठेऊनच पुढची पावलं उचलणारं – ‘पॉलिटिशियन’ नाही, तर उलट, अडचणीलाच संधी समजून तिचं रूपांतर संधीत करता येईल, अशी दूरदृष्टी ठेऊन व्हिजन आणि कार्यक्रमाची मांडणी करतं, ते राजकीय नेतृत्व ‘स्टेटस्मन’ म्हणायला सार्थ ठरतं. पंतप्रधान मोदींनी आपण देशाचा, समाजाचा, संस्कृतीचा दूरवरचा विचार करून आपण धोरणं आखतो आणि काम करतो याचा वेळोवेळी परिचय दिला आहे. ‘आत्मनिर्भर भारत’ ही व्हिजन मांडून त्यांनी पुन्हा एकदा हे सिद्ध केलं आहे. कोरोनानं जी अनाकलनीय, काहीशी अगम्य आणि निश्चितपणे अनिश्चित, अशी जागतिक परिस्थिती निर्माण केली आहे. अशा वेळी भारताची स्वतःची ताकद वापरून विकासाचा पुढचा रास्ता आखला पाहिजे – तो आखता येतो – तशी भारताची मूळ शक्ती आहे, असा या ‘आत्मनिर्भर भारत’चा अर्थ आहे.

देशात जीएसटी लागू झाल्यापासून भारत जगातली सर्वात मोठी एकसंध अर्थव्यवस्था बनला आहे. भारत ही एक अंतर्गत भिंती, वस्तू किंवा सेवांच्या एकूण आवाजाहीवर बंधनं, विविध प्रकारचे कर न ठेवता, अख्खा भारत आणि त्याची 135 कोटी लोकसंख्या यांचं रूपांतर एका संघटित, अखंड बाजारपेठेत केलं. एवढी एकत्रित अखंड बाजारपेठ अमेरिकाही नाही. चीनसुद्धा अशी बाजारपेठ नाही. बाजारपेठेची ही एकसंधता आणि लोकसंख्येचा आकार हे आपलं शक्तीस्थान म्हणून वापरता येईल. ते या ‘आत्मनिर्भर भारत’च्या व्हिजनमध्ये आहे. एवढी प्रचंड बाजारपेठ! याचा अर्थ, जागतिक परिस्थिती काहीही असो, केवळ आपल्या एतद्देशीय शक्तीच्या आधारावर आपण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या वाढीचा 7-7.5 टक्के दर निश्चित गाठू शकतो. आज महामंदी चालू झाली आहे असं या क्षेत्रातले जाणकार सांगतात आणि ते बरोबरही आहे. या धोक्याची तीव्रता कमी करताना नव्हे त्याचं रूपांतर संधीत करायला, आपल्या देशाचा स्वतःचा विकासाचा आवाका आहे, त्याचा उपयोग करायला हवा. 135 कोटींच्या एकसंध लोकसंख्येत ती क्षमता आहे. ही क्षमता प्रत्यक्षात आणणं हे ‘आत्मनिर्भर भारत’च्या व्हिजनचं काम आहे. जगाच्या निरपेक्ष भारत आपला विकासदर 7-7.5 टक्के कसा ठेऊ शकेल हे सिद्ध करता येतं, पण लेखाच्या शब्दमर्यादेअभावी एकच सोपं उदाहरण सांगतो – आजच्या अडचणीपूर्वी भारताचा सरासरी बचतदर 33-35 टक्के होता (आज तो 20 टक्क्यांहून कमी झाला आहे ते बरोबर आहे पण) राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 35 टक्के बचत आपल्याला करता येते. ही बचत, गुंतवणुकीत रूपांतरित केली, त्यामुळं रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण झाल्या, समाजाच्या वाढत्या घटकांमध्ये क्रयशक्ती निर्माण झाली, तर बचतीचा दर 35 टक्के म्हणजे राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या वाढीचा दर 7 टक्के आपण केवळ स्वबळावर गाठू शकतो, असा त्याचा अर्थ होतो. अर्थात ही क्षमता असली तरी तिचं रूपांतर वास्तवात करण्याची योजना ‘आत्मनिर्भर भारत’मध्ये आखलेली असल्याची माझी खात्री आहे. पंतप्रधान मोदींनी 12 मेच्या भाषणात नुसतंच सद्भावना आणि चांगल्या शब्दांपलीकडं नेत या व्हिजनला व्यावहारिक, सुनिश्चित, पाय जमिनीवर ठेवत 5 क्षेत्रांकडं आपलं लक्ष वेधलं. 1. अर्थव्यवस्था, 2. पायाभूत प्रकल्प , 3. तंत्रज्ञानाची वाढ 4. लोकसंख्या हे बळ आहे असा वापर , 5. मागणीला चालना या 5 क्षेत्रांची पुढची वाटचाल त्यांनी 4 मोठ्या शब्दांमध्ये व्यक्त केली- जमीन, कामगार, रोखता -लिक्विडिटी (अर्थव्यवस्थेत असलेलं खेळतं चलन), कायदा आणि त्यातले बदल. या व्हिजनचं रूपांतर धोरण आणि कार्यक्रम अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन पुढे पाच दिवस मांडत होत्या. त्यातील सगळ्या रकमेची बेरीज केल्यास ती 20 लाख 97 हजार कोटी निघते. यातले 8. 91 लाख कोटी हे फेब्रुवारीनंतरच्या कालखंडामध्ये आरबीआयने उचललेल्या पावलांमधून अर्थव्यवस्थेमध्ये खेळणं चालू होतं. अर्थसंकल्प आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’ यामार्फतची एकूण वित्तीय भर साधारण 2 लाख कोटींची आहे. शेतीपासून उद्योगक्षेत्रासाठी जाहीर केलेली आर्थिक धोरणं आहेत ते पॅकेज 8 लाख कोटींपर्यंत जातं. उरलेले 3.5 लाख कोटी कुठून आणणार याचं उत्तर नाही – अर्थात तो सरकारच्या तिजोरीवरचा भर आहे. यातून देशाची तूट वाढू शकते. फेब्रुवारीत मांडलेल्या अर्थसंकल्पात 3.5 टक्के तूट मांडली होती. एफआरबीएम कायद्यानुसार जीडीपीच्या 3.5 टक्क्यांपेक्षा जास्त तूट ठेवायला सरकारला बंदी आहे. कोरोनाशी लढा देताना या कायद्यात दुरुस्तीची गरज निर्माण होईल. देशाला कोरोनाच्या संकटातून बाहेर काढताना जीडीपीच्या 5-6 टक्के एवढं पॅकेज जाहीर करावं लागेल, असं अर्थतज्ज्ञ म्हणत होते. मागणीचा तो आकडा पुढे वाढत 11 टक्क्यांपर्यंत गेला. ‘आत्मनिर्भर भारत’तर्फे जाहीर करण्यात आलेलं पॅकेज हे जीडीपीच्या दहा टक्क्यांपेक्षा थोडं कमी आहे. हा पैसा आणायचा कुठून? विविध करांतून मिळणारं उत्पन्न यावर्षी कमी असेल. कोरोनामुळं जास्तीचा करही लावता येणार नाही. मग करेतर उत्पन्न – पण तेही फार मोठं नाही. उरतं देशांतर्गत किंवा देशबाहेरून कर्ज घेणं. जागतिक परिस्थिती पाहता मोठ्या प्रमाणावर कर्ज घेता येईल असं दिसत नाही, देशांतर्गत उभं करावं तर परिस्थिती ‘दुष्काळात तेरावा महिना’ अशी आहे. एवढंच नाही, तर देशांतर्गत कर्ज उभं करणं म्हणजे अर्थव्यवस्थेत आधीच कमी प्रमाणात उपलब्ध असलेलं खेळतं चलन सरकारनं काढून घेणं. म्हणून तोही रस्ता बंद. उरलं काय? नाशिक रोडच्या छापखान्यात सरकारनं नोटा छापणं. अर्थशास्त्रात त्याला तूट म्हणतात. याला इलाज दिसत नाही. जेव्हा इतर कोणता मार्ग नसतो तेव्हा अल्प मुदतीचं धोरण म्हणून नव्या नोटा छापून त्या लोकांच्या हातात ठेवणं, हा अनेक अर्थतज्ज्ञांनी सुचवलेला उपाय आहे. यामुळं रोखलेला आर्थिक प्रवाह पुन्हा सुरु होतो. लोक तो पैसा बाजारात खर्च करतील – त्यामुळं बाजाराला चालना मिळेल; अथवा तो पैसा बँकेत साठवला जाऊन बचतदर वाढेल – त्यातून उद्योगासाठी कर्ज उभं करता येईल. हे धोरण धोकादायक आहे; पण या संकटात हा धोका पत्करणं गरजेचं आहे. अर्थशास्त्रात या धोरणाला ‘क्वांटिटिटीव्ह इजिंग’ हा शब्द आहे. अमेरिकेनं अनेकदा ते वापरलं आहे. अर्थमंत्र्यांनी हे जाहीर केलं की इथून पुढं सार्वजनिक क्षेत्र अत्यंत मर्यादित राहील. अवकाश, अणुकार्यक्रम अशा मर्यादित क्षेत्रांपुरतंच. असं असलं तरीही प्रत्येक क्षेत्रात जास्तीत जास्त चारच सार्वजनिक संस्था कार्यरत असतील. याउलट, खासगी क्षेत्राला आता अर्थव्यवस्थेची सर्वच्या सर्व क्षेत्रं खुली आहेत. अवकाश, अणुकार्यक्रम, संरक्षण उत्पादन यासहित! म्हणून या नव्या पॅकेजमार्फत नवा कालखंड सुरु करण्यात आला आहे. मला हा ‘आत्मनिर्भर भारत’चा कार्यक्रम पाहताना जाणवलं, की ज्या तर्हेनं हा कार्यक्रम मांडला जातोय, त्याचं फार मोठं साम्य ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ डॉ. विजय केळकर यांनी वेळोवेळी मांडलेल्या आर्थिक विचाराशी आहे. त्यांचा एक अनमोल ग्रंथ ‘इन सर्व्हिस ऑफ द रिपब्लिक’ अलीकडं प्रकाशित झाला आहे. आपले आर्थिक विचार मांडताना शासनाची आर्थिक धोरणं कोणत्या सूत्रांनी ठरावीत हे त्यांनी या ग्रंथात मांडलं आहे. सखोल, तरीही साधा अशा सार्वकालिक श्रेष्ठ असलेल्या या ग्रंथाचं देशाच्या सर्व नेत्यांनी, सरकारी अधिकार्यांनी पारायण करावं. या ग्रंथाचा सर्वात महत्वाचा सारांश एका मुद्द्यात सांगता येईल, तो म्हणजे – अर्थव्यवस्था, मुळात तिच्या स्वतःच्या अंगभूत गतीनं (म्हणजेच बाजारपेठेच्या सुत्राने, मुख्यतः मागणी-पुरवठ्याच्या सिद्धांतानुसार) चालावी. तिच्या चालचलनामध्ये सरकारी व्यवस्थेचं नियंत्रण नको. सरकार ‘प्लेयर’ म्हणून सहभागी असेल. पण तेव्हा सरकारचं सर्वात महत्वाचं काम असेल मार्केट करेक्शन. बाजारपेठेला जागेवर आणण्याची गरज जिथे आहे (कोर्स करेक्शन), फक्त तिथेच सरकार मध्यस्थी करेल.’ हा विचार पंतप्रधान मोदींच्या ‘मिनिमम गव्हर्नमेंट, मॅक्सिमम गव्हर्नन्स’ला धरून आहे. ’आत्मनिर्भर भारत’च्या विचारात सरकार अर्थव्यवस्था संचालित करणार नाही, पण ती जागेवर आणण्यासाठी सरकार मध्ये पडेल असं सुनिश्चित आश्वासन व्यक्त होतं. खरं म्हणजे कोरोनानं उभं केलेल्या संकटामुळं पुन्हा एकदा संरक्षणात्मक धोरणं स्वीकारावीत, देशातल्या उद्योगांना संरक्षण द्यावं, विदेशी वस्तू-सेवांवर बंधनं आणण्याचा मोह होणं अगदी शक्य आहे. पण ‘आत्मनिर्भर भारत’च्या व्हिजनमध्ये तो टाळला आहे. उलट भारताची अंतर्गत बाजारपेठ आणि लोकसंख्येचा वापर करून जगाच्या विकासाचं इंजिन भारत कसं बनेल, अशी पावलं उचलण्यात आली आहेत, असं अभ्यासाअंती माझं मत आहे. भारताचे पूर्वीचे आर्थिक सल्लागार की जे स्वतः एक निःपक्षपाती अर्थशास्त्रज्ञ आहेत – डॉ. अरविंद सुब्रमण्यम यांचा तितकाच अनमोल ग्रंथ ‘ऑफ कौन्सेल’ या ग्रंथाला प्रस्थापना लिहिताना डॉ. विजय केळकर यांनी म्हटलं होतं की आर्थिक सुधारणांचा आपला कार्यक्रम हा वस्तू आणि सेवांमधल्या आर्थिक सुधारणांकडून उत्पादनाच्या मूळ घटकांमधल्या सुधारणांकडे जायला हवा. अर्थशास्त्रात उत्पादनाचे चार मूळ घटक आहेत- जमीन, श्रमिक, भांडवल आणि व्यवस्थापन. मोदींचं व्हिजन आणि त्याला अनुसरून मांडलेला ’आत्मनिर्भर भारत’चा कार्यक्रम यात आपल्याला या चार घटकांमधल्या सुधारणांचं प्रतिबिंब दिसतं. भारत एका गतिशील आर्थिक विकासाकडं जाईल असं आश्वासन यामध्ये आहे. सर्व विचार करताना एक आक्षेप मांडता येणं शक्य आहे. या पॅकेजमध्ये थोडे कार्यक्रम वगळता अर्थशास्त्राच्या पुरवठ्याची बाजूला अनुसरून मांडणी करण्यात आली आहे असं दिसतं. म्हणजे लोकांच्या हातात थेट पैसा कसा ठेवता येईल याचा विचार कमी दिसतो. स्वतः निर्मला सीतारामन यांनी हा मुद्दा मान्य करत म्हटलं की आम्ही याचा विचार केला पण आम्हाला वाटलं की जे करायचं आहे त्याची सुरुवात या स्वरूपाच्या पॅकेजने करावी. त्यामुळं लोकांकडे थेट पैसा कसा जाईल याकडे लक्ष द्यायला हवं. एक ज्येष्ठ अर्थशास्त्रज्ञ आणि व्यवस्थापन गुरु सी. के. प्रल्हाद यांनी गरिबांच्या बाजारपेठेचीसुद्धा आर्थिक विकासाची शक्ती फार मोठी असते हा सिद्धांत मांडला आहे. या सिद्धांताला ‘बॉटम ऑफ पिरॅमिड’ असं नाव आहे. त्यामुळं शासन व्यवस्थेनंही सर्वांकडं लक्ष देताना आधी गरिबांकडं लक्ष द्यायला हवं. म्हणून आपण अशी अपेक्षा ठेऊया की डिमांड साईडकडेसुद्धा नजीकच्या काळात लक्ष दिलं जाईल आणि गरिबातल्या गरीबाची क्रयशक्ती वाढवण्याची पावलं उचलली जातील. असं असलं तरी ’आत्मनिर्भर भारत’ हा एक मोठी दूरदृष्टी असलेला कार्यक्रम आहे, असं माझं मत आहेच. उरतो तो सर्वात मोठा आणि महत्वाचा मुद्दा – अंमलबजावणीचा. ती मुख्यतः शासकीय यंत्रणेद्वारे होणार आहे. ही यंत्रणा कोरोनाचा सामना करत असताना एका नव्या उंचीवर जावी. शासन अधिक कार्यक्षम, पारदर्शक, लोकांना उत्तरदायी व्हावं. या कोरोना काळानंच शासन-प्रशासन-जनता यांच्यात नवं विश्वासाचं, मैत्रीचं नातं निर्माण केलंय असं म्हणणं अतिरंजित ठरणार नाही. ही वाटचाल चालू राहावी.

आता मुख्य आव्हान आहे शासकीय यंत्रणेनं या व्हिजनला यशस्वीरीत्या प्रत्यक्षात आणण्याचं. तितकंच मोठं आव्हान आहे – या देशाचे नागरिक, कार्यकर्ते या नात्यानं आपणही आपली त्यातली भूमिका उत्तमरीत्या बजावणं!

