शैक्षणिक उद्योगीक सुरक्षेतील करियर संधी Sarvmat Digital Share











जर आपल्याला जोखीम पत्करण्याची तयारी असेल तर आपण इंडस्ट्रियल सेफ्टी मॅनेजर (औद्योगिक सुरक्षा व्यवस्थापक-अभियंता) होऊन शानदार करियर करू शकता. आजकाल जसजसा उद्योग व्यवसायाचा पसारा वाढत आहे,तसतसे त्याच्या सुरक्षेवरून चिंतादेखील वाढत चालली आहे. औद्यागिक सुरक्षा व्यवस्थापनेचा उद्देश हा जोखीम, दुर्घटना आणि त्यापासून होणारे नुकसान टाळणे हा असतो. यासाठी सुरक्षेच्या अंमलबजावणीसंदर्भात असलेली संपूर्ण कार्यप्रणालीवर देखरेख ठेवण्याचे महत्त्वाचे काम इंडस्ट्रियल सेफ्टी मॅनेजरच्या मदतीने करावे लागते. सुरक्षा बाळगताना जोखीम आणि प्रॉपर्टी यांच्यातील अंतर कायम ठेवणे ही बाब वाटते तेवढी सोपी नाही, मात्र अवघडही नाही. जर औद्योगिक सुरक्षा नियमांचे, अटींचे काटेकोरपणे पालन केले तर कोणतीही दूर्घटना होण्याची सूतराम शक्यता राहत नाही. आजकाल तर उद्योगाची कमतरता नाही आणि जोेखमीचीही नाही. जर आपल्याला जोखीम पत्करण्याची तयारी असेल तर आपण इंडस्ट्रियल सेफ्टी मॅनेजर (औद्योगिक सुरक्षा व्यवस्थापक-अभियंता) होऊन शानदार करियर करू शकता. आजकाल जसजसा उद्योग व्यवसायाचा पसारा वाढत आहे,तसतसे त्याच्या सुरक्षेवरून चिंतादेखील वाढत चालली आहे. औद्यागिक सुरक्षा व्यवस्थापनेचा उद्देश हा जोखीम, दुर्घटना आणि त्यापासून होणारे नुकसान टाळणे हा असतो. यासाठी सुरक्षेच्या अंमलबजावणीसंदर्भात असलेली संपूर्ण कार्यप्रणालीवर देखरेख ठेवण्याचे महत्त्वाचे काम इंडस्ट्रियल सेफ्टी मॅनेजरच्या मदतीने करावे लागते. सुरक्षा बाळगताना जोखीम आणि प्रॉपर्टी यांच्यातील अंतर कायम ठेवणे ही बाब वाटते तेवढी सोपी नाही, मात्र अवघडही नाही. जर औद्योगिक सुरक्षा नियमांचे, अटींचे काटेकोरपणे पालन केले तर कोणतीही दूर्घटना होण्याची सूतराम शक्यता राहत नाही. आजकाल तर उद्योगाची कमतरता नाही आणि जोेखमीचीही नाही. औद्योगिक क्षेत्रात सुरक्षा व्यवस्थापक आता अनिवार्य घटक मानला जात आहे. या पदाशी निगडीत अनेक अभ्यासक्रम आज उपलब्ध आहेत. या अभ्यासक्रमाचे अवलोकन करून करियर करणे शक्य आहे. तसेच देशाच्या आर्थिक समृद्धीसाठीदेखील सेफ्टी इंजिनिअर हातभार लावू शकतात. प्रसंगी जीव धोक्यात घालून नागरिकांचे प्राण वाचवण्यासाठी सेफ्टी इंजिनिअरला धडपड करावी लागते. मुंबईवरचा दहशतवादी हल्ला असो किंवा केदारनाथ येथील महापूर यासारख्या संकटातून उदभवलेली परिस्थितीत सुरक्षा अधिकारी अणि कर्मचार्‍यांनी नेहमीच मोलाची भूमिका बजावली आहे. याशिवाय कंपनीत घडणार्‍या अपघातातही सेफ्टी इंजिनिअर महत्त्वाचा घटक ठरतो. अभ्यासक्रम : औद्योगिक सुरक्षा व्यवस्थापन प्रमाणपत्र, डिप्लोमा, पदव्युत्तर पदवी यासारखे अभ्यासक्रम उपलब्ध आहेत. तसे पाहिले तर अभियांत्रिकी शाखेतील विद्यार्थ्यांना यात प्राधान्य दिले जाते. मात्र काही संस्था 12 उत्तीर्ण विद्यार्थी देखील सर्टिङ्गिेकेट आणि डिप्लोमासारख्या अभ्यासक्रमांना प्रवेश देतात. हा अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर ङ्गायर प्रोटेक्शन इंजिनिअर, सिस्टम सेफ्टी इंजिनिअर, कंन्स्ट्रक्शन सेफ्टी इंजिनिअर, रिस्क मॅनेजमेंट, कन्सल्टंट ट्रान्स्पोर्टेशन, सेफ्टी सुपरवायजर, इंडस्ट्रियल हायजिन मॅनेजर, एन्वार्यनमेंट सेफ्टी मॅनेजरसारख्या पदावर नियुक्ती केली जाते. संधी : तज्ञांच्या मते, या क्षेत्रात आगामी काही वर्षात दोन लाखाहून अधिक सरकारी रोजगार वाढण्याची शक्यता आहे. आज प्रत्येक सरकारी आणि खासगी कार्यालयात इंडस्ट्रियल सेफ्टी मॅनेजरची नियुक्ती गरजेची मानली जात आहे. अग्निशमन दलाबरोबर आर्किटेक्चर, इन्शुरन्स अ‍ॅसेसमेंट, प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट, रिङ्गायनरी, गॅस ङ्गॅक्ट्री, प्लास्टिक आणि केमिकल्स प्लांट, बहुमजली इमारती आणि विमानतळ यासारख्या गजबजलेल्या आणि संवेदशनील भागात इंडस्ट्रियल सेफ्टी इंजिनिअरची गरज भासते. पात्रता : इंडस्ट्रियल सेफ्टीमध्ये करियर होण्यासाठी सुरक्षाविषयक नियमांची माहिती असणे गरजेचे आहे. औद्योगिक सुरक्षेच्या क्षेत्रातील नवनवीन तंत्रज्ञानाची माहिती घेणे, निर्णय क्षमता, वारंवार होणार्‍या चुकांकडे लक्ष देणे आणि त्यावर कायमस्वरुपी तोडगा काढणे, सुरक्षा यंत्रणेतील उणिवा, दोष दूर करणे, कामचुकार करणार्‍या सुरक्षा कर्मचार्‍यांवर कारवाई करणे, मानसिक आणि शारीरिकरित्या सक्षम असण्याबराबेरच परस्पर सहकार्याची भावना वाढवण्यासाठी हातभार लावण्याची पात्रता सेफ्टी इंजिनिअरमध्ये असणे गरजेचे आहे. वेतन : औद्योगिक सुरक्षा व्यवस्थापनात आपण कोणत्या पदावर आहात. यानुसार आपले वेतन निश्‍चित होते. या क्षेत्रात दहा हजारापासून ते एक लाख रुपयांपर्यंत वेतन मिळते. जसजसे पदाचा क्रम वाढत जातो, कंपनीच्या प्रोङ्गोईलनुसार वेतनात वाढ होत राहते. या क्षेत्राचा अनुभव मिळाल्यानंतर अनेक मोठी संधी आपल्याला मिळतात. यासाठी अधिकाधिक अनुभव पदरात पाडून घेणे गरेजेचे आहे. प्रवेश कसा घ्यावा : ज्या विद्यार्थ्यांना औद्योगिक सुरक्षा यंत्रणेत काम करायचे आहे, त्यांना यासंदर्भात अभ्यासक्रम पूर्ण करावा लागतो. यासाठी आपल्याला पदवी किंवा पदव्युत्तर पदवी असणे गरजेचे आहे. औद्योगिक सुरक्षा व्यवस्थापन अभ्यासक्रमात इंजिनिअरिंग कंट्रोल आणि अ‍ॅप्लिेकशन, अणुऊर्जा नियंत्रण, पेट्रोलियम उद्योग सारख्या संवेदनशील क्षेत्रात आपत्कालिन स्थितीत नियंत्रण मिळवणे, औद्योगिक उपकरणांवर लक्ष केंद्रीत करणे, वैद्यकीय दक्षता पथकाची नियुक्ती करणे, शरिराला अपायकारक ठरेल अशा घटनांपासून बचाव करणे, खराब उपकरणे मोडीत काढणे आणि आधुनिक यंत्राचा वापर करणे यासारख्या गोष्टींकडे सुुरक्षा अभियंत्याला लक्ष द्यावे लागते. यासाठी केवळ पदवी घेऊन चालत नाही तर आत्मविश्‍वास, साहसवृत्ती असणेही गरजेचे आहे. या क्षेत्रात यशस्वी होण्यासाठी आपल्याला सुरक्षा नियमांचे संपूर्णपणे विचार करावा लागणार आहे. जर आपण संकटकाळात, आणीबाणीच्या काळात लोकांना मदत करण्याची तयारी दर्शवत असाल तर आपण या क्षेत्रात वेगाने प्रगती करू शकू. संस्था

इंदिरा गांधी ओपन यूनिर्व्हसिटी, मैदान गढी, नवी दिल्ली

दिल्ली इन्स्ट्ट्यिूट ऑफ फायर इंजिनिअरिंग, नवी दिल्ली

गंगा इन्स्टिट्यूट ऑङ्ग टेक्नॉलॉजी अँड मॅनेजमेंट झज्जर, हरियाना

इंटरनॅशनल इन्स्ट्ट्यिूट ऑङ्ग सिक्युरिटी अँड सेफ्टी मॅनेजमेंट, पुणे.

Tags: