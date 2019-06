क्रीडा ब्लॉग Blog : भारत-पाकिस्तानमधील ताणलेेल्या संबंधांचे क्रीडाक्षेत्रावर पडसाद Dhananjay Shinde Share











भारत-पाकिस्तान या दोन देशांत ताणल्या गेलेल्या संबंधांमुळे क्रीडाक्षेत्रावर त्याचे पडसाद उमटत आहेत. गेल्या वर्षभरातील घडामोडी पाहता भारत आणि पाकिस्तानचे संबंध केव्हाही तुटू शकतात, अशा अनेक घटना घडल्या आहेत. मागील वर्षाच्या सुरुवातीलाच झालेला पठाणकोट हल्ला, त्यानंतर सप्टेंबरमध्ये झालेला उरी येथील हल्ला, या हल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून करण्यात आलेले सर्जिकल स्ट्राइकची कारवाई, नियंत्रण रेषेवर सतत सुरु असलेला गोळीबार आणि 14 फेब्रुवारीला जम्मू काश्मीरच्या पुलवामामध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ला. यामुळे दोन्ही देशांमधील संबंध अतिशय ताणले गेले आहेत. पुलवामा येथे भारतीय जवानांवर झालेल्या भ्याड हल्ल्यानंतर भारताने पाकिस्तानला कोंडीत पकडण्यासाठी सर्व आघाड्यांवर प्रयत्न सुरु केले. फेब्रुवारी 2019 मध्ये नवी दिल्लीत झालेल्या नेमबाजी विश्वचषक स्पर्धेत भारताने पाकिस्तानच्या दोन नेमबाजांना व्हिसा नाकारला. पाकिस्तानी नेमबाजांना भारताने व्हिसा नाकारल्याने पाकिस्तानच्या शिष्टमंडळाने आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीकडे भारताची तक्रार करत दाद मागितली. याप्रकरणी ऑलिम्पिक समितीने भविष्यात भारतामध्ये कोणतीही आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा आयोजित न करण्याचे ठरवले आहे. ऑलिम्पिक समिती भारताला मोठा झटका देण्यात आला तो म्हणजे ऑलिम्पिक समितीने भारताला विश्वचषकात 25 मी. रॅपिड फायर पिस्तुल स्पर्धेसाठी विशेष कोटा बहाल केला होता. परंतु पाकिस्तानी खेळाडूंच्या व्हिसा प्रकरणानंतर ऑलिम्पिक समितीने हा कोटा काढून घेतला. भारत सरकार भारतात आयोजित होणार्‍या स्पर्धेत सहभागी असलेल्या प्रत्येक देशाच्या खेळाडूला प्रवेश देण्याबद्दल आणि ऑलिम्पिक समितीच्या नियमांचे पालन करण्याबाबत ऑलिम्पिक समितीला लेखी आश्वासन देत नाही, तोवर याप्रकरणावर भारतासोबत कोणतीही चर्चा करणार नसल्याचे समितीने सांगितले आहे. पाकिस्तानी नेमबाजांना व्हिसा नाकारल्याच्या पार्श्वभूमीवर भारतात ऑलिम्पिकशी संबंधित स्पर्धांच्या आयोजनास परवानगी दिली जाणार नाही, या आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीच्या (आयओसी) भूमिकेनंतर आता दोन-तीन दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारने पात्र असलेल्या सर्व आंतरराष्ट्रीय खेळाडूंना भारतात खेळण्यास परवानगी देण्याची तयारी दाखविली आहे. त्यामुळे यापुढे पाकिस्तानचे पात्र खेळाडूही भारतातील स्पर्धांत खेळताना दिसतील. केंद्र सरकारने पत्राद्वारे आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक संघटना व भारतीय ऑलिम्पिक संघटना यांना हे लेखी आश्वासन दिले आहे. केंद्राचे क्रीडा सचिव राधेश्याम झुलानिया यांनी या पत्रात म्हटले आहे की, कोणत्याही राष्ट्रीय ऑलिम्पिक संघटनेच्या ध्वजाखाली खेळणार्‍या पात्र खेळाडूंना यापुढे भारतात खेळण्यास मज्जाव केला जाणार नाही. इतर देशांशी असलेल्या संबंधांचा पूर्वग्रह बाळगून खेळाडूंच्या सहभागावर बंधन आणले जाणार नाही. क्रिकेटवरही भारत-पाकमधील ताणलेला संबंधाचा परिणाम झालेला आहे. केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे, की देशातील वातावरण पाकिस्तानविरोधी आहे. अशावेळी त्यांच्यासोबत क्रिकेट खेळल्याने जनतेच्या भावना दुखावल्या जातील. भारत-पाकिस्तान दरम्यान 2007 नंतर कसोटी मालिका आणि 2012 नंतर एकही वनडे सीरिज झाली नाही. 2012 मध्ये पाकिस्तानचा संघ भारतात आला होता. भारताने पाकिस्तानमध्ये जाऊन खेळण्यात आतापर्यंत नकार दिलेला आहे. 2012 नंतर दोन्ही संघ 2015 विश्वचषक, आशिया चषक यासारख्या आयसीसी आणि एसीसीच्या एकदिवसीय सामन्यात समोरासमोर आले होते. दरम्यान वर्ल्ड कपमध्ये भारताने पाकिस्तानविरुद्धची मॅच खेळू नये, अशी मागणीही केली जात होती. भारत आणि पाकिस्तान लढतीवर भारताने बहिष्कार घालावा, अशी भूमिका फिरकीपटू हरभजन सिंगने मांडली होती. पाकिस्तानबरोबर कोणत्याही स्वरूपाचे संबंध ठेवण्याची गरज नाही. वर्ल्डकपमध्ये आपण पाकिस्तानविरुद्ध खेळायला नको. देश आपल्या सगळ्यांसाठी पहिला प्राधान्य आहे. आपल्या सैन्यदलाच्या पाठिशी भक्कमपणे उभं राहण्याची आवश्यकता आहे, असं हरभजननं म्हटलं होतं. मात्र 16 जूनला नियोजित मॅच झाली. विश्वचषकात पाकिस्तानविरुद्धाच्या विजयाची मालिका भारताने कायम राखली. रोहित शर्माच्या दमदार शतकी खेळीनंतर गोलंदाजीत कुलदीप यादव, हार्दिक पंड्या आणि विजय शंकर यांनी चमक दाखवल्यामुळे भारताने मँचेस्टरमध्ये विजयासप्तमी साजरी केली. पावसाने व्यत्यय आणलेल्या सामन्यात भारताने पाकिस्तानला डकवर्थ-लुइस पद्धतीनुसार 89 धावांनी हरवले. फंलदाजी, गोलंदाजी आणि क्षेत्ररक्षण अशा सर्वच क्षेत्रांमध्ये भारतीय संघाने सामन्यावर वर्चस्व कायम राखत हा विजय मिळवला. मात्र दुसरीकडे पाकिस्तानी संघाची गोलंदाजी तसेच क्षेत्ररक्षणही सुमार दर्जाचे राहिले. रोहित शर्माला धावबाद करण्याची संधी पाकिस्तानी संघाने गमावली. रोहितला दिलेले हे जीवनदान पाकिस्तानला चांगलेच महागात पडले. याशिवाय अनेक ठिकाणी पाकिस्तानी संघाच्या ढिसाळ क्षेत्ररक्षणाचा नमुना पहायला मिळाला. यावरुन पाकिस्तानी चाहते नाराज असून अनेकांनी पाकिस्तानी संघावर टीका केली आहे. दरम्यान भारताने उभय देशांतील संबंध सुरळीत करण्याचा प्रयत्न कितीही केला तरीही पाकिस्तान वाकडेपणातच शिरण्याचा प्रयत्न करतो. युद्ध काळ असो की शांतता काळ, सत्तेवर कोणीही येवो, पाकिस्तानच्या धोरणात काहीही फरक पडत नाही. भारताशी वाकडेपणानेच वागण्याची त्या देशाची नीती आहे. फाळणीपासून आतापर्यंत पाकिस्तानचा हाच कडवटपणा भारताला अनुभवास आला आहे, येत आहे. भारत-पाकिस्तानच्या राजकीय संबंधात आलेला ताणतणाव निवळला तरच दोन्ही देशांतील क्रीडाक्षेत्रावर सकारात्मक परिणाम होतील. – धनंजय शिंदे, 9975734551

