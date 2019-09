Featured मुख्य बातम्या सार्वमत एचआयव्ही बाधितांच्या संख्येत घट; प्रमाण 0.8 टक्के Sarvmat Digital Share











-सचिन दसपुते आधुनिक उपचार पद्धती आणि जनजागृतीमुळे आले यश अहमदनगर – सरकार आणि सामाजिक पातळीवर करण्यात आलेले प्रबोधन, सरकारस्तरावरील आधुनिक उपचार पद्धती आणि जनतेच्या मनात निर्माण झालेली भीती यामुळे जिल्ह्यात गेल्या काही वर्षात एचआयव्ही संसर्गाचे प्रमाण घटले आहे. तरीही जिल्ह्यात 2018 अखेर एचआयव्ही बाधितांची संख्या 22 हजारांच्या जवळपास आहे. 2008 पर्यंत जिल्ह्यात एचआयव्ही संसर्गाचे प्रमाण 20.8 टक्के होते, ते 2018 पर्यंत 0.8 टक्केपर्यंत खाली आणण्यात यश आले आहे.

राज्य एड्स नियंत्रण संस्थेतर्फे एचआयव्हीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी जिल्ह्यात राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (आयसीटीसी) प्रभावीपणे राबविण्यात येत आहे. यामार्फत एचआयव्ही प्रतिबंध व नियंत्रणासाठी विविध कार्यक्रम, प्रकल्प राबविले जातात. जिल्ह्यात एचआयव्ही प्रतिबंध व नियंत्रणासाठी वेगवेगळ्या सेवा केंद्रामार्फत कार्य सुरू आहे. सध्या जिल्ह्यात एचआयव्ही समुपदेशन व चाचणीसाठी 30 आयसीटीसी केंद्र कार्यरत आहेत. आयसीटीसी केंद्रामध्ये प्रशिक्षित समुपदेशक व प्रयोगशाळा तंत्रज्ज्ञ आहेत. या केंद्रामध्ये एचआयव्ही समुपदेशनात व्यक्तीच्या वर्तनामध्ये बदल घडवून आणण्याचे कार्य केले जाते. ज्या व्यक्ती एचआयव्ही संसर्गित आहेत, त्यांना विविध सेवा उपलब्ध करून दिल्या जातात. या केंद्रामार्फत परिसरातील वेगवेगळ्या गटामध्ये जनजागृती केली जाते. यामुळे रुग्णालयात तपासणीसाठी येणार्‍यांच्या संख्येत वाढ होत आहे. 2013 मध्ये 86 हजार लोकांची तपासणी करण्यात आली होती. यामध्ये एक हजार 833 लोकांना एचआयव्ही संसर्ग आढळून आला. पुढे स्वतःहून तपासणी करण्याचे प्रमाण वाढत गेले व 2013 पासून पुढील सहा वर्षात एचआयव्ही संसर्ग रुग्णांचे प्रमाण घटत गेले. 2018 मध्ये एक लाख लोकांची तपासणी करण्यात येऊन यामध्ये 749 व्यक्ती संसर्गित आढळून आल्या.

नवीन पिढीमध्ये एचआयव्हीचा संसर्ग होऊ नये, म्हणून पीपीटीसीटी प्रकल्पांतर्गत प्रत्येक गरोदर मातांची तपासणी करून संसर्गित माता व नवजात बालकांस आवश्यक उपचार दिले जातात. ज्यामुळे संसर्ग जाण्याचे प्रमाण हे 11 टक्क्यांवर येत होते. परंतु मागील तीन वर्षांत उपचार पद्धतीत बदलामुळे नवीन पीपीटीसीटी एम.डी.आर पद्धतीची प्रभावी अंमलबजावणी केल्यामुळे हे प्रमाण दोन ते पाच टक्क्यांपर्यंत आणण्यात यश आले. गरोदर मातांमध्ये एचआयव्ही बाधितांचे प्रमाण 5.24 टक्क्यांवरून 0.03 टक्के झाले आहे. त्वचा व गुप्तरोग असलेल्यांना एचआयव्ही होण्याची जोखीम अधिक असते. त्याकरिता, त्वचा व गुप्तरोग केंद्रात येणार्‍या रुग्णांना एचआयव्हीबाबत माहिती दिली जाते. यासाठी जिल्हा स्तरावर त्वचा व गुप्तरोग केंद्र कार्यरत आहे. आयसीटीसी केंद्रात एचआयव्ही संसर्गित आढळलेल्या रुग्णांना पुढील उपचारासाठी पाठविण्यात येणारे एआरटीचे दोन केंद्र जिल्ह्यात आहेत. जिल्हा रुग्णालय व प्रवरा मेडिकल ट्रस्ट (लोणी) येथे ही केंद्र कार्यरत आहेत. येथे ऑक्टोबर 2018 अखेर एकुण 21 हजार 983 रुग्ण दाखल झालेले असून 17 हजार रुग्णांवर उपचार सुरू केले आहेत. त्यातील आजअखेर 10 हजार 125 रुग्ण प्रत्यक्ष उपचार घेत आहेत. एचआयव्ही संसर्ग रक्त व रक्तघटकांमार्फत दुसर्‍यालाही होऊ शकत असल्याने संबंधितांना समुपदेशन केले जाते. संशयितांपैकी 90 टक्के लोकांना त्यांची एचआयव्ही स्थिती माहिती करून देणे, एचआयव्ही संसर्गितांपैकी 90 टक्के लोकांना उपचारावर आणणे व उपचार घेणार्‍यांपैकी 90 टक्के लोकांनी नियमितता ठेवावी, यासाठी राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण विभागाचे काम सुरू आहे.

