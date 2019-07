विकी कौशल साकारणार सॅम मानेकशॉ यांची भूमिका

मुंबई : उरी चित्रपटातून प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य करणारा विकी कौशल लवकरच आपल्याला पाहावयास मिळणार आहे. विकी कौशल फिल्ड मार्शल सॅम मानेकशॉ यांच्या जीवनावरील चित्रपटात मुख्य भूमिकेत असणार आहे.

The swashbuckling general & the first Field Marshal of India- SAM MANEKSHAW. I feel honoured & proud of getting a chance to unfold his journey on-screen. Remembering him on his death anniversary & embracing the new beginnings with @meghnagulzar and @RonnieScrewvala.@RSVPMovies pic.twitter.com/ozyUO69wKV

— Vicky Kaushal (@vickykaushal09) June 27, 2019

आगामी भारताचे पहिले फिल्ड मार्शल म्हणून ओळखल्या जाणारे सॅम मानेकशॉ यांच्या जीवनावर हा चित्रपट बेतलेला आहे. या चित्रपटात त्यांच्या कार्याचा आढावा घेतला असून माणेकशॉ यांची भूमिका विकी कौशल साकारत आहे.

‘राझी’, ‘उरी’ यासारख्या चित्रपटातून आपल्या अभिनयाचे कौशल्य दाखवणारा विकी कौशलला या उत्तुंग व्यक्तीमत्वाची भूमिका साकारण्याची संधी मिळाली आहे. मानेकशॉ यांच्या ११ व्या स्मृतीदिनानिमित्त विकीनेच या चित्रपटातील त्याची पहिली झलक प्रेक्षकांच्या भेटीला आणली आहे.