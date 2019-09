Video : मुंबईत पावसाचा हाहाकार; रेल्वे रद्द, शाळांना सुट्टी जाहीर

मुंबई | प्रतिनिधी

राज्यभरात गणेशोत्सवाचा उत्सव सुरू असताना आज पुन्हा एकदा पावसाने मुंबईत हाहाकार माजवला आहे. संततधार पावसामुळे मुंबई, ठाणे, पालघर, कोकण आणि राज्यातील इतर भागात त्रेधातिरपीट उडवली. मध्यरात्रीनंतर पावसाने उसंत घेत दिलासा दिला असला, तरी आजही मुंंबई, ठाणे आणि कोकणात अतिवृष्टीचा इशारा मात्र दिला आहे.

नाशिकहून मुंबईकडे जाणाऱ्या पंचवटी, गोदावरी, राज्यराणी व तपोवन एक्स्प्रेस रद्द करण्यात आल्या आहेत. तर भुसावळ पुणे रेल्वेही रद्द करण्यात आली आहे.

मुंबई पुन्हा एकदा अतिवृष्टीच्या फेऱ्यात अडकली असून मिठी नदीमधील पाणी ओव्हरफ्लो झाल्यामुळे परिसरात पाणी साचले होते. यामुळे रस्त्यावरही गुद्घ्यापेक्षा अधिक पाणी होते. वाहतूक पूर्णपणे विस्कळीत झाली असून अजूनही मुंबई पूर्वपदावर आलेली नाही.

Mumbai: Water-logging in Sion following heavy rainfall in the city. #MumbaiRains pic.twitter.com/lZsTMxTWy8

— ANI (@ANI) September 4, 2019