सार्वमत सरकारच्या नकारात्मक भूमिकेमुळे 'साकळाई' पेटणार











श्रीगोंदा (तालुका प्रतिनिधी)- नगर आणि श्रीगोंदा तालुक्यातील 35 गावांना उपसासिंचन योजनेच्या माध्यमातून पाणी देण्यासाठी 1998 साली चर्चेत आलेला साकळाई योजनेसाठी पाणीच उपलब्ध नसल्याचे खुद्द मंत्र्यांनी आणि ते देखील विधानसभेत सांगितल्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी दिलेले आश्‍वासन हवेत विरणार का, लोकसभा निवडणुकीसाठी मते मिळविण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी फसवणूक केली का, असा प्रश्‍न 35 गावांना पडला आहे. या मुद्यावरून नगर आणि श्रीगोंदा तालुक्यांतील राजकारणही आता पेटण्याची शक्यता आहे. गेल्या 21 वर्षांपासून नगर आणि श्रीगोंदा तालुक्यातील शेतकरी यासाठी लढा देत आले आहेत. प्रत्येक निवडणुकीत आश्‍वासने देऊउन शेतकर्‍यांची बोळवण करण्यात आली. लोकसभा निवडणुकीत हा मुद्दा ऐरणीवर आल्याने वाळकी येथील सभेत खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकर्‍यांना योजनेच्या सर्वेक्षणाबरोबरच योजना मार्गी लावण्याचे ठोस आश्‍वासन दिले. यावरूनही बरेच राजकारण पेटले. श्रीगोंदा येथील राष्ट्रवादीचे आमदार राहुल जगताप यांनी या संदर्भात मंगळवारी लक्षवेधी उपस्थित करून योजनेच्या परिस्थितीबाबत माहिती विचारली. त्यावेळी जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनीच योजनेसाठी वरच्या धरणात पाणी नसल्याचे स्पष्ट केले. पाणी उपलब्ध होईपर्यंत योजनेचा विचार नसल्याची जोडही त्यांनी दिली. यामुळे खुद्द मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिलेले आश्‍वासन फोल ठरणार का, असा प्रश्‍न लाभक्षेत्रातील शेतकर्‍यांसमोर उभा राहिला आहे. कुकडी प्रकल्पातील पावसाळ्यातील अतिरिक्त पाणी विसापूर धरणात सोडून ते बंद पाईपने उपसा करून साकळाईच्या डोंगरावर नेऊन नगर तालुकयातील 17 आणि श्रीगोंदा तालुक्यातील 18 गावाना नैर्सर्गिक उताराने देण्याचा योजनेचा सर्व्हे झाला होता. यात 120 पाझर तलाव, कोल्हापूर बंधारे यात पाणी सोडून 18 हजार हेक्टरच्या आसपास जमिनीला पाणी उपलब्ध करून देण्याची योजना असल्याने या योजनेच्या पूर्ततेसाठी 35 गावातील शेतकरी दोन दशकांपासून पाठपुरावा, आंदोलने करत आहेत. हा प्रश्न महत्वाचा असल्याने या भोवती राजकारण देखील होत असल्याने राजकीय नेतेमंडळींनीही वेळोवेळी हा प्रश्न प्रतिष्टेचा केला आहे. युती सरकारच्या काळात तत्वतः मान्यता मिळालेल्या ही योजना आतापर्यंत केवळ कागदावरच आहे. प्रत्येक निवडणुकीत योजनेचा गाजावाजा फक्त मते मिळविण्यासाठीच होत असतो. साकळाई योजनेतून या 35 गावांना पाणी देण्यासाठी विधीमंडळात जलसंपदा मंत्री महाजन यांनी नकारत्मक भूमिका दर्शवत या योजनेसाठी पाणी उपलब्ध नसल्याचे सांगितले. साकळाई योजनेसाठी माजी मंत्री बबनराव पाचपुते मुख्यमंत्र्यांना वारंवार भेटलेले आहेत. भाजप सत्तेच्या काळातील शेवटच्या अधिवेशनात आ. राहुल जगताप यांनी लक्षवेधी सूचना मांडून यावर चर्चा घडवून आणली. माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बोलताना साकळाई योजनेचा समावेश राज्य जल आराखडामध्ये नाही आणि तीन टीएमसी पाणी उपलब्ध होणार नव्हते तर लोकसभा निवडणुकीत मुख्यमंत्र्यांनी कोणत्या आधारावर आश्‍वासन दिले, असा प्रश्‍न केला. तसेच विधानसभा तोंडावर आली असताना विधानसभेत जलसंपदा मंत्र्यांनी दिलेले उत्तर आणि त्यानंतर लगेच राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, माजी मंत्री बबनराव पाचपुते यांनी संबंधित अधिकार्‍यांची भेट घेऊन ‘कोणत्या आधारावर पाणी उपलब्ध नाही, आम्हाला चौकशी करण्यास भाग पाडू नका,’ असे सांगत विचारलेला जाब पाहता आगामी काळात यावरून राजकारण पेटण्याचीच शक्यता अधिक आहे. साकळाईसाठी सरकार नकारात्मक

साकळाई योजना व्हावी, दुष्काळी गावांचा पाण्याचा प्रश्न मार्गी लागावा यासाठी आपण प्रयत्न करत आहोत. सरकार दरबारी वारंवार विषय पोहचवला. यावर आत्ता ही लक्षवेधी मांडली असता त्यात सरकारची भूमिका नकारात्मक दिसली. मात्र या यायोजनेसाठी तीन टीएमसी पाणी उपलब्ध व्हावे म्हणून सरकारला उपाययोजना सुचविण्यात आल्या आहेत. पश्चिमेकडे वाहणारे पाणी वळवणे, अतिरिक्त पाणी उपलब्ध व्हावे यासाठी लवादाचा निर्णय व्हावा, डिंभे ते माणिकडोह बोगदा आदी उपाययोजना सुचविण्यात आल्या आहेत, असे आ. राहुल जगताप यांनी सांगितले.

