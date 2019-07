कर्जतजवळ मालगाडी घसरली; मध्य रेल्वेची वाहतूक विस्कळीत

मुंबई : प्रतिनिधी

कर्जतजवळील घाट परिसरातील जामरुंग व ठाकूरवाडी स्थानकादरम्यान मालगाडीचे काही डबे घसरल्यामुळे मध्य रेल्वेची वाहतूक विस्कळीत झाली आहे.

या घटनेमुळे मुंबई-पुणे रेल्वे सेवा पूर्णपणे विस्कळीत झाली असून किमान दोन दिवस याठीकांची परिस्थिती पूर्ववत होण्यासाठी लागतील अशी माहिती मिळते आहे.

या मालगाडीचे सहा ते आठ डबे घसरल्याची प्राथमिक माहिती आहे. इंटरसिटी, डेक्कन एक्स्प्रेससह काही गाड्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. तर, काही गाड्यांचे मार्ग बदलण्यात आले आहेत. मुंबई-पुणे दरम्यान अधिक बस चालवण्याची विनंती मध्य रेल्वेने राज्य सरकारला केली आहे.

A goods train derailed in ghat section on Karjat-Lonavala section. Mumbai-Pune train services are affected. Further details will be updated. pic.twitter.com/A7A5SUzfp7

— Central Railway (@Central_Railway) July 1, 2019