अस्तगाव (वार्ताहर)- नांदूरमधमेश्वर बंधार्‍याच्या पाणलोटात दोन दिवसांपासून पडत असलेल्या मध्यम पावसाने नविन पाण्याची आवक तसेच दारणाचा वाढलेला विसर्ग यामुळे गोदावरीत 3228 क्युसेकने विसर्ग सुरू होता.

दोन सप्टेंबरला सकाळी 6 वाजता संपलेल्या 24 तासांत भावली येथे 68 मिमी, इगतपुरी येथे 26 मिमी, घोटी येथे 23 मिमी पावसाची नोंद झाली. त्यामुळे घाटमाथ्यावरील या पावसाने भावली तसेच दारणात नविन पाण्याची आवक झाली. त्यामुळे 2 सप्टेंबरला 1904 क्युसेकने विसर्ग दारणातून सुरू होता. तसेच भावलीतूनही 135 क्युसेकने विसर्ग सुरू होता. काल हा विसर्ग 208 क्युसेक झाला होता. मुकणे धरणातून 500 क्युसेकने विसर्ग सुरू आहे. हे पाणी तसेच नांदूरमधमेश्वर बंधार्‍यांच्या पश्चिमेचे मुक्त पाणलोटातील पावसाचे पाणी बंधार्‍यात दाखल झाल्याने गोदावरीत काल सकाळी 1614 ने सुरू असलेला विसर्ग सकाळी 9 वाजता 3228 क्युसेक इतका करण्यात आला. नंतर 12 वाजता तो 3155 क्युसेक इतका करण्यात आला. पाण्याची आवक घटल्याने तो 807 क्युसेकवर स्थिर ठेवण्यात आला. त्यामुळे गोदावरीत पाण्याचा खळखळाट पुन्हा सुरू झाला आहे. मध्यंतरी दोन तीन दिवस विसर्ग बंद होता. तो पुन्हा कमी अधिक प्रमाणात सुरू आहे. पावसाच्या प्रमाणावर हा विसर्ग अवलंबून आहे. काल सकाळी सहा वाजेपर्यंत एक जूनपासून नांदूरमधमेश्वर बंधार्‍यातून गोदावरीत 88.4 टीएमसी पाण्याचा विसर्ग झाला होता. दरम्यान 7149 दलघफू क्षमतेचे दारणा 100 टक्के भरले आहे. भावली, गंगापूर तसेच वाकी 85.06 टक्के, भाम 100 टक्के, कश्यपी 100 टक्के, गौतमी 96.65 टक्के, आळंदी 100 टक्के, मुकणे 97.08 टक्के, वालदेवी 100 टक्के, कडवा 90.99 टक्के, असे धरणांचे साठे काल सकाळी 6 नुसार होते. काल सायंकाळी 6 वाजता दारणातून 1100 क्युसेकने भावलीतुन 135 क्युसेकने विसर्ग सुरू होते. तर गोदावरी नदीत 807 क्युसेकने, गोदावरीच्या उजव्या कालव्यातून 400 क्युसेकने, डाव्या कालव्यातून 200 क्युसेकने तर एक्सप्रेस कालव्यातून 400 क्युसेकने पाणी वाहत आहे.

