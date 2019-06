Featured सार्वमत कचर्‍याच्या आगीत 28 लाखाचा धूर Sarvmat Digital Share











खत प्रकल्पाची मशिनरी खाक । पोलिसांत गुन्हा दाखल अहमदनगर (प्रतिनिधी) – सावेडीतील कचरा डेपोला लागलेल्या आगीत 28 लाखाचा धूर निघाला. प्रकल्पाची मशीनरी जळून खाक झाल्याची तक्रार पोलिसांत दाखल झाली आहे. खत निर्मिती प्रकल्पाचे मॅनेजर रोहित राजाराम कुरणे (रा.गणेश कॉलनी,भिस्तबाग चौक) यांनी पोलिसांत फिर्याद दिली आहे. सोमवारी 3 जून तारखेला सहा वाजेच्या सुमारास वडगाव गुप्ता रोडवर महानगरपालिकेच्या कचरा डेपोला आग लागली. या आगीत खत प्रकल्पाची मशीनरी जळून खाक झाली. गत दोन वर्षापासून वडगाव गुप्ता रोडवर नवीन कचरा डेपो सुरू केलेला असून नगर शहरातील सर्व कचरा तिथे संकलित केला जातो. या कचरा डेपोस तेथील स्थानिक रहिवाशांचा व काही राजकीय पुढार्‍यांचा विरोध आहे. कचरा डेपो येथे कचर्‍यापासून खतनिर्मिती करण्याचा प्रकल्प महानगरपालिकेने उभारलेला असून त्याचे कॉन्ट्रॅक्ट पुणे येथील पीएच जाधव यांच्या कंपनीला देण्यात आलेले आहे. प्रकल्पाच्या ठिकाणी कचर्‍यापासून खत निर्मिती करण्यासाठी आवश्यक असणारे ट्रोमल कन्व्हेअर बेल्ट, गिअर मोटारी, ऑटो फिडर अशी यांत्रिक उपकरणे आहेत. कचरा डेपो इतरत्र हलवावा या कारणाकरिता कोणीतरी अज्ञात इसमाने काहीतरी ज्वलनशील पदार्थ कचरा डेपो येथे टाकून कचरा डेपोस व प्रकल्पास आग लावल्याचे फिर्यादीत म्हटले आहे. या आगीत पीएच जाधव यांच्या कंपनीचे 28 लाख रुपये किंमतीचे प्रकल्पाचे यांत्रिक उपकरण जळून खाक झालेले आहे. पीएच जाधव कंपनीचे अंदाजे 28 लाख रुपये किंमतीचे नुकसान झाल्याचे फिर्यादीत म्हटले आहे. पुढील तपास हेडकॉन्स्टेबल शिरसाट हे करीत आहेत. आग लागली नाही, लावली

कचरा डेपोला कोणीतरी आग लावल्याचा स्पष्ट उल्लेख फिर्यादीत करण्यात आला. कचरा डेपो इतरत्र हलविण्याचे कारण त्यामागे असल्याचे म्हटले आहे. खत प्रकल्प प्रोजेक्ट मॅनेजरचा हा आरोप आहे. महापालिकेचे अधिकारी, कर्मचारी मात्र चिडीचूप आहेत. आग लागल्याची चौकशी करण्याचे आदेश अजूनही महापालिकेने दिलेले नाहीत, त्यामुळेच गौडबंगाल वाढले आहे. दुसरीकडे आता पोलीसच या प्रकरणाचा तपास करणार आहेत.

