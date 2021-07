नवी दिल्ली | वृत्तसंस्था | New Delhi

व्यास पूजा उत्सवाच्या निमित्ताने केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान (Union Education Minister Dharmendra Pradhan) यांनी 'नदी को जानो' (Nadi ko Jano) मोबाइल अ‍ॅप लॉन्च केले आहे. या अ‍ॅपच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना भारताच्या नद्यांबाबत माहिती (Information about the rivers of India) मिळणार आहे...