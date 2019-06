Featured मुख्य बातम्या सार्वमत श्रीरामपूरच्या सप्तशती पतसंस्थेत 25 लाख 82 हजारांचा अपहार Dhananjay Shinde Share











11 ठेवीदारांच्या रकमा परस्पर काढल्या; चेअरमनविरुध्द फसवणुकीचा गुन्हा दाखल श्रीरामपूर (प्रतिनिधी) – शहरातील सप्तशती पतसंस्थेतील 11 ठेवीदारांच्या ठेवीवरील रक्कम व्याजासह परत न देता फसवणूक करून 25 लाख 82 हजार रुपयांचा अपहार केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. याबाबत श्रीरामपूर शहर पोलीस ठाण्यात रामदास सखाराम दरेकर (रा. साईसिध्दी अपार्टमेंट, वॉर्ड नं. 7, श्रीरामपूर) यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून सप्तशती पतसंस्थेचे चेअरमन नितीन सुरेश थोरात (रा.अतिथी कॉलनी, बोरावके कॉलेज मागे, वॉर्ड नं. 1) याच्याविरुध्द भादंवि कलम 420, 406 प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. फिर्यादीत दरेकर यांनी म्हटले आहे की, मी अशोक सहकारी साखर कारखान्यात नोकरीत होतो. दि. 1 जून 2014 रोजी सेवानिवृत्त झाल्यानंतर मी शहरातील वॉर्ड 7 मधील सिध्दीविनायक मंदिराजवळील सप्तशती पतसंस्थेत पैसे फिक्स डिपॉझीट करायचे आहे म्हणून व्याजदर किती मिळणार याबाबत सप्तशती पतसंस्थेचे चेअरमन नितीन थोरात यांच्याकडे चौकशी केली. त्यांनी ठेवीवर 14 टक्के व्याजदर देण्याचे सांगितले. त्यानुसार मी नितीन थोरात यांच्याकडे दि. 6 मार्च 2018 रोजी 1 लाख रुपये फिक्स डिपॉझीट मधील पेन्शन ठेव योजनेमध्ये पैसे टाकले. त्यानंतर दि. 13 मार्च 2018 रोजी 1 लाख व दि. 3 एप्रिल 2018 रोजी 1 लाख असे पैसे पतसंस्थेत टाकले. तशा पावत्या माझ्याकडे आहेत. तसेच श्रीरामपुरातील अनेकांनी पतसंस्थेत पैसे टाकले आहेत. नोव्हेंबरमध्ये मी पैसे काढण्यासाठी पतसंस्थेत गेलो असता पैसे नसल्याचे सांगण्यात आले. त्यानंतर अनेकवेळा पतसंस्थेत पैशासाठी गेल्यानंतर पैसे नसल्याचे कारण सांगून आम्हाला परत मागे पाठविण्यात आले. यावेळी इतर ठेवीदारही होते. याबाबत चेअरमन नितीन थोरात यांना भेटून पैशाची मागणी केली. मात्र त्यांनी सध्या पतसंस्थेत पैसे नसल्याचे सांगून पैसे आल्यावर देऊन टाकीन असे सांगून आमची फसवणूक केली आहे. पतसंस्थेत पैसे जमा केलेल्या ठेवीदारांमध्ये भरत भुजबळ (1 लाख 27 हजार), धर्मराज सावळाराम बनगर (4 लाख), राजन विठ्ठल पावसे (1 लाख 80 हजार), बबन विठ्ठल पाटील ( 2 लाख 75 हजार), ज्ञानदेव भागचंद गवारे (1 लाख 65 हजार), मधुकर भाऊसाहेब खंडागळे (1 लाख 95 हजार), शरद गोविंद औटी (45 हजार), रामनाथ रखमा पिलगर (2 लाख 10 हजार), प्रमोद कुमार गुप्ता (75 हजार), सोपान नाथु गागरे (5 लाख 25 हजार), प्रशांत सुरेश रोकडे (85 हजार), रामदास सखाराम दरेकर (3 लाख) या ठेवीदारांच्या सुमारे 25 लाख 82 हजारांच्या ठेवी पतसंस्थेत ठेवलेल्या होत्या. मात्र संबंधित चेअरमनने आठ दिवसांत पैसे देतो, पुढील महिन्यात देतो असे सांगून वेळकाढूपणा करून पतसंस्थेतून परस्पर पैसे काढून फसवणूक केली आहे. या गुन्ह्याचा पुढील तपास पोलीस निरीक्षक श्रीहरी बहिरट यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे.कॉ. पगारे करत आहेत.



