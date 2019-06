Featured सार्वमत आ. जगताप-राठोड यांच्यात रंगले फलक चोरीचे राजकारण Sarvmat Digital Share











विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर पोलिसांसमोर आव्हान : जगताप यांची तक्रार अहमदनगर (प्रतिनिधी) – लोकसभा निवडणुकीचा धुराळा खाली बसत नाही, तोच आता विधानसभा निवडणुकीचे रण पेटू लागले आहे. नगर शहरात शिवसेना आणि राष्ट्रवादी यांच्यातील संघर्ष पाहता ही निवडणूक सुरळीत पार पाडणे जिल्हा प्रशासनासमोर आव्हान असेल. फलक चोरीवरून आ. संग्राम जगताप यांनी नाव न घेता शिवसेनेच्या नेत्यांवर तीर सोडण्याचा प्रकार त्यातीलच एक मानला जात आहे. नगर शहरात राष्ट्रवादी आणि शिवसेना यांच्यात तीव्र संघर्ष आहे. प्रत्येक निवडणुकीत हे दोन पक्ष एकमेकांसमोर उभे असतात. विशेष म्हणजे राष्ट्रवादीचे नेते आ. अरुण जगताप आणि शिवसेनेचे उपनेते अनिल राठोड यांच्यातील संघर्ष गेल्या काही वर्षांपासून तीव्र होत चालला आहे. मागील विधानसभा निवडणुकीत आ. जगताप यांचे चिरंजीव संग्राम जगताप यांनी राठोड यांचा पराभव केला. सलग पाचवेळा विधानसभेवर निवडून येण्याचा विक्रम राठोड यांनी केला होता. मागीलवेळी झालेला निसटता पराभव त्यांच्या आणि शिवसेनेच्या जिव्हारी लागलेला आहे. शिवसेना आणि भाजप स्वतंत्र लढल्याने शिवसेनेला पराभवास सामोरे जावे लागले, हे मतांच्या बेरजेवरून लक्षात येते. पराभवानंतर काही काळ राठोड राजकारणापासून अलिप्त झाले होते. मात्र गेल्या दोन वर्षांत त्यांनी सक्रीय होत पुन्हा शहरात संपर्कावर जोर दिला आहे. महापालिका निवडणुकीतही राष्ट्रवादी आणि भाजपने त्यांना एकाकी पाडण्याचा प्रयत्न करूनही सर्वाधिक जागा जिंकून शिवसेनेने आपले वर्चस्व सिद्ध केले होते. त्यावेळीही शहरात सर्वाधिक मते शिवसेनेला, नंतर भाजप व राष्ट्रवादीला मिळाली आहेत. सर्वाधिक मोठा पक्ष असूनही शिवसेनेला सत्तेपासून दूर ठेवण्यात हे दोन पक्ष यशस्वी ठरले. त्यामुळे शिवसेनेतील असंतोषाला खतपाणी घातल्यासारखे झाले आहे. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत शिवसेना-भाजप यांची युती झाल्याने राठोड व त्यांच्या शिवसेनेने भाजपचे उमेदवार डॉ. सुजय विखे यांच्या प्रचारात मोठी आघाडी घेतली. या निवडणुकीत आ. संग्राम जगताप लोकसभेचे उमेदवार होते. शिवसेनेसाठी विधानसभेतील पराभवाचा वचपा काढण्याची ही संधी होती. आ. जगताप नगर शहराचे आमदार असतानाही त्यांच्या या मतदारसंघात ते जवळपास 52 हजारांनी पिछाडीवर गेले. येत्या विधानसभा निवडणुकीत शिवसेना आणि भाजप यांची युती राहिल्यास ही पिछाडी भरून काढणे राष्ट्रवादीसमोर मोठे आव्हान असेल. या सर्व पार्श्‍वभूमीवर फलक चोरीच्या तक्रारीकडे पाहवे लागेल. राष्ट्रवादी आणि शिवसेना दोघेही आक्रमक असल्याने विधानसभा निवडणुका होईपर्यंत आणि त्या झाल्यानंतरही काही दिवस जिल्हा व पोलीस प्रशासनासाठी मोठी डोकेदुखी राहणार आहे. जैन समाजाचे श्रद्धास्थान असलेले आचार्य डॉ. शिवमुनी महाराज आणि युवाचार्य महेंद्रऋषी महाराज वीस वर्षांनंतर नगर शहरात येत आहेत. त्यांच्या स्वागताची जोरदार तयारी करण्यात आली आहे. त्यांच्या स्वागतासाठी आ. संग्राम जगताप यांनी नवी पेठ येथे स्वागताचा फलक लावला होता. तो फलक चोरीस गेला आहे. याची दखल घेत आ. जगताप यांनी स्वतः पोलिसांना पत्र देऊन या संदर्भात कडक कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. विशेष म्हणजे तक्रारीत फलक लावल्याच्या ठिकाणाचा उल्लेख नेता सुभाष चौक परिसर, असा करण्यात आला आहे. तसेच या भागाताली काही गलिच्छ राजकीय पुढार्‍यांनी फलक काढल्याचा आरोप यात करण्यात आला आहे. शिवसेनेचे उपनेते अनिल राठोड नेता सुभाष चौक परिसरात राहतात. शिवसेनेचे कार्यालयही याच भागात आहे. आ. जगताप यांनी तक्रारीमध्ये कोणाचेही नाव घेतलेले नसले, तरी तक्रार ही शिवसेना नेत्यांच्या विरोधात असल्याचा अंगुलीनिर्देश केला आहे. या प्रकारामुळे आपल्या धार्मिक भावना दुखावल्याचेही तक्रारीत म्हटले आहे. यावरून नगर शहरात विधानसभा निवडणुकीचे वारे सुरू झाल्याचे संकेत मिळत आहेत. कदम यांची भूमिका

शिवसेनेचे माजी शहरप्रमुख संभाजी कदम यांच्या समर्थकांनी कदम यांचा उल्लेख भावी आमदार, असा करत सोशल मीडियावर प्रचार सुरू केला आहे. नगर शहरात राठोड सांगतील तेच अंतिम, असे शिवसेनेतील चित्र असते. मात्र अचानक कदम यांच्या या भूमिकेमुळे शिवसेनेत अस्वस्थता पसरली आहे. कदम यांनी मात्र असे काही नसल्याचे सांगितले. कार्यकर्त्यांनी एखादी पोस्ट टाकली म्हणजे मी स्पर्धेत आहे, असे नाही. शिवसेनेतही तशी कोणतीच चर्चा नसल्याचेही त्यांनी सांगितले.

