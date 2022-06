World Environment Day : शहरीकरण आणि वृक्षसंवर्धन

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर 5 जून हा दिवस 1974 सालापासून जागतिक पर्यावरण दिन म्हणून साजरा होऊ लागला आहे.“Only One Earth’ या घोषवाक्याने पहिला जागतिक पर्यावरण दिन साजरा केला गेला. पहिल्यांदाच 2011 मध्ये भारत देश ‘जागतिक पर्यावरण दिन’ आयोजक बनला आणि “Forest- Nature at Your Service’ हे घोषवाक्य होते. आणि आज 2022 ला देखील 50 वर्षानंतर स्वीडन हाच देश आयोजक आहे आणि “Only One Earth’ हेच घोषवाक्य आहे.