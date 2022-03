मनपाकडून प्रशिक्षणाचा शुभारंभ कधी?

शहरातील गोरगरीब तसेच कमी शिक्षित महिलांना स्वतःच्या पायावर उभे राहण्यासाठी महापालिकेच्यावतीने ब्युटी पार्लर कोर्स (Beauty parlor course), शिलाई मशीन कोर्स (Sewing machine course), डिझायनिंग कोर्स (Designing course), हॉटेल कोर्स आदी मोफत शिकवण्यात येणार होते. यामुळे हजारो महिलांच्या हाताला काम मिळाला असता, मात्र मागील तीन वर्षापासून याबाबतची प्रक्रिया लालफितीत अडकल्याचे दिसत आहे. वेळोवेळी महिला बालकल्याण समितीच्या सदस्यांनी याबाबत पाठपुरावा केला. अनेक वेळा आंदोलनाचे (agitation) देखील इशारा देण्यात आला होता, तरीही प्रशासनाने आपली कासव चाल सुरू ठेवली होती. तर अंतर्गत राजकारणाचा फटका देखील बसल्याची चर्चा आहे.