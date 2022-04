श्रमदानातून बारवेचा जीर्णोद्धार

म्हाळसाकारे । कृष्णा अष्टेकर | Mhalasakare

म्हाळसाकोरेच्या (Mhalasakare) म्हाळसादेवी मंदिराजवळील पुरातन चिरेबंद असलेल्या बारवेची (well) पडझड होऊन ती नामशेष होऊ लागल्याने गुढीपाडव्याच्या (gudipadva) मुहुर्तावर गावातील तरुण एकत्र येत श्रमदानातून या बारवेची स्वच्छता मोहीम (Sanitation campaign) हाती घेतली आहे. येथील पुरातन व ऐतिहासिक (Ancient and historical) असलेल्या या बारवेचे जतन व्हावे यासाठी गावातील तरुण पुढे सरसावले आहे.