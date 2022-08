'हॅलो' ऐवजी 'वंदे मातरम्' : पण 'हॅलो' शब्द नेमका आला कुठून?

अलेक्जेंडर ग्राहम बेल यांनी १० मार्च १८७६ मध्ये टेलिफोन चा शोध लावला होता, त्यांना या शोधाचे पेटंट मिळाले, तेव्हा त्यांनी सर्वप्रथम त्यांच्या सोबती मित्राला एक फोन केला तो मित्र होता वाटसन. आणि बेल यांनी त्याला फोन वर मला तुझी गरज आहे, असे म्हटले आणि त्याला आपल्याकडे बोलावून घेतले. बेल फोन वर हॅलो नाही तर अहो (Ahoy) असे म्हणत. आणि जेव्हा लोकांनी सर्वप्रथम फोनचा वापर सुरु केला तेव्हा लोक एकमेकांना आर यु देअर (Are You There) असे विचारत असत. यामागे असे कारण होते कि समोरच्या व्यक्तीला आपला आवाज व्यवस्थित जातो कि नाही. पण एकदा थॉमस अल्वा एडिसन यांनी Ahoy ला हॅलो ऐकले आणि तेव्हापासून त्यांनी फोन वर सुरुवातीला हॅलो बोलण्याचा प्रस्ताव मांडला. १८७७ मध्ये एडिसन यांनी या प्रस्तावाला पिट्सबर्ग सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट आणि प्रिंटिंग टेलीग्राफ कंपनीचे मालक स्मिथ यांना पत्र लिहिले कि, टेलिफोन वर जेव्हा बोलण्याची सुरुवात होईल तेव्हा सगळ्यांनी हॅलो या शब्दाचा उल्लेख करावा आणि तेव्हा त्यांनीही हॅलो या शब्दाचाच सर्वप्रथम वापर केला होता.