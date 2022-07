पर्यटन विकासाला संस्थांच्या इच्छाशक्तीची गरज

भूतकाळातील वैभवाचे प्रतीक असलेल्या स्मारकांचे जतन (Preservation of monuments) व पुनरूज्जीवन करून पुढच्या पिढीला आपल्या संस्कृतीची आणि परंपरेची ओळख (Recognition of culture and tradition) करून देणे गरजेचे आहे.