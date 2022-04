प्रतिकूल परिस्थितीत महिलांची यशोगाथा

मात्र, या प्रतिकूल प्रतिस्थितीत महिलांची प्रयत्नशील राहण्याची वृत्ती (Attitude of women to be diligent) कायम असते. त्यातच त्यांची यशोगाथा (Success story) दडलेली असते. असे मत उद्योग क्षेत्रातून (Industry sector) महिलांच्या बाबतीत व्यक्त होते. असे महिलांसाठी काम करणार्‍या उद्योजिका मधुरा जाधव यांनी म्हटले.