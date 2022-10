सेवा पंधरवडा आवडे सर्वांना।

तसेच जिल्हा रुग्णालयानेही भरीव काम केले. जिल्ह्यातील 105 शासकीय आरोग्य संस्थांमध्ये नेत्ररोग निदान शिबिरांचे आयोजन (eye disease diagnosis camps) केलेे. 652 रुग्णांची यशस्वी मोतिबिंदू शस्त्रक्रिया (Cataract surgery) केली. केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार (Union Minister of State for Health and Family Welfare Dr. Bharti Pawar), जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. अशोक थोरात (District Surgeon Dr. Ashok Thorat) यांच्या मार्गदर्शनाखाली सेवा पंधरवडा कालावधीत जिल्ह्यातील मोतिबिंदू रुग्णांचा अनुशेष भरून निघावा,