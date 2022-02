विज्ञान दिन विशेष: अनुदानाअभावी प्रयोगशाळा ओस

आज (ता.28) विज्ञान दिन (Science Day). सुप्रसिद्ध शास्त्रज्ञ डॉ. वसंतराव गोवारीकर (Scientist Dr. Vasantrao Gowarikar) 1987 साली भारत सरकारच्या (indian government) विज्ञान आणि तंत्रज्ञान खात्याचे (Department of Science and Technology) सचिव असताना त्यांनी देशात विज्ञानाचे वातावरण निर्माण करण्यासाठी दरवर्षी 28 फेब्रुवारीला राष्ट्रीय विज्ञान दिन (National Science Day) साजरा करण्यास सुरुवात केली. डॉ. वसंतराव गोवारीकरांना वाटले की, भारतात विज्ञानाचा एकमेव नोबेल पुरस्कार (Nobel Prize) डॉ. सी. व्ही. रामन (Dr. C. V. Raman) यांना मिळाला.