डांगी कलापथकांचा डंका

परदेशी पाहुण्यांची पावले थिरकली आदिवासी कलेच्या तालावर आदिवासी संस्कृतीचे जतन व संवर्धन (Preservation and conservation of tribal culture) करणे हि काळाची गरज आहे असे प्रतिपादन गुजरात राज्याचे पर्यटन व सांस्कृतिक मंत्री पुरणेशभाई मोदी (Gujarat State Tourism and Culture Minister Purneshbhai Modi) यांनी सापुतारा फेस्टिवलचे आयोजन निमित्ताने केले.