hERHealth किशोरवयीन आरोग्य : भाग-१

A Social awareness initiative of the Nasik Obstetrics and Gynaecology Society

किशोर अवस्था हा जीवनातील सर्वात महत्त्वाचा व वेगळा टप्पा का आहे?

डॉ. स्वप्ना कुलकर्णी.स्त्रीरोग तज्ञ

किशोर अवस्था हा जीवनातील सर्वात महत्त्वाचा व वेगळा टप्पा का आहे? मानवी जीवनातील विविध टप्प्यांकडे जेव्हा आपण बघतो -बालअवस्था, किशोरअवस्था, तारुण्य आणि वार्धक्य तेव्हा हे लक्षात येते की किशोर अवस्था हा शारीरिक आणि मानसिक दोन्ही दृष्टीने खूप महत्त्वाचा टप्पा आहे. कारण ह्या वयात घडणाऱ्या सर्वच चांगल्या वाईट घटनांचे परिणाम हे दीर्घकालीन असतात.