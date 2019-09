Featured मुख्य बातम्या सार्वमत कारखान्यांना गाळप परवाना घेण्याची मुदत सप्टेंबरअखेरपर्यंत वाढविली Sarvmat Digital Share











भेंडा (वार्ताहर)- राज्यातील साखर कारखान्यांना सन 2019-20 च्या हंगामासाठी ऊस गाळप परवाना घेण्यासाठी अर्ज सादर करण्यास 30 सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. मुदतवाढ दिली असली तरी गाळप परवाना घेण्यासाठी गळीत हंगाम 2018-19 मध्ये गाळप केलेल्या उसाची एफआरपी रक्कम शेतकर्‍यांना अदा करण्याची अट मात्र कायम ठेवण्यात आलेली आहे. राज्यातील साखर उद्योगाच्या अडचणी लक्षात घेता आयुक्तालयाने साखर कारखान्यांना गाळप परवाना देण्याची मुदत 30 सप्टेंबरपर्यंत वाढवली आहे. कोणताही कारखाना परवाना दिल्याशिवाय हंगामात गाळप सुरू करू शकत नाही. 2018-19 या हंगामातील 589.59 कोटी रुपयांची शेतकर्‍यांची देणी कारखान्यांकडून देय आहेत. ऊस उत्पादकांना लवकर मोबदला मिळावा या उद्देशाने शेतकर्‍यांची थकबाकी 14 दिवसांच्या आत भागवली तरच साखर कारखानदारांना नवीन हंगामात गाळप परवाने देण्यात येतील असा निर्णय शासनाने घेतलेला आहे. ऊस नियंत्रण कायदा 1966 नुसार कारखान्यांनी 14 दिवसांच्या आत शेतकर्‍यांना त्यांची थकबाकी देणे (एफआरपी) आवश्यक आहे. कारखान्यांना या वचनबद्धतेशी जोडण्यासाठी राज्याच्या साखर आयुक्तांनी आपल्या अधिकारांचा उपयोग केलेला आहे. महाराष्ट्र साखर कारखाने अधिनियम, 1984 च्या आधारे कारखान्यांना गाळप परवाने दिले जातात. परवाना न दिल्यास कोणताही कारखाना हंगामात गाळप सुरू करू शकत नाही. सन 2018-19 या हंगामात साखर कारखानदारांकडे शेतकर्‍यांच्या एफआरपीचे सुमारे 589.59 कोटी रुपये देय आहेत. आयुक्तालयाच्या गाळप अहवालानुसार सुमारे 195 कारखान्यांनी मागील हंगामात गाळप केले आणि 952.11 टन ऊस गाळप झाला. विक्रमी 107 लाख टन साखर उत्पादन झाले. 195 कारखान्यांपैकी 129 कारखान्यांनी शेतकर्‍यांचे पेमेंट केले पण हंगामाच्या शेवटी 66 कारखान्यांनी शेतकर्‍यांची देय रक्कम देणे बाकी आहे. हंगामातील एकूण एफआरपी थकबाकी 23 हजार 207 कोटी 28 लाख रुपये इतकी आहे, ज्यापैकी 15 कारखानदारांनी 15 ऑगस्टपर्यंत 22 हजार 645 कोटी 26 लाख रुपयांची थकबाकी दिली. 129 कारखान्यांनी 100 टक्के एफआरपी पेमेंट्स मंजूर केले आहेत, तर 49 कारखान्यांनी 80.99 % पेमेंट मंजूर केली आहेत, तर 13 कारखान्यांनी 60.79 % पेमेंट क्लिअर केली आहेत. आणि 4 कारखान्यांनी 49% पेक्षा कमी पेमेंट केली आहेत. साखर आयुक्तांनी आता शेतकर्‍यांना मूलभूत एफआरपी भरण्यात अपयशी ठरलेल्या कारखान्यांना महसूल वसुली कोड (आरआरसी) चे आदेश दिले आहेत. कारखान्यांना गाळप होण्याच्या तयारीसाठी अधिक मुदत देण्यासाठी आयुक्तालयाने गाळप परवाना देण्याची अंतिम मुदत 30 सप्टेंबरपर्यंत वाढविली आहे. सातारा, सांगली आणि कोल्हापूर येथे नुकत्याच झालेल्या पुराचा कारखान्यांच्या व्यवस्थापनावर नकारात्मक परिणाम झाला आहे आणि गाळप होण्याच्या तयारीसाठी त्यांना अधिक वेळ लागणार असल्याचे साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी सांगितले.

