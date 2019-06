Featured सार्वमत आपत्कालीन झडपांच्या दुरुस्तीसाठी भंडारदरा धरणातून पाणी सोडले Sarvmat Digital Share











भंडारदरा (वार्ताहर) – ब्रिटिशकालीन भंडारदरा धरणाच्या आपात्कालीन व्हॉल्व्हची (झडप) दुरुस्ती करण्यासाठी भंडारदरा धरणातून 559 क्युसेकने पाणी सोडण्यात आल्याची माहिती शाखा अंभियंता अभिजात देशमुख यांनी दिली आहे. 1926 साली ऑर्थर विल्यमच्या काळात भंडारदरा विल्सन डॅमची निर्मिती झाली आहे. 11 टीएमसीचे दगडी धरण 92 वर्षे वयाचे झाले असून उत्तर नगर जिल्ह्याची तहान भागविणारी ही जीवनवाहिनी आहे. आता धरणात अवघे 359 दशलक्ष घनफूट पाणी सध्या सरकारी आकडेवारीनुसार शिल्लक आहे. धरणाचा मृत साठा 300 दशलक्ष घनफूट इतका असून पाणीसाठा जुन्या पद्धतीने मोजला जातो. मेरी या संस्थेकडून पाणी साठ्याचे सर्व्हे करण्यात येते. गत वर्षांत पाणलोट क्षेत्रातील माती धरणात काही प्रमाणात आली असेल तेव्हा धरणाचा नेमका पाणीसाठी किती लक्षात येत नाही. धरणाच्या मोर्‍यांचे व्हॉल्व्ह जुन्या पद्धतीचे आहेत. त्यांच्या दुरुस्तीसाठी अनेक वेळा खर्च झाला आहे. धरणाच्या उजव्या बाजूकडील 159 फुटावरील स्लुईस व्हॉल्व्हच्या दुरुस्तीचे काम 2012 साली झाले आहेत. गेल्या 25 ते 30 वर्षानतंर धरणातील पाणीसाठा प्रथमता खाली गेला आहे. त्यामुळे धरणाच्या 50 व 100 च्या आपात्कालीन व्हॉल्व्हची दुरूस्ती करण्यासाठी गुरुवारी सकाळी 9 वाजता धरणातून 559 क्युसेकने पाणी सोडण्यात आले. धरणातून पाणी सोडतेवेळी धरणातील पाणीसाठा 407 दशलक्ष घनफूट होता. तर मागील वर्षी भंडारदरा धरणात 3171 दशलक्ष घनफूट पाणीसाठा होता. परंतु भंडारदरा धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात अद्यापही पाऊस पडला नसल्याने धरणात पाण्याची आवक झाली नाही.

