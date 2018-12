LIVE : राजस्थान : काँग्रेस 101, भाजप 80, इतर 18 जागांवर आघाडीवर

सकाळी आठ वाजता टपाली मतपत्रिका उघडून मतमोजणीला सुरुवात झाली. त्यानंतर प्रत्यक्ष मतमोजणी सुरु झाली. पहिल्या अर्ध्या तासांतच कॉंग्रेसला आघाडी मिळालेली दिसून येत आहे.

निवडणुकीच्या निकालासाठी जवळपास २० हजार कर्मचारी रुजू झाले आहेत. मुख्य निवडणूक आयुक्त आनंद कुमार यांनी सांगितले की, राज्यात एकूण ३५ केंद्रांवर मतमोजणी होत आहे. यात जयपूर आणि जोधपुर मध्ये दोन-दोन आणि तर ३१ जिल्ह्यांत एक-एक केंद्रावर सध्या मतमोजणी सुरू आहे. राज्यात २०० मधून १९९ जागांसाठी सात डिसेंबरला मतदान पार पडले होते.

राजस्थानमधील निकालाच्या LIVE घडामोडी

ELECTION-RAJASTHAN-SIROHI TRENDS

IN SIROHI, INDEPENDENT CANDIDATE SANYAM LODHA SI LEADING WITH 2379 VOTES.

IN THANAGAZI, INDEPENDENT CANDIDATE KANTI PRASAD IS LEADING.

IN DUNGARPUR, CONGRESS CANDIDATE GANESH IS LEADING WITH 4,308 VOTES. #Results2018 #AssemblyElections2018

— Deshdoot (@deshdoot) December 11, 2018