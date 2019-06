ब्लॉग सार्वमत Blog: कमी कोण पडतं ! Sarvmat Digital Share









असे म्हणतात कोणतेच शिक्षण आणि ज्ञान वाया जात नाही. यामुळे जिल्हा परिषदेचा शिक्षण विभाग गेल्या काही वर्षापासून ग्रामीण भागात शिक्षण घेणार्‍या जास्तीजास्त विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीला बसविण्याचा निर्णय घेतला. या शिष्यवृत्तीच्या परीक्षेच्या निमित्ताने विद्यार्थ्यांचा अधिका अधिक सराव व्हावा, हा जिल्हा परिषद प्रशासनाचा शुध्द हेतू. मात्र, असे असतांना शिक्षकांकडून विनाकारण या परीक्षेचा बाऊ करण्यात येत आहे. नुकताच जिल्ह्यातील शिष्यवृत्तीच्या परीक्षेचा निकाल जाहीर झाला असून यात पाचवीच्या 310 आणि आठवीच्या 64 अशा 374 शाळांचा निकाल शून्य टक्के लागला आहे. तसेच 20 टक्क्यांच्या आत निकाल लागलेल्या शाळांची संख्या 254 आहे. जिल्ह्यातील 791 शाळांमधील विद्यार्थ्यांनी शिष्यवृत्तीची परीक्षा दिली होती. यात 20 टक्के शाळांचा निकाल 100 टक्के लागला आहे. अकोले तालुक्यातील 6, कोपरगाव 5, जामखेड 3, संगमनेर, शेवगाव, पारनेर, नेवासा, राहाता, श्रीगोंदा या तालुक्यातील प्रत्येकी एक शाळांचा शंभर टक्के निकालाच्या शाळांमध्ये समावेश आहे. 80 ते 99 टक्के निकाल असणार्‍या शाळांमध्ये 12 शाळांचा समावेश असून यात कोपरगाव 4, राहाता 2, नगर, श्रीगोंदा, नेवासा, जामखेड, संगमनर यातील प्रत्येकी एका शाळेचा यात समावेश आहे. ही आकडेवारी पाचवीच्या शाळांची असून आठवीच्या शाळांमध्ये एकाही शाळेचा निकाल शंभर टक्के लागलेला नाही. तसेच 80 ते 99 टक्के निकाल असणार्‍या शाळांमध्ये एकाही शाळेचा समावेश नाही. शिष्यवृत्तीच्या परीक्षेत ज्या शाळांचा निकाल चांगला लागला त्यांच्या गेल्या आठवड्यात झालेल्या शिक्षण समितीच्या बैठकीत अभिनंदनाचा ठराव करण्यात आला तर सुमार कामगिरी करणार्‍या शाळांवर कारवाईचा निर्णय घेण्यात आला. जिल्ह्यात संगमनेर तालुक्यातील पळसखेडे तालुक्यातील श्रृतिका शिवाजी चत्तर ही 272 गुण मिळवून जिल्ह्यात प्रथम तर राजनंदनी भिसे जामखेड ही दुसरी आली आहे. शुन्य टक्के निकाल लागेल्या शाळांमध्ये अकोले 62, संगमनेर 23, कोपरगाव 36, जामखेड 41, पाथर्डी 18, शेवगाव 19, कर्जत 17, पारनेर 16, नेवासा 36, श्रीरामपूर 15, राहाता 23, राहुरी 28, श्रीगोंदा 21, नगर 19 यांचा समावेश आहे. आता प्रश्‍न निर्माण होतो की जिल्हा प्रशासन या परीक्षेसाठी ऐवढ्या मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न करूनही शिष्यवृत्तीचा निकाल कमी का लागतो. या परीक्षेसाठी शाळा पातळीवर अतिरिक्त अध्यापन घेण्यात येते. तसेच वर्षातून दोन सराव परीक्षा घेणयात येते. यासह शिक्षण समितीच्या सदस्यांचे विशेष लक्ष असतांना असे का घाडवे, हा प्रश्‍न आहे. जिल्हा परिषदेच्या शाळेची गुणवत्ता का मागे आहे, याला जबाबदार कोण, यावर या निमित्ताने मंथन होणे आवश्यक आहे. वास्तवात शिष्यवृत्तीत परीक्षेत मेरिटमध्ये येणार्‍या 5 वीच्या विद्यार्थ्यांना 100 रुपये आणि 8 वीच्या विद्यार्थ्यांना दीडशे रुपये महिना शिष्यवृत्ती मिळते. या परीक्षेत मिळणार्‍या पैशा पेक्षा ज्ञानाला अधिक महत्व आहे. यामुळेच जिल्हा परिषद प्रशासन या परीक्षेकडे उदात्त हेतूने पाहत असून शिक्षकांनी देखील असा दृष्टीकोन या निमित्ताने ठेवावा, हेच या निमित्ताने सुचित करावे, असे वाटते. -ज्ञानेश दुधाडे

