राजकारणातील अजातशत्रू : हरिभाऊ जावळे

भारतीय जनता पार्टीचे माजी खासदार, माजी आमदार हरिभाऊ जावळे यांच्या निधनामुळे सर्वांना धक्का बसला. कोरोनासारख्या महाभयंकर आजाराने त्यांचा बळी घेतला, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. एका खेड्यातील सर्वसामान्य कार्यकर्ता ते खासदार असा हरिभाऊंचा प्रवास कार्यकर्त्यांना बळ देणारा होता. त्यांच्या जाण्याने राजकारणातील एक अजात शत्रूच आज हरपला आहे. रवींद्र पाटील,मो.9960521637 यावल तालुक्यातील भालोदसारख्या एका छोट्याशा खेड्यात हरिभाऊंचा 1 जून 1953 रोजी जन्म झाला. शेतकरी कुटुंबात जन्मलेल्या हरिभाऊंना लहानपणापासूनच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची ओढ होती. त्यामुळे बालवयापासूनच ते संघाशी जोडले गेले. वडिलांना शेतात मदत करीत असतानाच त्यांनी शिक्षणाकडेदेखील लक्ष दिले. शेतीशी निगडित शिक्षण घेत कृषी केंद्राच्या माध्यमातून शेतकर्‍यांची सेवा सुरु केली. या काळातही त्यांनी संघाशी आपली पकड घट्ट ठेवली. तसेही भालोद गावाचा संघाशी पूर्वीपासूनच संबंध असल्याने आपल्या सहकार्‍यांसह हरिभाऊ संघ शाखेत रमत असतानाच शेतीशी असलेली नाळ कायम ठेवण्यात यशस्वी झाले. 1999 पर्यंत ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीतही भाग न घेणार्‍या हरिभाऊंना भाजपाने 1999 मध्ये काँग्रेसचा बालेकिल्ला असलेल्या यावल विधानसभा मतदारसंघात विधानसभेसाठी उमेदवारी देत मैदानात उतरविले. या मतदारसंघावर पकड असलेले व सलग तीनवेळा आमदारकीची निवडणूक जिंकणारे रमेश विठ्ठल चौधरी यांच्यासारख्या मातब्बर उमेदवारासमोर लढत देणे सोपे नसतानाही पक्षाने दिलेला आदेश मानत हरिभाऊ मैदानात उतरले आणि हरिभाऊंच्या रुपाने यावल विधानसभा जिंकण्याचे भाजपाचे स्वप्न साकार झाले. अटी-तटीच्या झालेल्या या लढतीत हरिभाऊंना 38 हजार 227 तर काँग्रेसचे रमेश चौधरी यांना 37 हजार 815 मते मिळली होती. अवघ्या 412 मतांनी हरिभाऊंनी काँग्रेसचे तीनवेळेचे आमदार चौधरींना पराभूत करीत भाजपाचे स्वप्न साकारल्याने मतदारसंघात उत्साहाचे वातावरण होते. आमदार होताच पायाला भिंगरी बांधत त्यांनी विकासकामांची रचना सुरु केली. गावागावांत कार्यकर्त्यांची फळी निर्माण केली.हरिभाऊ आमदार झाले, परंतु राज्यात आघाडीचे सरकार स्थापन झाल्याने त्यांना विरोधात बसावे लागले. विरोधात असतानाही भाऊंनी मतदारसंघातील विविध विकासकामांचा धडका सुरुच ठेवला. त्यांच्या मितभाषी स्वभावामुळे अनेकजण त्यांना येऊन मिळाले. परंतु, यशासोबतच राजकीय शत्रूंची संख्याही वाढतच असते, याचा प्रत्यय त्यांना 2004 च्या विधानसभा निवडणुकीत आला. यावेळी जाहीर झालेल्या निवडणुकीत भाजपाने हरिभाऊ जावळे यांनाच पुन्हा रिंगणात उतरविले तर काँग्रेसनेही माजी आमदार रमेश चौधरी यांच्यावरच विश्वास दाखवत त्यांना मैदानात उतरविले. 1999 मध्ये अंतर्गत राजकारणाने काँग्रेसचा झालेला पराभव लक्षात घेता काँग्रेसने गट-तट विसरत एकत्र निवडणूक लढवली. त्यामुळे 2004 मध्ये हरिभाऊंचा पराभव करीत रमेश चौधरी पुन्हा विधानसभेत पोहोचले. पराभवाचे कोणतेही शल्य मनात न ठेवता हरिभाऊंनी पुन्हा आपले लक्ष शेतीकडे वळविले. त्याचवेळी कार्यकर्त्यांशी असलेली नाळ मात्र कायम ठेवली. 2007 मध्ये लोकसभेतील प्रश्न विचारण्याच्या निमित्ताने पैसे घेतल्याच्या आरोपावरुन जळगाव जिल्ह्यातील भाजपाच्या दोघेही खासदारांना बडतर्फ करण्यात आल्याने पक्ष पुन्हा एकदा संकटात सापडला. अर्थात आमदारकीसाठी ज्यांनी पुढाकार घेऊन 1999 मध्ये हरिभाऊंना मैदानात उतरविले होते. त्या एकनाथराव खडसेंनी या संकटाच्या काळात हरिभाऊंना जळगाव लोकसभेसाठी झालेल्या पोटनिवडणुकीत मैदानात उतरविले.ज्या कारणावरून देशभरात भाजपाची इज्जत गेली, त्याचा विरोधकांनी मुद्दा करीत प्रचार केला. अशा परिस्थितीत झालेल्या निवडणुकीत हरिभाऊंनी काँग्रेसच्या डॉ. अर्जुन भंगाळेंचा पराभव करीत भाजपाची इज्जत वाचवली. विशेष म्हणजे देशभरात झालेल्या पोटनिवडणुकीत विजयी झालेले भाजपाचे ते एकमेव खासदार ठरले. शेजारची एरंडोल लोकसभादेखील भाजपाला यावेळी टिकवता आली नाही. त्या काळात हरिभाऊंनी पक्षाला बळ दिले. 2009 मध्ये परिसिमन आयोगाच्या निर्देशानुसार मतदारसंघाच्या रचनेत बदल झाला. एरंडोल लोकसभेचे जळगाव तर जळगाव लोकसभेचे रावेर असे नामकरण झाले. मतदारसंघाची रचनादेखील बदलली. पक्षाने हरिभाऊंना रावेर लोकसभा मतदारसंघातून पुन्हा उमेदवारी दिली. हरिभाऊ दुसर्‍यांदा खासदार होत लोकसभेत पोहोचले. 2014 च्या निवडणुकीत राजकीय घडामोडींमध्ये त्यांचे जाहीर झालेले तिकीट कापले गेले. परंतु, कोणताही लवलेश मनात न ठेवता त्यांनी रक्षा खडसे यांच्या विजयासाठी झोकून दिले. त्यानंतर त्यांच्या कार्याची दखल घेत भाजपाने त्यांना रावेर विधानसभा मतदारसंघात आमदारकीसाठी मैदानात उतरविले. हरिभाऊ या मतदारसंघातून विजयी होत, विधानसभेत पोहोचले. 2019 मध्ये मात्र त्यांचा भाजपातील अंतर्गत बंडखोरीमुळे पराभव झाला, तरीही त्यांनी आपल्यातील कार्यकर्ता जागृत ठेवला. जिल्ह्यातील राजकीय घडामोडी पाहता भाजपाने त्यांच्या हाती भाजपाची सूत्र सोपवत जिल्हाध्यक्ष केले. हरिभाऊंनी पक्षसंघटन मजबूत करण्याची जोमाने तयारी केली. त्यातच कोरोनाचा जिल्ह्यात कहर सुरु झाला. दुर्दैवाने हरिभाऊंना कोरोनाने घेरले. त्यांना उपचारासाठी मुंबईत दाखल करण्यात आले. परंतु, ते कोरोनावर मात करू शकले नाहीत आणि एका शांत व मितभाषी राजकारणी असलेल्या हरिभाऊंनी या जगाचा निरोप घेतला. देशदूत परिवाराच्या वतीने त्यांना भावपूर्ण श्रध्दांजली.

