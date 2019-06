नाशिक नांदगावात आहे पाण्याच्या भांड्यांचे गाव! Web Editor Share











गंगाधरी । पूजा टिपरे पंचक्रोशीत पडलेला दुष्काळ. यामुळे महिन्यातून एकदा नळाला येणारे पाणी, हे म्हणजे अमृतच. त्यामुळे ते साठून ठेवण्याची धडपड सुरू होते आणि मिळेल त्या भांड्यात आणि मिळेल तेवढे पाणी साठवून ठेवण्याचा प्रयत्न केला जातो. हे दृश्य आहे नांदगावपासून 5 ते 6 किलोमीटर अंतरावर असणार्‍या गंगाधरी गावचे. गावातील प्रत्येक घरात केवळ साठवलेल्या पाण्याचे भांडे असल्यामुळे पाण्याच्या भांड्यांचे गाव म्हटले तर ते वावगे ठरणार नाही. ‘देशदूत’च्या टीमने नांदगाव तालुक्यातील दुष्काळी भागाची पाहणी केली. त्यावेळी ही दुष्काळाची भीषण परिस्थिती नजरेस पडली. या गावातील महिला पाणी मिळावे, यासाठी संघर्ष करीत आहेत. शेती हा गावाचा मुख्य व्यवसाय. पण दुष्काळामुळे शेतीच ओसाड झाली आहे. त्यामुळे घर चालविण्यासाठी घरातील महिलांना पुढे यावे लागले. या गावातील प्रत्येक घरात पुरणाचे मांडे बनविण्याचा व्यवसाय चालतो. हे मांडे आजूबाजूच्या गावांना विकून पैशांची नड भागवली जाते. मात्र, त्यातून पाण्याची गरज पूर्ण करणे शक्य होऊ शकलेले नाही. घराची आर्थिक घडी बसवत या महिला घरातील माणसाच्या घशाची कोरडदेखील भागवत आहेत. 3250 लोकवस्तीचे आणि 3 किलोमीटरपर्यंत विस्तार असलेल्या या गावात महिन्यातून एकदा नळाला पाणी येते. त्यामुळे दैनंदिन गरज पूर्ण करण्यासाठी नाईलाजाने का होईना, गावातील नागरिकांना 200 रुपये देऊन पाणी विकत घ्यावे लागते. डोक्यावर आग ओकत असलेला सूर्य या परिस्थितीमध्ये गावातील काही महिला विहिरीवर पाणी भरण्यासाठी जातात. पाण्याची पूर्वीची परिस्थिती सांगताना असराबाई कळमकर या 82-83 वर्षांच्या आजी म्हणाल्या, आमच्या काळात आम्ही दोन हांडे डोक्यावर आणि एक हंडा हातामध्ये असे विहिरीतून पाणी आणत होतो. तेव्हाही पाण्याची स्थिती खूप चांगली नव्हती. आता जी परिस्थिती आहे, त्याचा दोष कोणाला देणार? कोणाला शिक्षा करणार? फक्त जे अधिकारी वर बसले आहे त्यांनी विचार करून आम्हाला पाणी द्यावे. गावात फिरताना नजरेस पडले ते प्रत्येक घराबाहेर पाण्याच्या रिकाम्या मोठ्या टाक्या आणि अनेक छोटे भांडे, असे विदारक चित्र. एक महिन्यातून नळाला केवळ 1 ते दीड तासापुरतेच पाणी येते आणि ते देखील कमी दाबाने. यामुळे पिण्यापुरतेदेखील पाणी साठवता येत नाही, असे गावातील महिला सांगतात. जास्त पाणीसाठा व्हावा म्हणून थोडा जास्त वेळ पाणीपुरवठा सुरू ठेवावा, अशी विनंती तेथील सेवकांना कायम करत असल्याचे महिला सांगत होत्या. पण, त्याचा काहीच फायदा होत नसल्याची भावना महिलांनी हताशपणे व्यक्त केली. गावापासून जवळच असणार्‍या विहिरीवर पाणी भरण्यासाठी जायचे म्हटले, तर त्या विहिरीतील पाणी हे पिण्यासाठी योग्य नाही, पण इतर वापरासाठी आणायचे झाल्यास त्यासाठी तीन ते चार तास वेळ लागतो. कारण, विहिरीवर कपडे आणि भांडे धुण्यासाठी महिलांचे नंबर लागलेले असतात. एका महिलेचा नंबर येईपर्यंत तिला तीन ते चार तास लागतात आणि घरातील इतर कामेसुद्धा पूर्ण करायची असतात. गावातील लोकांना पैसे पाण्यात घालण्यासाठी घाम गाळावा लागतो आहे. गावात येणार्‍या टँकरची स्थितीदेखील खूप चांगली नाही. टँकरला गळती असल्यामुळे गावातील लोकांना पूर्ण पाणी मिळत नाही. म्हणजे पैसे देऊनदेखील त्यांची उपेक्षाच होत आहे. पण, दुसरा कोणताच उपाय नसल्यामुळे हतबल होऊन गावकरी पाणी विकत घेताना दिसतात. सध्या गावात पाणी नाही, पण दुष्काळाने हतबल गावकर्‍यांच्या डोळ्यात पाणी येते. ही दुष्काळी परिस्थिती अशीच राहिली तर धरणांप्रमाणे गावकर्‍यांच्या डोळ्यातील पाणीदेखील लवकरच आटेल.

