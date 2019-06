नाशिक निसर्गाचा प्रकोप झालेला ‘नांदगाव’ तालुका Web Editor Share











नाशिक । खंडू जगताप नांदगाव तालुका भौगोलिकदृष्ट्या एका बाजूला असलेला ‘आयसोलेटेड’ तालुका आहे. जिल्ह्याच्या पूर्व टोकाला औरंगाबाद जिल्ह्याच्या सीमावर्ती भागात असल्याने भौगोलिकदृष्ट्याही या तालुक्यावर निसर्गाने अन्याय केला आहे. तसाच अन्याय लोकप्रतिनिधींच्या उदासीनतेनेही केल्याचे ग्रामस्थ बोलत आहेत. धरण उशाला आणि कोरड घशाला, या म्हणीचा प्रत्यय येणारी स्थिती नांदगावची आहे. वास्तविक नांदगावच्या तीनही बाजूला लहानमोठी धरणे आहेत. माणिकपुंज आणि गिरणा धरणातून नांदगाव शहराला पाणीपुरवठा होतो. नाग्यासाक्या केवळ नावापुरते असून ते कायम कोरडेच असते. नजीकच्या माणिकपुंज धरणाची क्षमता 495 दशलक्ष घनफूट आहे. परंतु सध्या यातील डोहांमध्ये मिळून 100 दशलक्ष घनफूट पाणी शिल्लक असल्याचा दावा शासकीय अधिकारी करत आहेत. हे पाणी केवळ काही दिवसच पुरणार आहे. यानंतर काय हा प्रश्न पुन्हा उरतोच. गिरणामधून पाणी आणण्यासाठी लाखो रुपये खर्च असणारी 56 खेडी योजना आहे. परंतु तिचीही क्षमता आता कमी पडत आहे. यामुळे पंधरा दिवस ते महिन्यातून एकदा पाणी हे येथील वास्तव आहे. नांदगावच्या भोवताली तीन धरणे आहेत. मात्र गेली 10 ते 15 वषार्ंंपासून निसर्गाची अवकृपा नांदगावसह शेजारील मनमाड परिसरावर आहे. या तालुक्यात पावसाळ्यातच पुरेसा पाऊस पडत नसल्याने उथळ नद्या पाऊस बंद झाला की कोरड्या होतात. पुरेसा पाऊसच पडत नसल्याने असलेली धरणे, बंधारे भरतच नाहीत. पर्यायाने पाणीच मुरत नसल्याने पावसाळ्यानंतर जेमतेम पाच ते सहा महिन्यांत तालुकाभरातील विहिरी, बोअरवेल तळ गाठत आहेत. नांदगावला एमआयडीसी नाही. किंवा उत्पन्नाचे अन्य स्त्रोतही नाही. येथील अर्थकारण मुख्यत: परिसरातील शेतीवरच अवलंबून आहे. नोकरदारांची संख्या बोटावर मोजण्याइतकीच आहे. पूर्वी येथे रेल्वेचे लोकोशेड होते, त्यामुळे केंद्र सरकारचे रेल्वे सेवकही बरेच होते. पण हे शेडही दुसरीकडे हलविल्याने हे सेवकही कमी झाले. सुमारे 60 हजारांच्या आसपास लोकसंख्या असलेल्या नांदगाव शहराला जसे स्वत:चे अर्थकारणाचे साधन नाही, तसे पाण्याचेही साधन नाही. मुळात तालुक्यात सरासरी 450 मिमी इतकाच पाऊस पडतो. जवळ असलेल्या माणिकपुंज, गिरणा यांच्या पाण्यावरच या शहराला अवलंबून राहावे लागते. तालुक्यातील मध्यम आणि लघु प्रकल्पांची एकत्रित साठवण क्षमता जेमतेम दीड टीएमसी इतकी आहे. त्यामुळे तालुक्यातील सिंचनाखालील शेतीचे क्षेत्र केवळ 5 टक्के इतकेच आहे. शहराला लागूनच नदी वाहते, पण तिचा नाला झाला आहे. तर तालुक्यातील इतर लहान- मोठ्या नद्या कोरड्या आहेत. 2011मध्ये एकदा चांगला पाऊस झाला तेव्हा या नद्यांना पूर आला होता, असे ग्रामस्थ सांगतात. सध्या नांदगाव शहरात आठ ते दहा दिवसांनी एकदा नळाचे पाणी येते. नळाला दीड ते दोन तास येणारे हे पाणी साठविण्यासाठी रहिवाशांना मोठीच कसरत करावी लागते. घरातील लहानमोठी सर्व प्रकारची भांडी केवळ पाण्याने भरण्यासाठी धडपड सुरू असते. कारण यानंतर पुन्हा पाणी महिन्याभरानेच येते. यामुळे पाण्याच्या टाक्या, मोटारी पाईप यांचा खप या गावात बर्‍यापैकी होत असल्याचे नागरिक सांगतात. सर्व भिस्त ‘नार-पार’वर जिल्ह्यासह खान्देश आणि मराठवाड्याच्या सिंचन आणि पिण्याच्या पाण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा समजल्या जाणार्‍या नार-पार अर्थातच नार-पार आणि दमणगंगा नदीजोड प्रकल्पाच्या विकास आराखड्यात (डीपीआर)मध्ये नांदगावचा समावेश करण्यात येथील नेते तसेच कार्यकर्त्यांना यश आले आहे. हा प्रकल्प झाला, तर नांदगाव शहरासह तालुक्यातील सुमारे 80 गावांतील शेती सिंचनाखाली येणार आहे. परंतु हे पाणी गुजरातला पळवण्याचा कट असल्याच्या बातम्यांनी येथील शेतकर्‍यांचा काळजात धस्स होत आहे. एकमेव उरली सुरली आशा नार- पार वर लावून शेतकरी बसले आहेत. या प्रकल्पातून पाणी नाही मिळाले तर नांदगावचा शेतकरी त्यासह व्यवसाय, अर्थकारण यावर असेच निसर्गाच्या संकटाचे सावट कायम राहिल. यातून शेतकरी कधीच वरती येणार नाही. आणि जे आतापर्यंत झाले तसेच आत्महत्येवाचून येथील शेतकर्‍याला पर्याय राहणार नाही. बाजारपेठ थंड थंड नांदगावच्या बाजारपेठांमध्ये सन्नाटा पसरल्याचे चित्र आहे. बाजारातील उलाढाल ही मुख्यत: शेतकर्‍यांच्या क्रयशक्तीवरच अवलंबून असल्याने ही स्थिती उद्भवल्याच व्यावसायिकांनी सांगितले. ‘यंदा शहरातील व्यवसायात 80 टक्के घट झाल्याचे त्यांनी सांगितले. जे कोणी खरेदी करत आहेत, ते व्यापारी किंवा नोकरदार आहेत. पण आमचे 80 टक्के ग्राहक शेतकरी आहेत. यंदा पावसाने दगा दिला यामुळे ना शेतकर्‍याच्या घरात लग्न ना काही कार्यक्रम यामुळे शेतकर्‍यांनी सोने, चांदी, कापड यासह सर्वच खरेदीकडे पाठ फिरवली आहे’. यंदा शेतकरी अडचणीत आला म्हणून व्यवसायही अडचणीत आल्याचे चित्र आहे. सरकारी टँकर केवळ एक नांदगाव तालुक्यात दुष्काळ निवारणासाठी 78 टँकर सुरू आहेत. या सर्वांना प्रशासनाची मान्यता आहे. परंतु यातील 77 टँकर खासगी असून केवळ 1 सरकारी आहे. खासगी टँकरधारक सर्रासपणे ग्रामस्थांकडून मोठ्या प्रमाणात पैसे उकळत आहेत. अगोदरच दुष्काळाने कंबरडे मोडले असताना पाणी देण्यातही अपयशी ठरलेल्या सरकारी यंत्रणेमुळे शेतकरी अधिक बेजार झाल्याचे चित्र आहे.

