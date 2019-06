नाशिक नांदगाव तालुका दुष्काळ दौरा : पाणी विकत घेऊन भागवतोय विहिरींची तहान…. Web Editor Share











जळगाव खुर्द । गोकुळ पवार डोक्यावर उन्हाचा कहर, डोळ्यात आशेचा किरण, टँकरची ओढ, विनबापाची जनावरे अन् मरणासन्न असलेल्या विहिरी अशी विदारक परिस्थिती सध्या दुष्काळ जगत असलेल्या तालुक्यातील जळगाव खुर्दची. इथल्या विहिरींना पाझर फुटण्याऐवजी विहिरींनी दुष्काळ जाहीर करून जणू बळीराजाच्या आयुष्याला ग्रहण लावले आहे. गेल्या तीन ते चार वर्षांपासून नांदगाव तालुक्याला दुष्काळाच्या भयानक आजाराने ग्रासले आहे. याच तालुक्यातील 10 ते 12 किमीवर असलेले जळगाव खुर्द हे गाव आज याच आजाराशी झुंज देत आहे. साधारण तीन हजार लोकसंख्या असलेल्या या गावात गुरांचे हंबरणे सोडले तर पक्षांचा आवाजदेखील सुना झाला आहे. इतरांप्रमाणे या गावाला देखील नळ पाणीपुरवठा योजना राबवलेली आहे, परंतु पाण्याअभावी नळ योजना बंद असल्याचे चित्र दिसून आले. त्यामुळे आसपासच्या विहिरींवर गर्दी दिसण्याऐवजी गावात आलेल्या टँकरभोवती गर्दी पाहायला मिळाली. विहिरींनी तळ गाठला असून डोळ्यांना दिसेल इतके पाणीदेखील या विहिरींना नाही. परिणामी येथील ग्रामस्थ टँकरचे पाणी विकत घेऊन आपली तसेच जनावरांची तहान भागवत आहेत. फेब्रुवारीच्या प्रारंभी गावात शासकीय नाही तर खासगी टँकर सुरू झाले. एका टँकरमागे 800 रुपये घेतले जातात. मग यामध्ये घरातील सदस्यांपेक्षा अधिक संख्येने असलेल्या भांड्यात पाणी साठवले जाते. हे झाले एका दिवसाचे. परंतु ज्यांच्या विहिरी आहेत, ते शेतकरी आपल्या कोरड्या आभाळावाणी असलेल्या विहिरींत टँकरद्वारे पाणी टाकतात. पुढील सात- आठ दिवस सुटकेचा नि:श्वास सोडतात. ऐन दुष्काळात येथील नागरिकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. येथील मजूर गावात कामधंदा नसल्याने बाहेरगावी जात असून या मजुरांना रोजगार देणारा शेतकरी देखील आता याच वाटेवर आहे. प्रकाश सरोदे सांगतात ‘शेतीसाठी विहीर खोदली, त्यावेळी लय पाणी व्हतं, पण जसा जसा दुष्काळ जाणवायला लागला तसे तसे विहिरींचा घसाही कोरडा पडला आहे. आता पाणी विकत घेऊन विहिरींची तहान भागवण्याची येळ आमच्यावर आली आहे.’ पण यातील बर्‍याच अंशी पाणी जमिनीत मुरत असल्याने दहा दिवस पुरणारे पाणी आठ दिवसांवर येऊन ठेपले आहे. कारण तापमानात वाढ झाल्याने तहानलेल्या विहिरींनी पाणी शोषण्यास सुरुवात केली आहे. या दुष्काळाच्या भयानक परिस्थितीत जनावरांच्या पाणी तसेच चार्‍याचा प्रश्न या परिसरात बिकट दिसून आला. येथील ग्रामस्थ किरण सरोदे सांगतात की, गावाची तहान टँकरद्वारे भागवली जाते. पण मुक्या जनावरांचे काय? जिथं माणसांना पाणी मिळत नाही, तिथं गुरांना पाणी कुठून आणणार. उन्हाने कहर केलाय तर दुष्काळ पाठ सोडत नाही अशातच गुरांना पाणी आणि वैरण मोजून खायला घालावी लागत आहे.. ‘ येणार्‍या रब्बी हंगामासाठी साठवलेला पैसा समदा पाणी विकत घेण्यात जात आहे,’ अशी हतबलता येथील ग्रामस्थ प्रकाश सोनवणे सांगतात. जनावरांच्या चार्‍याचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. येथून जवळपास 60 ते 70 किलोमीटरवरून ऊस आणावा लागतो. उसाची किंमत अधिक असल्याने मक्याचा कडबा जनावरांसाठी वापरला जातो. हा कडबादेखील संपल्याने कांदे साठवण्यासाठी केलेल्या चाळीच्या कडब्याचा उपयोग चार्‍यासाठी करावा लागत असल्याचे गोरख सोनवणे सांगतात. सरकारकडून काय अपेक्षा आहेत? असा प्रश्न विचारल्यावर गावातील तरुण अरुण सरोदे म्हणतात, गावात पाणी नाही, चारा नाही, हाताला काम नाही, सरकार बदलले तरी तीच तर्‍हा आहे. म्हणून आम्हीच एकत्र येऊन काहीतरी उपाय शोधतोय..

गावातील काही शिक्षित तरुणांशी बोलल्यानंतर लक्षात आले की, येथील शैक्षणिक स्थिती चांगली असली तरी आज दुष्काळाच्या गर्तेत गाव असून गावातील समस्यांचा सरकारने विचार करावा, अशी मागणी येथील तरुणवर्ग करीत आहेत. सरकार बदलले, पण अधिकारी उदासीन असल्याची खंतही त्यांनी बोलून दाखवली. गेल्या तीन- चार वर्षांचा दुष्काळ आजही बाभुळझाडासारखा तसाच आहे. पण आम्ही आशा सोडलेली नाही, हाक ऐकूनी धाव रे पान राजा, आगमनाने तुझ्या, न्हाईलं दाही दिशा’ ही शेतकर्‍याची आर्त हाक अजूनही दुष्काळातही ऐकू येत आहे.

एकूणच जगण्यासाठी धडपडत असताना पाण्यासाठी संघर्ष करावा लागतो आहे. हाच संघर्ष कमी व्हावा म्हणून येथील नागरिक आपल्यापरीने जगण्याच्या वाटा शोधत आहेत. परिणामी दुष्काळाचे चटके सहन करताना विहिरीच्या प्रत्येक थेंबासोबत शेतकर्‍याचे रक्तही आटते आहे.

Tags: