तुरुंगातील जातीयवाद

लहानपणापासून आपण ज्या गोष्टी ऐकत आलो त्यातून आपला समाज कसा घडला हेच आपल्याला कळत आलंय. आजीनी सांगितलेली परीची गोष्ट असो किंवा आजोबानी सांगितलेली राजाची गोष्ट, त्या गोष्टीतल्या गावात काही चांगली लोक राहत होती आणि काही वाईट ज्यांना राजा शिक्षा करून तुरुंगात धाडायचा. या सगळ्यात ब्रिटिश सरकार चा उल्लेख सुद्धा होतो आणि त्याचबरोर उल्लेख होतो तो त्यांनी बनवलेल्या कायद्यांचा. १८९४ साली असाच एक कायदा ब्रिटिशांनी बनवला आणि आपल्या समाजातील जातीयवाद तुरुंगात दिसू लागला. मुख्य म्हणजे ब्रिटिश आपला देश सोडून गेले पण त्या जाती अजून हि गजाआडच आहेत. १९५० साली संविधान आलं आणि अस्पृश्यता विरोधी कायदा आला. यामुळे झालं असं की आपल्या समाजातील काही घटक जे जातीयवाद पसरवत होते त्यांना चाप बसला, पण वर्षानुवर्षे गजाआड गेलेला हा जातीयवाद आजही तसाच आहे.

१८३८ च्या “Prison Discipline Report” नुसार, तुरुंग अधिकारी तुरुंगातील कामाची विभागणी अश्या रित्या करायचे कि कमी दर्जाचे काम हे तथाकथित खालच्या जातीच्या माणसांनी करावे कारण जर अशी कामे उच्चं जातीच्या लोकांनी केली तर तो त्यांचा छळ ठरेल. आणि नवल म्हणजे हे आज हि असच्या असं घडत आहे. जर आपण पंजाब कारागृह अधिनियम १९९६ चा कलम ६३६ पाहिली तर त्यात असं लिहिल आहे की झाडू मारायचं काम हे मेहतार जातीच्या लोकांनीच केल पाहिजे. अश्या कामांसाठी पात्रता ही जातीवरून ठरवली जावी असं ही हे अधिनियम सांगतात. १९९६ ची जागा आता २०२१ च्या अधिनियमांनी घेतली आहे, पण ते सामान्य माणसाला वाचण्यासाठी उपलब्ध नाहित. यासाठी PCGT या संस्थेने माहितीच्या अधिकाराखाली अर्ज केला असून त्याचे अजून काही उत्तर मिळाले नाही.

मध्य प्रदेश कारागृह अधिनियम आज ही गर्वाने सांगतात की मानवी मलमूत्र हे मेहतार जातीच्या लोकांनीच साफ करावे. पण जर आपण “Prohibition of. Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013 च्या काही महत्वाचे कलम वाचले तर आपल्याला असं लक्षात येत की हे मानवी मलमूत्र साफ करणारे सफाई कर्मचारीच्या व्याखेत येतात आणि स्थानिक अधिकारी म्हणजे लोकल authorities या व्याखेत कारागृह येत नसल्या कारणामुळे ह्या कायद्याची अंमलबजावणी कारागृहात होऊ शकत नाही.

हरियाणा कारागृह अधिनियम कलम ९४४ असे स्पष्टपणे सांगतात की उच्च जातीच्या लोकांनीच जेवण व त्या निगडित कामे करावी. राजस्थान कारागृह अधिनियम ही यांच्याच पावलावर पाऊल ठेवतं पण त्यातल्या त्यात चांगली बाब अशी की राजस्थान उच्च न्यायालयाने याची नोंद घेऊन या विरोधात निकाल देत संविधानिक मुल्याना प्राधान्य दिले आहे व राजस्थान सरकारला आदेश देऊन या अधिनियमांमध्ये योग्य तो बदल करण्यास सांगितले आहे. अधिनियमातील दुरुस्ती पुरेशी नसून या बाबतीत मुळापासून सुधारणेची गरज उच्च न्यायालयाने व्यक्त केली. कारण नुसतं अधिनियम बदलले तरी तुरुंगातील अधिकारी पुन्हा तसेच वागणार आणि कैद्यांना कुठेही तक्रार करायला जागा नसल्यामुळे पुन्हा त्यांनाच अत्याचार सहन करावे लागणार हे न्यायालयाने ओळखले.

पंजाब कारागृह अधिनियम कलम ४५, हरियाणा कारागृह अधिनियम कलम ६०८, मध्य प्रदेश कारागृह अधिनियम कलम ४५, हे स्पष्ट पणे नमूद करत कि जर कोणत्याही कैद्याने काम करण्यास नकार दिला तर त्याला शिक्षा दिली जाईल. काम करायला विरोध नाही, पण जाती वर आधारित कामांची विभागणी ही कैद्यांना असलेल्या मूलभूत हक्कांच्या विरोधात जात आहे त्याच काय. आपलं संविधान सांगत की कायद्या समोर सगळे समान आहेत, सगळ्यांना कायद्याच सामान सौरक्षण आहे, सगळ्यांना प्रतिष्ठेने जगण्याचा अधिकार आहे, जात, धर्म, लिंग यावरून भेद करणं चुकीचं आहे. हे सारे हक्क त्या कैद्यांनाही उपलब्ध आहेत पण हे अधिनियम या मूलभूत हक्काना पायदळी तुडवताना दिसत आहे आणि आपण मात्र नेहमी प्रमाणे हातावर हात ठेवून बसायचं ठरवलंय.

या अन्यायाविरुद्ध जर एखाद्या कैद्याने तक्रार करायची ठरवली तर हे सिद्ध करण्याचं ओझं हे त्या कैद्यांवर असतं. आणि जर कैद्याने खोटा आरोप केला असं सिद्ध झालं तर त्याचा शिक्षेत आणखीन वाढ होते. या अश्या नियमांमुळे तोंड दाबून बुक्यांचा मार खाण्यापलीकडे त्या कैद्याच्या हातात काही उरत नाही.

ही पार्श्वभूमी लक्षात घेता आता एक अधिनियम नमुना बनवणे गरजेचे आहे जेणे करून हे कालबाह्य अधिनियम पूर्णपणे रद्द होतील. २००३ साली केलेल्या नमुन्यात असे स्पष्ट म्हटले आहे कि या पुढे कामांची विभागणी हि जात, धर्म यावरून न होता त्यांनी केलेल्या गुन्ह्यांवरून केली जावी. कैद्यांच्या कल्याणासाठी ज्या काही योजना असतील त्याचा त्यांना लाभ मिळावा या अनुषंगाने आता नियम बनवणे गरजेचे आहे. पण या नमुन्यात कमी दर्जाची कामे कोणी करावी या बाबत काहीही स्पष्ट केलेले नाही. याच बरोबर या नमुन्यात एका तक्रार वितरण समितीची व्यवस्था करण्याचे प्रयोजन केले आहे जेणे करून कैदी त्यांच्यावर होणाऱ्या अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवू शकतील. याच बरोबर कारागृहातील कर्मचारी वर्गाला व्यवस्थित योग्य ते प्रशिक्षण देण्यात यावे याबाबतही ही नमुन्यात तरतुदी केल्या आहेत. २०१६ मध्ये नव्याने बनवलेल्या नमुना नियमांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलेल्या गोष्टी तसेच आंतरराष्ट्रीय कायद्यानं धरून आणि मंडेला नियमांचे पालन करून मोफत वैद्यकीय सुविधा, मोफत कायदेशीर मदत या साठी देखील तरतुदी केल्या आहेत.

आपल्या संविधानातील अनुच्छेद २३ हे सक्तीचे श्रम करायला भाग पडणं हा गुन्हा समजत. पण मग हे फक्त आपल्या सारख्या लोकांना लागू होत का? आपण नागरिक म्हणून आपल्याला अनुच्छेद २३ लागू होतो, मग ते कैदी नागरिक नाहीत का? त्यांना मूलभूत हक्क नाहीत का? त्यांना मानवी हक्क नाही का? ते माणूस नाही का? गुन्हा केला म्हणून कायदा शिक्षा देतोय कि, हे असे अधिनियम बनवून आपण त्यांची गरिमा आणि प्रतिष्ठा पण त्यांच्यापासून हिरावून घेतोय का? हे कैदी नक्की समाजातील तुरुंगात आहेत कि जाती वादाच्या तुरुंगात आहेत हाच व असे असंख्य प्रश्न PCGT च्या इंटर्न्स ना पडले व त्यांना जमेल तसं त्यांनी त्याची उत्तरं शोधण्याचा केलेला हा छोटासा प्रयत्न तुमच्या समोर मांडणं महत्वाचं वाटलं, गजाआड आहे तोही माणूसच आहे याची जाणीव करून देणं हि महत्वाचं वाटलं कारण

“धर्म, जाती, प्रांत, भाषा, द्वेष सारे संपू दे

एक निष्ठा, एक आशा, एक रंगी रंगू दे

अन् पुन्हा पसरो मनावर शुद्धतेचे चांदणे

माणसाने माणसाशी माणसासम वागणे”

या लेखात नमूद केलेला अभ्यास PCGT च्या इंटर्न्सनी केला असून त्याचे मराठीत अनुवादन रुची भगत PCGT प्रोग्रॅम मॅनेजर यांनी केले आहे. ruchi.pcgt@gmail.com