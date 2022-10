प्रासंगिक : मोबाईलचे वशीकरण

धनराज भिला चित्ते

संध्याचे युग हे सोशल मिडीयाचे युग आहे.यात लहान मुले ही मागे न राहता त्यांनी ही आपले स्थान जुळवून घेतले आहे.त्यांला जबाबदार पालकच आहेत. अज्ञात बालकांच्या मनोरंजनासाठी किंवा त्यांना जेऊ (जेवण) घालण्यासाठी त्यांना मोबाईल द्वारे कार्टून, व्हिडिओ गाणी,चे आमिष दाखवून मुलांना त्याची गोडी निर्माण झाल्यामुळे ते त्याचे अधीन झाल्यामुळे मुलं मोबाईलच्या हेबिटमुळे ते जेवण करीत नाही त्यांचा हट्ट ठाम, मोबाईल लावून द्या? तरच खाईन नाही तर नाही. आपण लावलेल्या सवयी जिव्हारी लागते.हट्ट पुरवणे भाग पडतो.

सांगण्याचे तात्पर्य म्हणजे सध्यांच्या मुलांना एक वेगळीच सवय लागली, का लावुन देण्यात आली?मुले रडली,रुसली की द्या मोबाईल,कार्टून लावु,व्हिडिओ लावु,गाणे लावू,गेम लावु अश्या सवयी स्वतःहून आई- वडील लावतातांना निदर्शनात येत. ती मुलांच्या मनोरंजाना पूर्ती मर्यादीत न रहाता ती मुलाची एक कमजोरी (हरलळीं सवय) बनवुन जाते.व येथुनच मुलांना मोबाईलचे वशीकरण जुळते. मग जस जशे ते मोठे होत जातात तशीच ही सवय इतकी वाढते की त्यांना मोबाईल शिवाय दुसरे काही सुचतंच नाही.मोबाईल 24तास हातातच हवा.वेळीच पालकांनी आवर न घातल्यामुळे ते हट्टी बनतात. तसेच त्यांचे इतक्या लहान वयात मोबाईल व्यवस्थित हाताळणे हे पाहून सुध्दा घरातील वरीष्ठ व्यक्ती त्याची प्रशंसा ही करतांना दिसतात कुठुन शिकलास?अशी विचारणा करतात आम्हाला नाही जमतं तु कसं जमवून घेतो, हे त्यांचे विचारणे स्वाभाविक आहे.

संपुर्ण दिवस हातात मोबाईल सोशल मिडीयावर रममाण झाल्यामुळे खर्या आयुष्यातील मित्र,मैदानी खेळ, कबड्डी, कुस्ती, खो-खो,क्रिकेट, फुटबॉल तसेच सांस्कृतिक कार्यक्रमापासुन दुर जाऊ लागले आहेत. हे संशोधनातुन दिसुन आले आहे.व्यायाम ,योगा,मेहनतीचे काम नसल्यामुळे थकवा,ताण, मानसिक आजार मोबाईलच्या अतिवापरामुळे होत आहे. उदाहरणार्थ माझ्या फोटोला लाईक्स येत नाही, गेम खेळतांना मला जास्त पोइन्ट नाही मिळाले, माझ्या सोबत कुणी चॅटींग नाही करत, माझे मित्र फेमस होताहेत, मी फेमस केव्हा होणार?अश्या अनेक गोष्टींमुळे किंवा हे उदाहरण विरुद्ध केलेतर अधिक श्रळज्ञशी मिळविण्यासाठी, अधिक षर्रोीी होण्यासाठी मग रात्र रात्र जागून मोबाईल गेम खेळणे, चॅटींग करणे आदी करतांना झोपेचे भान राहत नाही ,जेवनावरचे भान नाही. त्यामुळे हाताची बोटे, हात दुखने, मणकाचे आजार, डिस्प्लेच्या फोकस मुळे डोळ्याचे आजार तसेच मनोरुग्न ही होताना दिसतं. या सवयीला वेळीच आवर घातला नाही तर पुढे गंभीर समस्या निर्माण होऊ शकते. ती आपण नाकारुन शकत नाही.

शालेय जीवनावर मोठा परिणाम होऊ शकतो .मुलांची बौध्दीक क्षमता कमकुवत पडु शकते,परंतु आता मोबाईल इंटरनेट द्वारे शिक्षणाचा प्रसार होतोय हे खरं पण मोबाईल एप्स वाल्यांनी तर मनोरंजनाचा खजीनाच उघडलाय मुलांना लुबाडण्याचा नको ती ुशलीळींश चा वापर मध्येच करुन मन मिळविण्याचा प्रयत्न केला जातो,पैसाचे अमीष दाखवुन प्रवृत्त करणे.

आता नवीन विषय येतो म्हणजे आताची मुले वाढदिवसाच्या सेलीब्रेशन ,फोटोग्राफी ह्यांच्या कडे ही वळलेली दिसताय .फेसबुक च्या माध्यमाने आपला किंवा मित्रमंडळी, नातेवाईकांचा वाढदिवस कधी आहे लगेच कळते .नव -नवीन फोटो ,व्हिडिओ बनवुन कृत्रीम केकवर आपला फोटो ,संदेश लिहून अपलोड करणे ही आताचा नवा छंदच होऊन गेला. मग आपल्या टेटस, ट्वीटर किती like आल्या ,कोणी कोणी पाहिल्या? यातच समाधान मिळवुन घ्यायचे.

आता उरला तो छंदाचा भाग म्हणजे फोटोग्राफी चा मोबाईल कोणता घेतला ते नाही किती मेघा फिक्सल चा कॅमेरा आहे त्यानुसार त्यांची व मोबाईल ची वेगळीच personality निर्माण होते. तुझ्या फोटो मध्ये लशश्रशीळीूं छान येते. मग वेगवेगळ्या ठिकाणी फोटो शुट करणे व्हिडिओ काढणे,स्टॅन्टबाजी,जिव धोक्यात घालुन सेल्फी घेणे,विहंगम दृश्य केचपकरणे, ते संग्रह करणे हा छंद जीवघेणा ही ठरू शकतो तसेच अनेक तश्या घटणा घडल्या ही आहेत.

Positive विचार केला तर मोबाईल कॅमेराच्या फोटो ,व्हिडिओ शुटींग मुळे अनेक भ्रष्टाचारी अधिकारीचा भ्रष्टाचार उघड झालाय ,पैसा ची मागणी असो या आणखीन वेगवेगळा प्रकार त्याचावर आळा बसलायं हे पण त्रिकाल सत्य आहे .

21व्या शतकात मोबाईल चे आकर्षण इतके वाढले की 2जी,3जी,4जी व आत्ताच आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी यांनी 5जीचे उद्घाटन करुन आपल्या सेवेत internet जाळे भारतात मजबूत झालेयं. आपण घरी बसल्या-बसल्या कोणताही माहिती मिळवु शकतो, व्यवसाय,शिक्षण, देवान-घेवाण, पर्यटन स्थळे, देशविदेशात व्यवसाय, कृषी विषयक माहिती, बाहेर गावी जातांना मॅपद्वारे रस्ताची माहीती, किती किलोमीटर ,दिशा, आदि आपण मोबाईल ईन्टरनेट द्वारा माहीती देवाणघेवाण करु शकतो. मोबाईलाचे तोटे जितके तितकेच फायदे ही आहेत.आपली सोच ,पाहण्याचा दृष्टिकोन शैक्षणिक, व्यवसायिक, धार्मिक असयला हवा. मुलाची प्रगती जलद गतीने करु शकतो.

सांगण्याचे तात्पर्य हेंच की मुलांना मोबाईल वापरण्याचे फायदे घ्या तोट्या (नुकसानी) पासुन जागृती बाळगावी. नाण्याच्या दोन बाजू आहेत म्हणून positive विचार करा? शोले पिक्चर मधल्या नाण्याचा उपयोग नका करु तिथे नाण्याच्या दोन्ही बाजुस same to same होते. त्याचा परिणाम ही आपण पाहीला असेल? हो की नाही.

धानोरा ता. नंदुरबार