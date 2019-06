Featured सार्वमत जिल्ह्यात आर्द्राच्या सरीवर सरी Sarvmat Digital Share











संगमनेर, अकोलेत दमदार । शेवगावातील ढोरा, वडुले नदी दुथडी अहमदनगर (प्रतिनिधी)- जिल्ह्यात गत तीन दिवसांपासून सर्वदूर पाऊस कोसळत असल्याने शेतकरीवर्ग सुखावला असून पेरणीपूर्व कामाला जुंपला आहे. काल संगमनेर आणि अकोले तालुक्यात पावसाने दमदार हजेरी लावली. अन्यत्र ढगाळ वातावरण होते. यापूर्वी आर्द्रा नक्षत्राच्या पावसाने कोपरगावला तडाखा दिला. त्यातून तेथील जनता सावरत आहे. शेवगाव तालुक्यातील चापग़ाव, राक्षी, वरखेड, सोनेसांगवी, गदेवाडी, घोटण, आंतरवाली, एरंडगाव, आखेगाव, अमरापूर, वरूर, भगूर, फलकेवाडी, ढोरजळगाव, वडुले, सामनगाव, बोधेगाव, भायगाव व परिसरात पाऊस झाला. ढोरा आणि वडुले येथील नदी प्रथमच दुथडी वाहत आहे. काल सोमवारी सायंकाळी 4 वाजेच्या सुमारास पावसाने संगनमेर शहर परिसरात जोरदार हजेरी लावली. सुमारे 20 मिनिटे मुसळधार पाऊस पडल्याने संगमनेरात सर्वत्र पाणीच पाणी झाले होते.

तळेगाव दिघे सहित परिसरात सोमवारी सायंकाळी अर्धातास पावसाने हजेरी लावली. यावेळी वादळी वारे व विजांचा कडकडाट सुरु होता. पावसाच्या हजेरीने शेतकर्‍यांना दिलासा मिळाला. पाथर्डीतीलअकोला,टाकळीमानूर,खरवंडी,जांभळी,दुलेचांदगाव,मोहजदेवढे,मोहरीयासह अनेक गावांमध्ये समाधानकारक पाऊस झाला. मोहरी तलावात पाण्याची आवक सुरु झाली आहे. गेल्या दहा वर्षातील रेकॉर्ड ब्रेक पाऊस झाला असून पहिल्याच पावसाने अनेक गावातील नदी-नाले तुडुंब, तलाव पन्नास टक्केपेक्षा जास्त भरले असून अनेक ठिकाणी नद्यांना पूर आल्याचे पहावयास मिळत आहे. पाऊस पडता झाल्याने शेतकर्‍यांना पेरणीपूर्व मशागतींसाठी दिलासा मिळाला आहे. पाणी टंचाईने जळून चाललेल्या ऊस, डाळींब बागांना देखील या पावसाने जीवदान मिळणार आहे. भंडारदरात रिपरिप

उत्तर नगर जिल्ह्याची जीवनदायिनी असलेल्या भंडारदरा धरण परिसरात काल रात्री पावणे सात ते साडेसात वाजेपर्यंत रिपरिप झाली. वातावरणात गारवा निर्माण झाला आहे. कुकडी पाणलोटात पाऊस

नगर जिल्ह्यातील श्रीगोंदा, पारनेर , कर्जत आणि पुणे जिल्ह्यातील शिरूर तालुक्यांना वरदान ठरलेल्या कुकडी प्रकल्पातील डिंभे, वडज आणि माणिकडोह धरणाच्या पाणलोटात पाऊस सुरू आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांना दिलासा मिळाला आहे. घाटमाथ्यावर अधूनमधून सरी कोसळत आहेत. कोरडगावात 70 तर बोधेगावात 62 मिमी पाऊस

रविवारी झालेल्या सर्वाधिक पावसाची नोंद पाथर्डी तालुक्यातील कोरडगावात 70 मिमी झाली आहे. तर शेवगावातील बोधेगावात 62 मिमी पाऊस पडला. अन्यत्र पडलेला पाऊस असा-पाथर्डी 30, टाकळीमानूर 33, करंजी 18, मिरी 12, माणिकदौंडी 55. शेवगाव 27, चापडगाव 33,वाडेगव्हाण 12,श्रीगोंदा 11, चिंभळा 17, बेलवंडी 19, मांडवगण 19, कोळगाव 31, कोंभळी 14, माही 15, मिरजगाव 17, जामखेड 25, नायगाव 32, घारगाव 23. पाथर्डी, जामखेड, पारनेर, श्रीगोंद्यातील शेतकरी सुखावला अहमदनगर (प्रतिनिधी)- शनिवारी पाठोपाठ रविवारीही पाथर्डी, शेवगाव, श्रीगोंदा आणि जामखेडमध्ये आर्द्रा नक्षत्राच्या सरी जोरदार बरसल्याने शेतकरी आता शेती कामाला जुंपला आहे. या भागात दुष्काळ असल्याने सर्वजण मेटाकुटीला आले आहेत. त्यात यंदा मान्सून लांबल्याने संकटात भर पडली असतानाच, गत दोन दिवसांपासून या भागात पाऊस पडता झाल्याने शेतकर्‍यांना दिलासा मिळाला आहे. दोन दिवस पाऊस झाल्याने शेतकरी आता बियाणे खरेदीसाठी कृषी केंद्रांवर गर्दी करू लागले आहेत. मूग, उदिड, तूर, कापूस व अन्य पिकांच्या पेरणीसाठी शेतकर्‍यांची लगबग सुरू झाली आहे. पावसामुळे ऊस व फळबागांना जीवदान मिळाले आहे.

