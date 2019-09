Featured मुख्य बातम्या सार्वमत जिल्ह्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकर्‍यांसाठी सुमारे 43 कोटींचा अतिरिक्त निधी Sarvmat Digital Share











अहमदनगर (प्रतिनिधी) – राज्यात 151 तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. यात नगर जिल्ह्यातील 11 तालुक्यांचा समावेश आहे. या सर्व तालुक्यांतील बाधित शेतकर्‍यांना कृषी विषयक मदत वाटपासाठी अतिरिक्त निधी देण्याची मागणी मोठ्या प्रमाणात झाली होती. त्याची दखल घेत नाशिक विभागासाठी 143 कोटी 55 लाख 34 हजार रूपयांचा निधी देण्यास महसूल विभागाने मान्यता दिली आहे. त्यात नगर जिल्ह्यासाठी 42 कोटी 90 लाख 79 हजार रूपयांचा निधी निधी उपलब्ध करून देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे बाधित शेतकर्‍यांना दिलासा मिळाला आहे. गतवर्षी पाऊस कमी झाल्याने नगर जिल्ह्यात अभूतपूर्व संकट उभे राहिले होते. धरणं रिकामी राहिली. ज्यात पाणी होते. त्यांनीही तळ गाठला. शेकडो गावात पिण्यासाठी पाणी नव्हते. पाण्याअभावी पिके करपून गेली. जनावरांसाठी सरकारला छावण्या सुरू कराव्या लागल्या. यात शेतकर्‍यांची प्रचंड हानी झाली. त्यामुळे शेतकर्‍यांना सरकारने मदत देऊ केली. पण ती कमी पडली. त्यासाठी अतिरिक्त मदतीची मागणी करण्यात आली. त्याची दखल सरकारने घेत या टप्प्यात नाशिक आणि अमरावती विभागात अतिरिक्त निधी देण्यास मान्यता दिली आहे. नाशिक विभागासाठी एकूण 143 कोटी 55 लाख 34 हजार रूपयांचा निधी देण्यात देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यान नाशिक जिल्ह्यासाठी 17 कोटी 99 लाख 11 हजार रूपये, धुळे 56 कोटी 69 लाख 91 हजार, नंदूरबार जिल्ह्यासाठी 1 कोटी 60 लाख 25 हजार, जळगावसाठी 24 कोटी 35 लाख 28 हजार तर नगर जिल्ह्यासाठी 42 कोटी 90 लाख 79 हजार रूपयांचा अतिरिक्त निधी उपलब्ध होणार आहे. जिल्ह्यातील 11 तालुक्यांतील शेतकर्‍यांना मिळणार ही मदत

2018 खरीप हंगामात नगर जिल्ह्यातील नगर, संगमनेर, राहाता, राहुरी, नेवासा,शेवगाव, पाथर्डी, श्रीगोंदा, पारनेर, जामखेड आणि कर्जत या तालुक्यात दुष्काळ जाहीर करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे या अतिरिक्त निधीचा लाभ या तालुक्यांतील बाधित शेतकर्‍यांना मिळणार आहे.

Tags: