धुळे विहिरी आटल्याने हजार फूट बोअरवेल करुनही पाणी लागेना! Nikhil Wani









तर्‍हाडी । वार्ताहर – तर्‍हाडी वरूळ भटाणे जवखेडा तर्‍हाडकसबे सह अनेक गावात विहिरी आटल्याने भीषण पाणीटंचाई जाणवत आहे. अलीकडे सिंचनाला व पाणीटंचाईला हातभार लागावा यासाठी शेतकर्‍यांनी जवळपास एक हजार फुटापर्यंत बोअरवेल घेऊन पाहिले असतांनाही त्याला पाणी लागले नाही. ही जिल्ह्याची व तालुक्याची परिस्थिती असून गेल्या पाच वर्षात परिसरातील भूजल पातळीत लक्षणीय अशी 1.61 मिटर पर्यंत भूजल पातळीत घट झाल्याची ऑक्टोबर 2018 मध्ये घेतलेल्या आकडेवारीवरून दिसून आले असतांनाच त्यानंतरच्या काळात शेतकर्‍यांनी घेतलेल्या बोअरवेलमुळे ही घट अजून खोल गेली आहे.एकप्रकारे भूजल अधिनियमाला हरताळ फासून या बोअरवेल होत असतांना सर्वांचेच या प्रकाराकडे दुर्लक्ष होत आहे.त्यामुळे भीषण जलसंकट कोसळले आहे. गावातील भूजल पातळीत लक्षणीय घट झाल्याचे समोर आले असून ही घट अपेक्षित पर्जन्यमान होत नसल्यामुळे झाली असली तरी जमिनीतील उपसा हा मोठ्या प्रमाणात होत असल्याचे कारणही तेवढेच आहे. शेतकरी वर्ग दिवसेंदिवस उन्हाळ्यातील पीक जगविण्याच्या शर्यतीत 800 ते 100 फुटापर्यंत बोअरवेल करत असल्याने जमिनीतील भूजल पातळीत चिंतनीय घट होत आहे.शासनाच्या भुजल अधिनियम 2009 ला एकप्रकारे हरताळ फासल्याचे काम होत असताना त्यासाठीच्या ग्रामपातळीवरील समित्या या नावापूरत्या उरल्या आहेत. तर्‍हाडी, वरूळ, भटाणे, जवखेडा, तर्‍हाडकसबे सह परिसरात गेल्या पाच वर्षाच्या तूलनेत असणारी 5.76 मीटरची असलेली घट ऑक्टोबर 18 मध्ये 7.37 मिटर एवढी खोल गेल्याने 1.61 मीटरची घट दिसून आली आहे.

