धुळे शिरपूर येथील आर.सी.पटेल फार्मसी महाविद्यालयाला विद्यापिठाकडून 'अ' श्रेणी











शिरपूर । कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाने सन 2018-19 या वर्षाची महाविद्यालयाची शैक्षणिक श्रेणी जाहीर केले आहे. शिरपूर येथील आर.सी.पटेल फार्मसी महाविद्यालयाने 83 टक्के गुण मिळवत अ श्रेणी प्राप्त केली आहे. शिरपूर येथील आर.सी. पटेल फार्मसी महाविद्यालय हे कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठात सर्वात जास्त गुण प्राप्त करून विद्यापीठात फार्मसी शाखेत प्रथम ठरले आहे. संस्थेचे अध्यक्ष, आ. अमरिशभाई पटेल, कार्याध्यक्ष भूपेशभाई पटेल, उपाध्यक्ष राजगोपाल भंडारी, नगरसेवक तपनभाई पटेल, माजी कुलगुरू डॉ.के.बी. पाटील, प्राचार्य डॉ.संजय सुराणा यांनी या यशासाठी कौतुक केले. महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम 2016 च्या कलम 117 (1) च्या अंतर्गत तरतुदींचा सहभाग आहे. यात संलग्न महाविद्यालयाची तीन वर्षातून एकदा तपासणी करणे अनिवार्य आहे. या तपासणीत शैक्षणिक आणि प्रशासकीय गुण क्रमांक देऊन श्रेणी निश्चित करणे हा हेतू असतो व महाविद्यालयाचे अप-ग्रेडेशन कसे करता येईल हे पाहिले जाते. त्या अनुषंगाने शैक्षणिक आणि प्रशासकीय गुणवत्ता ठरविण्यासाठी व व्यवस्थापित करण्यासाठी कुलगुरुंच्या निर्देशानुसार त्रिसदस्य समिती ठरवून ती समिती संलग्न महाविद्यालयात जाऊन तपासणी करते व तो रिपोर्ट विद्यापिठास सादर केला जातो. त्या नंतर विद्यापीठ महाविद्यालयाची श्रेणी जाहीर करते. या सर्व कठोर तपासणीत शिरपूर येथील आर.सी.पटेल फार्मसी महाविद्यालयाने 83 टक्के गुण मिळवत अ श्रेणी प्राप्त केली आहे. शिरपूर येथील आर. सी.पटेल फार्मसी महाविद्यालयाला उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगाव, आखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद नवी दिल्ली, फार्मसी काऊन्सिल ऑफ इंडिया यांची मान्यता असून नॅशनल असेसमेंट अँड अक्रेडीटेशन कौन्सिलचे मानांकन प्राप्त आहे. नुकताच महाविद्यालयाला नॅशनल बोर्ड ऑफ अक्रेडीटेशन या संस्थेचे थर्ड सायकल मानांकन मिळाले असून सहा वर्षा साठी प्राप्त झाले आहे. नॅशनल इन्सिस्टयुट ऑफ रॅकींग फ्रेमवर्क नुसार आर.सी. पटेल फार्मसी महाविद्यालय सतत चार वर्षांपासून भारतातील पहिल्या 50 महाविद्यालयात स्थान प्राप्त करीत आहे. तसेच शिक्षणिक वर्ष 2018-2019 आर.सी.पटेल फार्मसी महाविद्यालय देशात 42 व्या स्थानावर झळकले. महाविद्यालयातील शिक्षण आदान- प्रदान पद्धती हि उत्कृष्ट दर्जाची असून, चाळीसहुन अधिक पीएच.डी. धारक प्राध्यापक येथे कार्यरत आहेत तसेच 25 प्राध्यापक सध्या पीएच.डी.चे शिक्षण पूर्ण करीत आहे. येथील आधुनिक शिक्षण पद्धतीने सुसज्ज असे स्मार्ट क्लास रूम्स, स्मार्ट बोर्डस, नव-नवीन इन्फॉर्मशन अँड. कम्युनिकेशन टेक्निक्स, वेब-बेस्ड लर्निंग, तसेच कम्प्युटर, लॅपटॉप्स, टॅब्लेट्स क्लाऊडिंग फॅसिलिटी, एकत्रित दोन कोटी रुपयांच्या वर पुस्तक उपलब्ध असे भव्य ग्रंथालय या गोष्टींचा प्रभाव या रँकिंग मुळे अधोरेखित झाल्याचे दिसून येत आहे. महाविद्यालयाला 25 वर्ष पूर्ण झाली असून संशोधन क्षेत्रात उच्च प्रतीचे योगदान सातत्याने दिसत आहे. आंतरराष्ट्रीय मानदंडानुसार असलेल्या प्रयोग शाळा व्यासंगी व अनुभवी प्राध्यापकवर्ग, ही महाविद्यालयाची वैशिष्ट्ये आहेत. हजारहुन अधिक शोध निबंध, आठ पेटंट्स व आठ कोटी रुपयांहून अधिक संशोधन निधी महाविद्यालयाला प्राप्त आहे. विविध राष्ट्रीय संशोधन संस्था जसे (एआयसीटीई), (युजीसी), (डीएसटी), (आयसीएमआर), (आयुष) ई. द्वारे प्राध्यापकांना दोन ते पाच वर्षांसाठी हे अनुदान मिळाले आहे. महाविद्यालयात जागतिक पातळीवरचे संशोधन क्षमता असून येथे औषधिंच्या संशोधना साठी लागणारे उपकरणे जसे डीएससी., एचपीएलसी, एचपीटीएलसी, स्क्रोडिंजर सॉफ्टवेअर, 600 हुन अधिक प्राणी असलेले ऍनिमल हाऊस या ठिकाणी उपलब्ध आहे. नेचर सारख्या सर्वोत्कृष्ट जर्नल मध्ये शोध निबंध प्रकाशित करणार्‍या भारतातील मोजक्याच शासकीय संस्थां व महाविद्यालये यामध्ये आर.सी.पटेल फार्मसी महाविद्यालयाचा समावेश आहे. महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांनी विद्यापीठ तसेच राष्ट्रीय स्तरावर विविध विक्रमांची नोंद केली आहे. विद्यापीठीय परिक्षांत सुवर्णपदक विजेत्या विधार्थ्यामध्ये सर्वाधिक विद्यार्थी या महाविद्यालयाचे असतात. केवळ ओपचारिक शिक्षण हेच महाविद्यालयाचे धोरण नाही. विद्यार्थ्याचे व्यक्तिमत्व परिपूर्ण होवून तो जागतिक स्पर्धेला आत्मविश्वासाने सामोरा गेला पाहिजे, या हेतुने महाविद्यालयात देश्-विदेशातील तज्ञाची व्याख्याने, प्रात्यक्षिके, शिबीर चर्चासत्र, दृकश्राव्य माध्यमांद्वारे संवाद आदी अनेक उपक्रम राबविले जातात. महाविद्यालयात पोस्ट ग्रॅजुएशन व पीएच.डी.चे शिक्षण घेण्याच्या करीता पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली राज्यातून दर वर्षी विद्यार्थी व संशोधक येत असतात. या सर्व 25 वर्षांच्या यशोगाथे मागे, महाविद्यालयाच्या राज्य शासनाचा आदर्श शिक्षक पुरस्कार, ए.पी.टी.आय.चा प्रिंन्सीपल ऑफ द इयर पुरस्कार, आउट स्टॅडींग परफॉरमन्स वार्ड अशा कितीतरी पुरस्काराने सन्मानित झालेले प्राचार्य डॉ.एस.जे.सुराणा यांचे मोलाचे मार्गदर्शन लाभत आहे. गुणवत्तेशी कुठलीही तडजोड न करता गुणवान विद्यार्थ्यासाठी सुमारे 1 कोटीची पारिताषिके तसेच विशेष आर.सी.पटेल एक्ससेलन्स शिष्यवृत्ती योजना, आर.सी.पटेल मेमोरियल शिष्यवृत्ती योजना ई. मुळे उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठच नव्हे तर देशभरात आर.सी.पटेल फार्मसी महाविद्यालयाचा नावलौकिक झालेला आहे कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापिठाकडून आर.सी.पटेल फार्मची ला अ श्रेणी प्राप्त आहे. प्राचार्य डॉ.संजय सुराणा या प्रसंगी म्हणतात, समाजाभिमुख संशोधन उच्च मुल्याधिष्ठीत उत्तम शिक्षण, तांत्रिक कौशल्यासह व्यक्तिमत्व विकास हिच भारतीय शिक्षणाची गरज बनली आहे. जी शैक्षणाची संस्था या गरजा पूर्ण करेल ती आपोआपच अग्रनामांकित बनेल. या राष्ट्रीय क्रमवारीतील स्थानामुळे आनंद झाल्याचे सांगत भविष्यात फार्मसी क्षेत्रात समाजापयोगी संशोधन करण्यासाठी अधिक प्रेरणा मिळाल्याचे सांगितले. त्यांनी या सर्व यशाचे श्रेय उपप्राचार्य प्रा.डॉ.अतुल शिरखेडकर, विभाग प्रमुख, प्रा.डॉ.सी.आर.पाटील, प्रा.डॉ.एच.एस. महाजन, प्रा.डॉ.एस. एस. चालिकवार, प्रा.श्रीमती डॉ.एस.डी. पाटील, प्रा.डॉ. एम.जी कळसकर, प्रा.डॉ. प्रीतम जैन, डिप्लोमा प्राचार्य डॉ.नितीन हसवानी, रजिस्ट्रार जितेश जाधव, सर्व प्राध्यापक वृंद, शिक्षकेतर कर्मचारी, विद्यार्थी यांना दिले.

