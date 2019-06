धुळे विद्यार्थ्यांना हसू अन् अश्रू Nikhil Wani Share











धुळे । महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे आज दहावीचा निकाल ऑनलाईन जाहीर करण्यात आला. निकाल पाहिल्यानंतर काही विद्यार्थ्यांच्या चेहर्‍यावर हसू आणि आनंद दिसला तर ज्या विद्यार्थ्यांना कमी गुण मिळाले व अनुत्तीर्ण झाले त्यांना अश्रू आवरणे मात्र कठीण झाले होते. दरम्यान युवासेनेतर्फे विद्यार्थ्यांना गुणपत्रिकेचे मोफत झेरॉक्स प्रत देण्यात आली. त्यामुळे निकाल पाहण्यासाठी भगवा चौकात गर्दी झाली होती. दहावीचा आज ऑनलाईन निकाल जाहीर करण्यात आला. निकाल पाहण्यासाठी सायबर कॅफे व भगवा चौकात गर्दी झाली होती. निकाल पाहिल्यानंतर ज्या विद्यार्थ्यांना चांगले गुण मिळाले त्यांनी जल्लोष केला तर अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना मात्र अश्रू आवरणे कठीण झाले होते. अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांची समजूत त्यांच्या पालकांनी व शिक्षकांनी काढली. उत्तीर्ण झालेले विद्यार्थ्यांना मोबाईलवर अभिनंदनाचा वर्षाव करणारे मेसेसही आले. युवासेनेचा उपक्रम

आज शिवसेना कार्यालय भगवा चौक येथे दहावीच्या विद्यार्थ्यांना मोफत निकाल व निकालाची प्रत उपक्रम राबविण्यात आला. शिवसेना कार्यालय भगवा चौक येथे पालक व विद्यार्थ्यांची निकाल पाहण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात गर्दी झाली होती. विद्यार्थ्यांना सोयीस्कर व्हावे तसेच त्यांची आर्थिक पिळवणूक होऊ नये यासाठी युवासेनेतर्फे शिवसेना कार्यालय भगवा चौक येथे निकालाची निःशुल्क प्रत वाटप करण्यात आली. या उपक्रमाचा विद्यार्थी व पालकांनी मोठ्या प्रमाणात लाभ घेतला. उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांचे युवासेनेतर्फे अभिनंदन करण्यात आले. तसेच जे विद्यार्थी अनुत्तीर्ण झाले. त्यामुळे या निकालाने खचून न जाता अपयश ही यशाची पहिली पायरी आहे. त्यामुळे पुन्हा नव्या जोमाने सुरवात करा. कोणताही चुकीचा विचार आपल्या मनात येवू देऊ नका. आयुष्याच गणितच असं आहे, कधी सुख तर कधी दुःख कधी यश तर कधी अपयश. त्यामुळे आपण आयुष्याला मोठ्या धाडसाने सामोरे जा येणार्‍या अडचणींवर मात करून आपण यश संपादन करा, ज्या गोष्टी आयुष्यात येतात मग ते कधी सुखाच्या तर कधी दुःखाच्या गोष्टी असतील त्या स्वीकारा आणि पुढे जात राहावे. असे आवाहन युवासेनेतर्फे करण्यात आले. यावेळी उपस्थित जिल्हाप्रमुख अ‍ॅड.पंकज गोरे, युवती जिल्हाप्रमुख ऐश्वर्या अग्रवाल, संदीप मुळीक, हरीश माळी, स्वप्नील सोनवणे, जितेंद्र पाटील,प्रेम सोनार, भावेश अहिरराव, तुषार सातपुते, मयूर कुळकर्णी, भटू शेट्ये, सागर गोरे व युवासेना पदाधिकारी उपस्थित होते.

