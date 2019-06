धुळे वृक्षारोपण आणि संवर्धनासाठी प्रत्येकाने सहभाग नोंदवावा- जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार Nikhil Wani Share











धुळे । वने ही पाणी आणि पावसाचे नियमन करणारी यंत्रणा आहे. याविषयीची माहिती आता पुढे येत आहे. आगामी काळात पाण्याचे दुर्भिक्ष्य जाणवू शकते. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने 33 कोटी रोपांच्या लागवडीसाठी अभियान सुरू केले आहे. या अभियानात धुळे जिल्ह्यातील प्रत्येक नागरिकाने आपला सक्रिय सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांनी केले आहे. राज्य शासनाने 2019 मध्ये 33 कोटी वृक्षारोपण कार्यक्रम हाती घेतलेला आहे. धुळे जिल्ह्यासाठी 65.76 लाख रोपांच्या लागवडीचे उद्दिष्ट आहे. या कार्यक्रमांतर्गत शासनाच्या विविध विभागांना वृक्षारोपणाचे उद्दिष्ट निश्चित करुन दिले आहे. तसेच या अभियानात स्वयंसेवी संस्था व लोकसहभाग वाढावा म्हणून धुळे जिल्ह्यातील विविध स्वंयसेवी संस्थांच्या पदाधिकार्‍यांच्या उपस्थितीत जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी उपवनसंरक्षक डी. बी. शेंडगे, उपजिल्हाधिकारी गोविंद दाणेज (रोहयो), सामाजिक वनीकरण विभागाचे विभागीय वन अधिकारी एस. जे. तमायचेकर, जिल्ह्यातील विविध अशासकीय संस्था, स्वंयसेवी संस्था, रोटरी क्लब, लायन्स क्लब, सुमन फाऊंडेशन, व्यावसायिक संघटना, लळिंग किल्ले व गड संवर्धन समिती, खानदेश परिसर पर्यावरण समिती, चार्टर्ड अकाऊन्टट व्यावसायिक संघटना, निसर्ग मित्र समिती, धुळे, श्री स्वामी समर्थ केंद्र, स्वामी विवेकानंद केंद्र, मॉडर्न नर्सरी, जैन सोशल ग्रुप, लघुउद्योग भारती औद्यिगिक संघटना, राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ, श्री नक्षत्र फाऊंडेशन, आदित्य फाऊंडेशन पिंपळनेर, राजमाता रमाई महिला मंच, रेड एफएम, पारोळा रोड व्यापारी संघटना, क्रेडाई यूथ विंग, विश्वज्ञान विपश्यना केंद्र, सलईपाडा, लोकनायक बिरसा मुंडा युवा संस्था, खानदेश हितसंग्राम संघटना, शेषनाथ संस्था, कापडणे आदींचे पदाधिकारी व प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. जिल्हाधिकारी श्री. रेखावार म्हणाले, वृक्षारोपणाबरोबरच त्यांचे संवर्धन महत्वाचे आहे. स्वयंसेवी संस्थांनी अधिकाधिक प्रमाणात रोपांची लागवड करुन त्यांच्या संवर्धनाची काळजी घ्यावी. वृक्षारोपण व संगोपन करणे प्रत्येकाची जबाबदारी आहे. जन्म-मृत्यू, विवाह, वाढदिवस आदी प्रसंगी वृक्षारोपण करुन त्यांचे संवर्धन करावे. शहरातील मोकळ्या जागेत प्राधान्याने वृक्षारोपणासाठी संस्थांनी पुढाकार घ्यावा. औद्यगिक वसाहतीतील उद्योजकांना सेक्शन-5 नुसार मोकळ्या जागेत वृक्षारोपण करणे अनिवार्य आहे. त्यासाठी मीटरव्दारे पाणीपुरवठा करण्यात येईल. याबाबत औद्यिगिक वसाहतीच्या अधिकार्‍यांनी कार्यवाही करावी. ज्या-ज्या संस्थांना वन विभागाच्या जागेत वृक्षारोपण करावयाचे आहे त्यांनी त्रिपक्षीय करार करावा. त्यासाठी संबंधितांनी तत्काळ उप वनसंरक्षक, वनविभाग, धुळे यांच्या कार्यालयात जाऊन विहीत नमुनात कराराची कार्यपध्दती पूर्ण करावी. याशिवाय अन्य जागेवर सामाजिक वनीकरण विभागामार्फत वृक्षारोपणासाठी कार्यवाही करावी. सार्वजनिक वृक्षारोपणाबरोबरच नागरिक व शेतकर्‍यांना देखील 33 कोटी वृक्ष लागवड कार्यक्रमांतर्गत सहभागी होता येईल. याबाबत सामाजिक वनीकरण विभागाशी संपर्क साधावा. सार्वजनिक व वैयक्तिक वनपट्टे जमिनीवर वृक्षारोपणाची कार्यवाही संयुक्त वन व्यवस्थापन समितीव्दारे कार्यवाही करावी, अशाही सूचना वनविभागास देण्यात आल्या आहेत, असेही जिल्हाधिकारी श्री. रेखावार यांनी सांगितले. वृक्षारोपण कार्यक्रमात सहभागी होऊ इच्छिणार्‍या संस्थांनी वृक्षारेापण स्थळ, रोपांची प्रजाती, रोपांची संख्या, तेथील अक्षांश- रेखांश आदी क्षेत्रांबाबतची माहिती तयार करुन उप वनसंरक्षक, वन विभाग, धुळे व उपजिल्हाधिकारी (रोहयो), जिल्हाधिकारी कार्यालय, धुळे यांच्याकडे मागणी सादर करावी. वृक्षारोपण अभियानात सहभाग नोंदविण्यासाठी राज्य शासनाच्या वन विभागामार्फत हरीत सेनेमध्ये विनामूल्य नाव नोंदणी सुरू असून त्यासाठी वनविभागाचे संकेतस्थळावर संपर्क करून ऑनलाईन पध्दतीने नाव नोंदणी करावी असे आवाहन करण्यात आले आहे. उपवनसंरक्षक श्री. शेंडगे यांनी सांगितले, 2019 च्या पावसाळ्यात धुळे जिल्ह्यासाठी 65.76 लाख रोपांच्या लागवडीचे उद्दिष्ट प्राप्त झाले आहे. या कार्यक्रमांतर्गत शासनाचे विविध विभाग, महाविद्यालयांना वृक्षारोपणाचे उद्दिष्ट निश्चित करुन दिले आहे. धुळे जिल्ह्यात वन विभाग, सामाजिक वनीकरण विभाग व कृषी विभागाने 84 लाख रोपे रोपवाटिकेत तयार केले आहेत. वृक्षारोपण कार्यक्रमांतर्गत शासनाने जनजागृतीसाठी विविध उपक्रम आयोजित केले आहेत. या उपक्रमांना स्वयंसेवी संस्थांनी सहकार्य करावे, असेही त्यांनी आवाहन केले.

