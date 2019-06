धुळे प्रधानमंत्री विमा योजनेत 18.34 कोटींचा पीक विमा मंजूर Nikhil Wani Share











धुळे । प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम 2018 मध्ये 14 हजार 615 शेतकर्‍यांना 18 कोटी 34 लाख, तर प्रधानमंत्री पीक विमा योजना पुनरचित फळपिक विमा मृग बहार अंतर्गत डाळींब पिकासाठी एक हजार 564 शेतकर्‍यांना 9 कोटी 80 लाख रुपयांचा फळपिक विमा मंजूर झाला आहे. तसेच धुळे तालुक्यातील आर्वी, बोरकुंड, फागणे, कुसूंबा, मुकटी, नेर, शिरूड शिरपूर तालुक्यात सांगवी या महसूल मंडळात कापूस या पिकाला विमा मंजूर आहे. अशी माहिती जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी विवेक सोनवणे यांनी दिली आहे. केंद्र शासनाने जाहीर केलेली नवीन प्रधानमंत्री पीक विमा व फळपिक योजना खरीप हंगाम 2016 पासुन जिल्ह्यात राबविण्यात येत आहे. ही योजना सर्व शेतकर्‍यांना लागू असून, पीक कर्ज घेणार्‍या शेतकर्‍यांना बंधनकारक आहे. कर्ज न घेणार्‍या शेतकर्‍यांसाठी ही योजना ऐच्छिक आहे. नैसर्गिक आपत्ती, कीड आणि रोग, स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणार्‍या नुकसानीस वैयक्तिक पातळीवर विमा संरक्षण देण्यात येणार आहे. पीक पेरणीपासून ते काढणीपर्यंतच्या कालावधीत पिकांच्या उत्पादनात येणारी घट जसे नैसर्गिक आग, वीज कोसळणे, गारपीट, चक्रीवादळ, पूर, भूस्खलन, दुष्काळ, पावसातील खंड, कीड व रोग, पीक पेरणीपूर्वी किंवा लावणीपूर्वी अपुरा पाऊस, हवामानातील इतर घटकांच्या प्रतिकूल परिस्थितीमुळे अधिसूचित मुख्य पिकांची अधिसूचित क्षेत्रात व्यापक प्रमाणावर पेरणी, लावणी न झालेल्या क्षेत्रासाठी विमा संरक्षण देय आहे. धुळे जिल्ह्यात खरीप हंगाम 2018 अंतर्गत मंजुर पिकविमा रक्कम व शेतकरी संख्या खरीप हंगाम सन 2017 शी तुलना केली असता रक्कम 16.51 कोटी व 11252 शेतकरी संख्येने जास्त आहे. सदर योजनेत शेतकर्‍यांना पिक विम्याचा फायदा होत असल्याने शेतकर्‍यांचा सहभाग वाढत असल्याचे दिसत आहे. जिल्ह्यात खरीप हंगाम 2019 मध्ये सदरची योजना एग्रीकल्चर इन्शुरन्स कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई क्षेत्रीय कन्झुमर्स, स्टॉक एक्सचेंज टावर्स, 20 वी मंजील, पुर्व खंड, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट मुंबई-23 या कपंनीची निवड विमा कंपनी म्हणून झालेली आहे. व प्रधानमंत्री पिक विमा योजना पुर्नरचित हवामान आधारित फळपिक विमा सन 2019 मृगबहार करीता एसबीआय जनरल इन्शुरन्स कंपनी पुणे या कंपनीची निवड करण्यात आलेली आहे. प्रधानमंत्री पिक विमा हंगाम 2019 अंतर्गत पिक विमा हप्ता भरण्याची अंतिम मुदत 24 जुलै व प्रधानमंत्री पिक विमा योजना पुर्नरचित हवामान आधारित फळपिक विमा सन 2019, मृगबहार करीत लिंबु पिकासाठी 14 जुन व डाळींब पिकासाठी 15 जुलै अशी अंतिम मुदत आहे.

