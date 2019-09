धुळे ठक्कर बाप्पा योजनेत शिंदखेड्यासाठी २ कोटी ३० लाखांचा निधी Nikhil Wani Share











दोंडाईचा | शिंदखेडा तालुक्यात विविध योजनेतून गावातर्ंगत मूलभूत सुविधा विकासासाठी राज्य सरकारच्या विविध योजनेच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करून दिला जात आहे. त्याच प्रमाणे ठक्कर बाप्पा योजनेत आदिवासी वस्ती सुधार कार्यक्रमात शिंदखेडा तालुक्यातील विविध गावांसाठी आदिवासी वस्तीत मूलभूत सुविधा विकासाठी २ कोटी ३० लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला असल्याची माहिती, ना. जयकुमार रावल यांनी दिली आहे. या योजनेत तालुक्यातील विविध गावांचा समावेश आहे. आदिवासी वस्ती सुधारणा कार्यक्रमांतर्गत रस्ता कॉक्रिटिकरण करणे, आदिवासी अमरधामास संरक्षण भिंत बांधणे, फेव्हर ब्लाक बसवणे अशी कामे होऊन आदिवासी वस्तीत मूलभूत सुविधाचा विकास होणार आहे यामध्ये होळ तीन लक्ष, हुंबर्डे १० लक्ष, जुनेकोळदे ५ लक्ष, वाघाडी बु ५ लक्ष, नरडाणा १५ लक्ष, वायपूर ५लक्ष, नवे कोळदे ५ लक्ष, साळवे १० लक्ष, सोनशेलू १० लक्ष, कळगाव १० लक्ष, मेथी १० लक्ष, विरदेल ५ लक्ष, वारुड ५ लक्ष, दसवेल ७.५ लक्ष, अलाणे १० लक्ष, वाघोदे ७.५लक्ष, रोहाणे ५ लक्ष, निरगुडी ५ लक्ष, दभाशी ५लक्ष, टेमलाय ५ लक्ष, जातोडा ५ लक्ष, मांडळ १४.७० लक्ष, खलाने १५ लक्ष, बाम्हणे १० लक्ष, कलमाडी १० लक्ष, दलवाडे ७.५ लक्ष, निशाणे ७.५ लक्ष आणि पिंपरखेडा ७.५ लक्ष या गावांचा समावेश आहे. या गावात आदिवासी वस्तीत सुविधा विकासासाठी हा निधी उपलब्ध करून दिला आहे.

