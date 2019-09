धुळे अक्कलपाडा प्रकल्पात ३८१ मिटर पाणीसाठा Nikhil Wani Share











धुळे | अक्कलपाडा प्रकल्पात सद्य:स्थितीत ३८१ मिटर तलांकापर्यंत पाणीसाठा आहे. अक्कलपाडा प्रकल्पातून पाटबंधारे पकल्प मंडळ अंतर्गत धुळे मध्यम प्रकल्प कार्यालयाकडून येणार्‍या वर्षात प्रकल्प अहवालातील तरतुदीनुसार सिंचन व पिण्याच्या पाण्यासाठी आवश्यक असलेला पाणीसाठा निर्माण करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. त्यानुसार दि. ४ ऑगस्ट रोजी प्रकल्पाच्या उजव्या व डाव्या कालव्याद्वारे पाणी सोडण्यात आले होते. आज देखील दोन्ही कालव्याद्वारे २४ तास पाणी सुरु आहेत. अक्कलपाडा प्रकल्पात सिंचनाच्या तीन हंगामासाठी ४४.३५ दलघमी पाण्याची तरतुद करण्यात आली आहे. सद्य:स्थितीत अक्कलपाडा प्रकल्पातून खरीप हंगामासाठी आजपर्यंत २२९ दलघफू पाणी सोडण्यात आले आहे. लाभ क्षेत्रातील निमडाळे पाझर तलाव, अमराई नदीवरील तीन साठवण बंधारे, नवलाणे पाझर तलाव, सोनुबाई धरण, डामा धरण, कोकर्डी पाझर तलाव, गोताणे तलाव पुर्णत: भरण्यात आले आहेत. शिरडाणे ल.पा. व गोंदूर तलाव अंशत: भरण्यात आले आहेत. हरणमाळ तलाव, नकाणे तलाव, खेडे ल.पा., कोठारे ल.पा. योजनेत पाणी टाकण्यात येत आहे. डाव्या कालव्यावरील बहुतांश शेतकर्‍यांच्या मागणी प्रमाणे पाणी सोडण्यात आले आहे. सुमारे एक महिना, चार दिवस २४ तास प्रकल्पाचा डावा कालवा सुरु असल्यामुळे लाभ क्षेत्रातील विहिरींच्या पाणी पातळीत वाढ झाली आहे. तसेच उर्वरीत दोन सिंचन हंगामासाठी १०७५ दलघफू पाणी अक्कलपाडा धरणात आक्टोबर अखेर शिल्लक राहणार्‍या ६४.२६ दलघमी पाणी साठ्यातून सिंचन करणे शक्य आहे. यामुळे तिन्ही हंगामासाठी आवश्यक असलेले पाणी उपलब्ध झाल्याने प्रकल्पाच्या नियोजनानुसार ७५.८५ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. तर ३८१ मिटर तलांका पाणीसाठा निर्माण केल्यास सिंचन क्षेत्रात कोणतीही कपात करण्यात येणार नाही असे मध्यम प्रकल्प विभागाचे उपकार्यकारी अभियंता क.का.कुवर यांनी सांगितले. नकाणे तलावात २३८ तर हरण्यामाळात ७२ दलघफू पाणीसाठा अक्कलपाडा प्रकल्पाच्या उजव्या कालव्याद्वारे हरणमाळ तलावात पाणीसाठा निर्माण करण्यात येत आहे. यासाठी जलसंपदा विभागाच्या यांत्रिकी विभागातर्फे जास्तीत जास्त पाणीसाठा निर्माण करण्यासाठी कालव्याची सफाई पावसाळ्यापुर्वीच करुन घेण्यात आली आहे. कालवा स्वच्छतेच्या कामासाठी कुठल्याही प्रकारचा खर्च करण्यात आलेला नाही. सद्य:स्थितीत नकाणे तलावात २३८ दलघफू पाणीसाठा असून हरणमाळ तलावात ७२ दलघफू पाणीसाठा असा एकूण ३१० दलघफू पाणीसाठा निर्माण झाला आहे. तसेच अक्कलपाडा प्रकल्पाच्या उजव्या कालव्यातून हरणमाळ तलावात पाणीसाठी करण्यात येत आहे. पाणी प्रश्‍न सोडविणे शक्य अक्कलपाडा प्रकल्पातून पांझरा नदीतून धुळे तालुक्यातील गावांसाठी उन्हाळ्यात पिण्याच्या पाण्यासाठी सोडविण्यात येणारे ६०० दलघफू पाणी प्रकल्पाच्या मृत साठ्यातून सोडून धुळे तालुक्यातील गावांचा पाणीप्रश्‍न सोडविता येणे शक्य आहे. अक्कलपाडा प्रकल्पामुळे धुळे शहराचा पिण्याच्या पाण्याचा व प्रकल्पाच्या लाभ क्षेत्रातील गावांचा ७५८५ हेक्टर सिंचनाचा पाण्याचा प्रश्‍न सुटणार आहे. त्यामुळे प्रकल्पाच्या नियोजनानुसार पिण्याच्या पाण्याची व सिंचनाची गरज भागविता येणे शक्य आहे.

