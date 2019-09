धुळे महासभेत सत्ताधारी-विरोधकांमध्ये खडाजंगी Nikhil Wani Share











धुळे| महापालिकेच्या महासभेत आज बॅनर झळकवल्यानंतर विरोधी पक्ष नेते साबीर शेख हे मिडीयाला बाईट देत असल्याचा समज करून सत्ताधारी आणि विरोधक नगरसेवक आमने-सामने आले. दोघांमध्ये खडाजंगी झाली. त्यात विरोध पक्ष नेते साबीर शेख यांनी ठिय्या मांडला. त्यामुळे सभागृहात काही काळ तणाव आणि गोंधळ निर्माण झाला आहे. तेव्हा महापौर चंद्रकांत सोनार यांनी छायाचित्रकारांना परवानगी घेतली का? हा तुमचा शेवटा फोटो असेल, असे सांगत सुनावले. नंतर त्यांनीच समजुत काढत वाद मिटवला. महापालिकेची महासभा आज सकाळी महापौर चंद्रकात सोनार यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. सभेला उपायुक्त गणेश गिरी, प्र. नगरसचिव मनोज वाघ आदींसह सदस्य उपस्थित होते. सभेच्या सुरूवातीला नगरसेविका प्रतिभा चौधरी यांनी केंद्र सरकारने कलम ३७० रद्द केल्याबाबत अभिनंदनाचा ठराव पारीत करण्याची विनंती केली. त्यानुसार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह केंद्र सरकारचा अभिनंदनाचा ठराव पारीत करण्यात आला. महापालिका क्षेत्रात प्रभाग समित्यांची निर्मिती करण्यासाठी धोरण ठरविण्याबाबतच्या विषयावर नगरसेवक प्रदीप कर्पे म्हणाले की, मनपा हद्दीत अकरा गावे समाविष्ट झाल्याने काम वाढले आहे. ग्रामीण भागातील कष्टकर्‍यांना वारंवार मनपात येणे शक्य नाही. त्यामुळे प्रभाग समिती कार्यालयातच ते काम करू शकतील. यापुर्वी महापालिकेचे प्रभाग समिती कार्यालय होते परंतू मनुष्यबळा अभावी ते बंद झाले. यावेळी योग्य ती काळजी घेवून सक्षम अधिकार्‍यांची नियुक्ती करावी, असे सांगितले. या विषयावरच विरोधी पक्ष नेते साबीर शेख म्हणाले, प्रभाग कार्यालयात वसुली अधिकारी, जन्म-मृत्यू नोंद, लिकेज, लाईट विभाग आदी सर्व सुविधा असाव्यात. बाजार विभागाकडे कोणाचेही लक्ष नाही. दररोज २५ ते ३० हजारांचे नुकसान होत आहे. याची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी. तसेच शहरात चौका-चौकात अनधिकृत बॅनर लागत आहेत. त्यामुळे शहराचे विद्रुपीकरण होत असून मनपाचेही आर्थिक नुकसान होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यावर महापौर सोनार यांनी तुमच्या सुचना चांगल्या असून त्यावर नक्कीच कार्यवाही केली जाईल, असे सांगितले. यादरम्यानच नगरसेविका अन्सारी फातिमा बी यांनी एक फलक झळकविला. ‘धुळे शहराला पिण्याचे पाणी नियमित देवू अशी आपली घोषणा होती की जुमला’ असे फलकावर लिहीले होते. त्यानंतर गोंधळाला सुरूवात झाली. त्याचवेळी साबीर शेख, अमिन पटेल, उमेर अन्सारी, हमीदाबी निसार अहमद, वसीम बारी, मुक्तार मन्सुरी या नगरसेवकांनी देखील फलक झळकवला. त्यावर ‘अल्पसंख्यांक बस्ती पानी मे, और धुळे महानगरपालिका मस्ती मे’ असे लिहिते होते. व प्रभागातील रस्त्याची दयनीय अवस्था, साचलेले पाणी यांचे छायाचित्रेही होती. फलक झळकवत असतांनाच महापौर सोनार यांनी महिला नगरसेवकांना पुढे येवू द्या, त्यांनाही छायाचित्रात येवू द्या, असे सांगितले. त्यानंतर विरोधी पक्षनेते साबीर शेख बोलू लागले. ते मिडीयाला बाईट देत असल्याचा समज सत्ताधारी नगरसेवकांनी केला. त्यांनी यावर आक्षेप घेत नियमानुसार बाईट द्यायची असेल तर सभागृहाबाहेर द्या, असे सांगितले. तर साबीर शेख यांनी आपण बाईट देत नसल्याचे सांगत मला बोलू द्या, अन्यथा ठिय्या आंदोलन सुरू करले, असा इशारा दिला. त्यानंतर काही सत्ताधारी नगसेवक आक्रमक होत साबीर शेख यांच्या दिशेने धावून आले. तर बॅनर झळकविणारे नगरसेवकही आमने-सामने आले. त्यामुळे मोठा गोंधळ उडाला. काही नगरसेवकांसह महापौरांनी दोन्ही गटांना शांत राहण्याचे आवाहन केले. त्यात साबीर शेख यांनी ठिय्या मांडला. त्यामुळे सत्ताधारी नगरसेवक पुन्हा आक्रमक झाले. तेव्हा महापौरांनी साबीर शेख यांना तुम्हाला कुठे बसायचे तिथे बसा, माझ्यावर विश्‍वास ठेवा, वातावरण खराब करू नका, असे सांगितले. त्यानंतर वातावरण शांत झाले.दरम्यान सभेच्या शेवटी याबाबत साबीर शेख यांनी मी बाईट द्यायला नाही तर चर्चा करायला येत होतो. अगोदर समजुन घ्या, मग तुटून पडा, असेही त्यांनी सांगितले. दरम्यान वाद मिटल्यानंतर पुन्हा पुढच्या विषयांवर चर्चेला सुरूवात झाली. महापालिकेतर्ंगत विषय समित्या नियुक्त करण्याबाबतच्या विषयावर नगरसेवक शितल नवले म्हणाले, या समित्या स्थापन झाल्यानंतर कामाची विभागणी झाली तर मायक्रो प्लॅनींग करता येईल. सध्या शहरातील दोन पुल बंद आहेत. बांधकाम समिती राहिली असती तर लवकर काम झाले असते. यामुळे मोफत मनुष्यबळ वापरता येतील. मनपाचे उत्पन्न वाढीसाठी सीए मार्गदर्शन करू शकतील. कार्यालयीन टिपणीचा विचार न करता विषय मंजुर करावा, अशी सुचना केली. नगरसेविका वंदना भामरे यांनी हद्दवाढीतील गावातील ग्रामपंचायतीत किती कर्मचार्‍यांना मनपात सामावुन घेतले, याची माहिती द्यावी, असे सांगितले. कर्मचार्‍यांना सामावुन घेत नाही तोपर्यंत मनपाच्या आस्थापनेवरील पदांच्या सुधारीत आकृतीबंधाचा प्रस्ताव पाठविण्याचा विषय तहकुब ठेवावा, अशी सुचना केली. या विषयांना मिळाली मंजुरी-सभेत एकुण १५ विषयांवर चर्चा करण्यात आली. त्यात एक विषय तहकुब करण्यात आला तर उर्वरीत सर्व विषयांना मंजुरी देण्यात आली. महासभेत प्रश्‍नोत्तराचा तास घेण्यासाठी धोरण ठरविणे, मनपा क्षेत्रात प्रभाग समित्यांची निर्मिती करण्यासाठी धोरण ठरविणे, मनपातर्ंगत विषय समित्या नियुक्त करण्यासाठी धोरण ठरविणे, छत्रपती संभाजी राजे यांचा पुर्णाकृती पुतळा संभाजी महाराज उद्यान येथे उभारणेबाबत आलेल्या फेरप्रस्तावावर विचार करणे, संत नरहरी महाराज पुतळ्यासंदर्भात झालेल्या ठरावाबाबत फेरविचार करणे, मनपातर्ंगत असलेल्या शासकीय योजनेतील कामांबाबत कन्सलटंट नेमणे, मनपाच्या मोकळ्या जागेवर चर खोदणे, शहरात हॉकर्स झोन तयार करण्याबाबत आर्किटेक्ट यांची नियुक्ती करणे, शहरातील मोकळ्या मैदानात ग्रीन स्पेस तयार करण्यासाठी आकिटेक्ट नियुक्त करणे, अवधान येथील एमआयडीसी तलावाजवळील ७५ एकर जागेवर विज्ञान प्रदर्शन व जागा विकसीत करण्यासाठी धोरण ठरविणे, सर्व विभागातील महत्वाचा कुठलाही आर्थिक विषय महासभेत घेणेबाबत, मनपातील कायम कर्मचार्‍यांना ७ वा वेतन आयोग लागू करणेबाबत, आस्थापनेवरील पदांच्या सुधारीत आकृतीबंधास वेतनश्रेणीसह व सन २०१६ मध्ये शासन मान्य सेवा प्रवेश, प्रवेश नियमावलीत फेरबदलासह प्रस्ताव शासनाकडे मान्यतेस्वत सादर करणे, महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाअभियानातर्ंगत शहराच्या रस्ते विकास प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यतेप्रमाणे रस्ते हस्तांतरण करणे या विषयांना मंजुरी देण्यात आली. तर प्लॉस्टीक बंदीबाबात महासभेला अवगत करणे व दंड आकारणीचा अधिकारी आयुक्तांना ठरविण्याचा अधिकारबाबत आलेल्या कार्यालयीन अहवालाचा विचार करणे हा विषय तहकुब करण्यात आला. हॉकर्स झोनचा प्रश्‍न लवकर सोडवा शहरात हॉकर्स झोन तयार करण्यासाठी आकिटेक्ट नियुक्त करण्याबाबतच्या विषयावर नगरसेविका प्रतिभा चौधरी यांनी सांगितले की, हॉकर्सचा प्रश्‍न गंभीर झाला आहे. हॉकर्समुळे पादचार्‍यांना चालणेही कठीण झाले आहे. तसेच विद्यार्थ्यांनाही त्रास सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे हा प्रश्‍न लवकरात लवकर सोडवावा. तर नगरसेवक हर्षल रेलन म्हणाले की, हॉकर्समुळे शहरातील मुख्य रस्त्यावरून चालणेही कठीण झाले आहे. अतिक्रमण विभागाकडे तक्रारीकरूनही कारवाई होत नाही. यामुळे शहराला बकाल स्वरूप आले आहे. रस्त्यावर थांबुन मालविक्रीची परवानगीच देवू नये. पारोळा रोडवर ज्या दुकानदारांनी भाडे तत्वावर आपल्या दुकानासमोर हॉकर्सला जागा दिली आहे. त्यांनाही हटविण्यात यावे, अशी सुचना त्यांनी मांडली. तर हात तोडू… सभागृहात सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये खडाजंगी सुरू असतांना सत्ताधारी नगरसेवकाने महापौरांना राजदंड पळविण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे सांगितले. तेव्हा महापौरांनी थेट अर्वाच्च शब्द सभागृहात वापरला. आणि कोणी हात लावला तर हात तोडून टाकु, असे वक्तव्य केले. त्यामुळे संपुर्ण सभागृह अवाक झाले. सर्व नगरसेवकांनी चर्चेत सहभागी व्हावे

सभेमध्ये ठरावीतच लोक बोलतात, बाकी बसुन राहतात. सभा दहा तास जरी चालली तरी चालेल परंतू सर्व नगरसेवकांनी बोलले पाहीजे. गटनेत्यांनी आपआपल्या नगरसेवकांना सभेपुर्वी विषय दिले पाहीजेत. विषयांची माहिती द्यावी, वेळ पडल्यास लिहुन द्यावे. शहरात अनेक विषय आहेत. जेव्हा तुम्ही बोलाल तेव्हा तुमचे महत्व वाढले. सर्व महिला नगरसवेकांनी बोलले पाहिले, यासाठी गटनेत्यांनी नगरसेवकांना प्रशिक्षित करावे. असे आवाहन देखील महापौर चंद्रकात सोनार यांनी केले. अनुप अग्रवाल यांच्या अभिनंदनाचा ठराव अवधान येथील एमआयडीसी तलावाजवळील ७५ एकर जागेवर विज्ञान प्रदर्शन व जागा विकसीत करण्यासाठी धोरण ठरविण्याबाबतच्या विषयावर बोलतांना महापौर म्हणाले की, ग्रा.पंची ही जागा एका संस्थेला देण्यात येणार होती. याबाबत कळल्यानंतर भाजपाचे महानगर जिल्हाध्यक्ष अनुप अग्रवाल यांनी पाठपुरावा करून ही जागा मनपाला मिळवून दिली. त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन केले पाहीजे, असे सांगत त्यांनी अभिनंदनाचा ठराव मांडला. तसेच तो पारितही करण्यात आला. घरकुल प्रकरणासारखी वेळ येऊ नये जळगाव घरकूल प्रकरणातील आरोपींना नुकतेच धुळे येथून नाशिक येथे नेण्यात आले. या घरकूल प्रकरणासारखी वेळ आपल्यावर येवू नये. सभेला अनेक सदस्य उपस्थित असतात. बेकायदेशीर विषय असला तर त्याचा भुर्दंड सर्वांना सहन करावा लागतो. बेकायदेशीर टिपणीमध्ये सदर विषय कायद्याने बरोबर नाही, असा उल्लेख करावा, अशी सुचना नगरसेवक हर्षकुमार रेलन यांनी मांडली. त्यांवर महापौरांच्या माध्यमातून प्र. नगरसचिव मनोज वाघ यांनी सांगितले की, मनपात संबंधीत विभाग प्रमुखांची स्वाक्षरी असेल तरच स्थायी, महासभेसाठी विषय घेतला जातो. त्यामुळे कुणीही अडचणीत येणार नाही, असे सांगितले.

