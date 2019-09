धुळे धुळ्यात हॉटेलसह खरेदी-विक्री संघाच्या कार्यालयाला आग; ७० लाखांचे नुकसान Nikhil Wani Share











धुळे | शहरातील मध्यवर्ती भागात असलेल्या लालबाग मारूती मंदिरासमोर असलेल्या पारिजात डायनिंग हॉल या हॉटेलला आज पहाटे लागलेल्या भीषण आगीत सुमारे ५० लाख रूपयांचे नुकसान झाले. शॉटसर्कीटमुळे ही आग लागल्याचे सांगण्यात येत आहे. दरम्यान, या आगीची झळ दुसर्‍या मजल्यावरील खरेदी-विक्री संघाच्या कार्यालयालाही बसल्याने त्यांच्या साहित्याचेही सुमारे पंधरा ते वीस लाखांचे नुकसान झाले आहे. या आगीत ७० लाखांचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. याबाबत माहिती अशी की, पारिजात डायनिंग हॉल हॉटेल रविवारी रात्री नेहमीप्रमाणे बंद करून मालक नंदकिशोर वाणी हे घरी गेले. रात्री अडीच वाजेच्या सुमारास त्यांना मोबाईलवर त्यांच्या हॉटेलला भीषण आग लागल्याची माहिती मिळाली. लगेच ते हॉटेल येथे गेले. हॉटेलचे शटर उघडल्यानंतर आगीचे लोळ हॉटेलभर पसरल्याचे दिसून आले. याबाबत माहिती महापालिकेच्या अग्नीशमन दलाला देण्यात आली. त्यानंतर महापालिकेच्या तीन अग्नीशमन बंबाव्दारे आगीवर नियंत्रण मिळवण्यात यश मिळाले. आग भीषण होती. या आगीत हॉटेलमधील दोन मोठे फ्रीज, टेबल, खुर्च्या अन्य साहित्य आदी जळून खाक झाले. हॉटेलला लागलेल्या आगीत सुमारे ५० लाखांचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. हॉटेलच्या वरच्या मजल्यावर असलेल्या खरेदी-विक्री संघ कार्यालयातील लॅपटॉप, कॉम्प्युटर, प्रिंटर, बाजूच्या फर्निचर दुकानातील १२ ते १४ दरवाजे तसेच अन्य फर्निचर असे १५ ते २० लाखांचे नुकसान झाले. खरेदी विक्री संघाचे चेअरमन लहू पाटील यांनी रात्रीच आपल्या कार्यालयातील नुकसानीची पाहणी केली. दरम्यान अथक प्रयत्नानंतर आग अटोक्यात आणण्यात यश आले. या इमारतीतून मध्यरात्रीनंतर धुराचे लोळ बाहेर पडत असल्याचे काही सिंधी व्यापार्‍यांच्या लक्षात आल्याने त्यांनीही घटनास्थळी धाव घेतली. त्यांनीच मालक नंदकिशोर वाणी यांना फोनद्वारे हॉटेलला आग लागल्याची माहिती दिली. दरम्यान आगीचे गांभीर्य पाहता शहर पोलिस ठाण्याचे पोलिस अधिकारी व कर्मचारी यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. सकाळीही जळालेले साहित्य बाहेर काढण्याचे काम सुरू होते. लालबागच्या कोपर्‍यावरील प्रसिध्द पारिजात फरसाणचे मालक नंदकिशोर वाणी यांनी काही वर्षापूर्वी हा डायनिंग हॉल सुरु केला होता.

