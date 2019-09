धुळे आता प्रत्येक जिल्ह्यातून शंभर कलावंतांची निवड होणार Nikhil Wani Share











धुळे | कलावंतांनी मांडलेल्या ठरावातील पगारवाढीची पहिली मागणी मंजुर झाली असून दिडपटीने कलावंतांचा पगार वाढला आहे. १५०० रूपयांवरुन २ हजार २५० रूपये क वींर्गाचा तर १८०० रूपयांवरुन २ हजार ७०० रूपये ब वर्गाची पगारवाढ केली आहे. तसेच प्रत्येक जिल्ह्यातून एका वर्षासाठी मानधन पात्र लाभार्थी म्हणून कलावंतांची संख्या ६० होती. ती वाढवून प्रत्येक जिल्ह्यातून यापुढे १०० कलावंतांची मानधन घेण्यासाठी निवड करण्यात येईल, असे महाराष्ट्र शासन मंत्रीमंडळाच्या कॅबिनेटच्या बैठकीमध्ये कलावंतांच्या मागण्या मंजुर झाल्याची घोषणा खा. हिना गावित यांनी केली. यामुळे सर्वच कलावंतांना आश्चर्याचा सुखद धक्का दिला. साक्री तालुक्यातील भामरे येथे खान्देश शाहिर कलावंत वारकरी मंडळाचे खान्देश अधिवेशन व उत्तर महाराष्ट्र वारकरी मेळावा दि. २८ व २९ ऑगस्ट रोजी रोजी घेण्यात आला. तसेच जीवन गौरव पुरस्कार वितरण सोहळा आयोजित करण्यात आला होते. अध्यक्षस्थानी आ. डॉ. विजयकुमार गावीत होते. तर प्रमुख पाहुणे म्हणुन खा. हिना गावीत, आमखेल सरपंच ज्ञानेश्वर पवार, डी.के. माळी- ठाणे, सुधीर आकलाडे, ऍड. उत्तमराव मराठे, ऍड.दिलीप मिस्तरी, प्रतिकदेवरे, भामेर सरपंच वैशाली सोनवणे, दशरथ शेलार, विलास घरटे, रमेश सरग आदी उपस्थित होते. यावेळी डी.के. माळी यांना जीवनगौरव पुरस्कार देऊन सन्मानीत करण्यात आले. प्रसंगी सर्व शाहीर, कलावंत, वारकरी मंडळ तसेच विविध कला सादर करणार्‍या कलावंतांच्या प्रलंबित मागण्यांचे ठराव या अधिवेशनामध्ये मांडण्यात आले. तसेच गेल्या दोन अधिवेशनांपासून अशा स्वरुपाचे ठराव मांडण्यात येत होते. या तिसर्‍या अधिवेशनामध्ये ठराव मांडल्याबरोबर खा. हिना गावित यांनी सदर ठरावाला उत्तर देतांना महाराष्ट्र शासन मंत्रीमंडळाची दि. २८ ऑगस्ट रोजी कॅबिनेटच्या बैठकीमध्ये योगायोग जुळून आला आणि कलावंतांच्या मागण्या मंजुर झाल्याची घोषणा केली. टाळ्यांच्या गजरात सर्व कलावंतांनी महाराष्ट्र शासनाचे आभार मानले. तसेच कार्यक्रमाचे अध्यक्ष आ. डॉ. विजयकुमार गावित यांनी कलावंतांसाठी प्रशिक्षण अभ्यासिका भवन, गोशाळा भामेर येथे पुढील वर्षापर्यंत निधीतून उभारण्यात येईल अशी घोषणा केली. यावेळी हायमॅक्स, पाठशाळा, वाचनालय व स्वानंद सुखनिवासी प.पु.कृष्णाजी माऊली गोशाळा नामकरण कोनशिलाचे अनावरण मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले. अधिवेशन दोन दिवस चालू होते. खान्देशातून सुमारे १५०० कलायंतांनी यात आपला सहभाग नोंदवला. खान्देश शाहिर कलावंत वारकरी मंडळाने कलावंतांच्या विविध मागण्यांसाठी गेल्या दोन वर्षापासून सातत्याने तालुका आणि जिल्हास्तरावरुन तसेच संचालक, सांस्कृतिक कला संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई यांच्याशी चर्चा, निवेदने, धरणे आंदोलन आणि कलेच्या माध्यमातून शासनाचे लक्ष वेधण्याचे काम केले. उत्तर महाराष्ट्रातील या एकमेव संघटनेने कलावंतांच्या विविध प्रश्नांचे सातत्याने पाठपुरावा केल्याने महाराष्ट्र शासनाने कलावंतांची पगारवाढीची मागणी य लाभार्थी कलावंतांची संख्या वाढीची मागणी सतत लावून धरल्याने ती संघटनेच्या दि. २८ व २९ ऑगस्ट रोजी तिसर्‍या अधिवेशनात योगायोगाने शासनाचे प्रतिनिधी खा. हिना गावित आणि आ. विजयकुमार गावित यांनी कार्यक्रम प्रसंगी घोषणा केली. मागण्या खान्देश शाहिर कलावंत वारकरी मंडळाने सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्यामुळे मंजुर झाल्या, अशा पध्दतीचे भाषणातून नेत्यांनी संघटनेचे व प्रदेश अध्यक्ष अनिल जगताप तसेच महिला मंडळाच्या अध्यक्षा शोभा खैरनार यांचे कौतूक केले. यापुढेही आपण अशाच पध्दतीचे कार्य कलावंतांसाठी चालू ठेवावे, असे आवाहनही केले. यावेळी अनिल जगताप यांनी मांडलेले ठराव अधिवेशनात मंजुर झाल्याने महाराष्ट्र शासनाचे व सर्व मंत्री, खासदार, आमदार यांचे खान्देश शाहिर कलावंत वारकरी मंडळाने जाहिर आभार व अभिनंदनाचा ठरावा मांडला. अधिवेशन यशस्वी करण्यासाठी प्रदेश अध्यक्ष अनिल जगताप, महिला वारकरी मंडळाच्या अध्यक्षा शोभा खैरनार, नानाभाऊ वाघ, पोपटराव ठाकरे, वसंत कुंवर, फुला गवळे, निंबा बेडसे, नथ्थु साळुके, रविंद्र पाटील, अशोक निकुंभ, ताराचंद गवळे, मनिलाल सोनवणे, भास्कर चिंचोले, पांडुरंग गवळे, हिलाल महाराज, हरिभाऊ मराठे, सुरेश घेवारे, आसाराम अहिरे, दादाजी नेरकर, रघुनाथ सोनवणे आदींनी परिश्रम घेतले. सांस्कृतिक मेजवानी रात्र शाहीर कलावंत वारकर्‍यांची, हा सांस्कृतिक कार्यक्रम देखील अधिवेशनात उत्साहात झाला. त्यात भारुड, भजन, अभंग, गवळण, लोकगिते, लोककला, कविता, एकपात्री नाटक तसेच एकतारी भजन, आदिवासी नृत्य, गोंधळाचा कार्यक्रम झाला. कलावंतांनी आपली कला सादर केली.

