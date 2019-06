धुळे अकरावी प्रवेशाची प्रक्रिया सुरू Nikhil Wani Share











धुळे । इयत्ता अकरावीची प्रवेश प्रक्रिया सुरू झालेली आहे. बहुतांश विद्यार्थ्यांचा विज्ञान शाखेत प्रवेश घेण्याकडे कल आहे. विज्ञान शाखेसाठी गुणवत्ता यादीनुसार प्रवेश दिला जाणार आहे. शहरातील झेड.बी.पाटील कनिष्ठ महाविद्यालय व डॉ. पां.रा.घोगरे महाविद्यालयाची विज्ञान शाखेची पहिली गुणवत्ता यादी जाहीर झाली. पहिल्या गुणवत्ता यादीत नाव आलेल्या विद्यार्थ्यांना 2 जुलैपर्यंत प्रवेश घ्यावा लागणार आहे. दहावीचा निकाल लागल्यानंतर विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयीन प्रवेशाचे वेध लागले होते. गुणपत्रक मिळताच 21 जून पासून शहरातील कनिष्ठ महाविद्यालयात प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली होती. झेड.बी.पाटील कनिष्ठ महाविद्यालयात अकरावीच्या अनुदानितच्या 240 व विना अनुदानितच्या 120 अशा एकूण 360 जागा आहे. विज्ञान शाखेसाठी जवळपास एक हजार पेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांचे अर्ज प्राप्त झाले होते. प्राप्त झालेल्या अर्जांमधून शुक्रवारी सायंकाळी विज्ञान शाखेची पहिली गुणवत्ता यादी जाहीर करण्यात आली. यात अनुदानित वर्गात प्रवेशासाठी सर्वसाधारणची गुणवत्ता यादी 89.40 टक्क्यांवर बंद झाली आहे. तर इतर मागासवर्ग 86 टक्के, अनुसूचित जाती 72.60, अनुसूचित जमाती 82.20, एसबीसी 73.60, एसईबीसी 62 टक्के. तर विनाअनुदानितसाठी जनरलचे मेरीट 81 टक्क्यांवर बंद झाले. ओबीसी 78.20, अनु.जाती- 67.60, अनु.जमाती-79.80, एसबीसी 70.40 टक्क्यांवर लागले. त्याचप्रमाणे वाणिज्य शाखेच्या प्रवेशासाठी मराठी माध्यमाची जनरलचे मेरीट 62.80 टक्क्यांवर बंद झाले. तर इंग्लीश मेडीयमचे 85.60 टक्क्यांवर मेरीट बंद झाले. संवर्गनिहाय मराठी व कंसात इंग्लिश मेडीयमचे मेरीट असे- ओबीसी 61.80 (84.60), अनु.जाती-51.80 (54.20), अनु.जमाती -52.20 (48.60), एसबीसी-68.60 (69.20). दरम्यान गुणवत्ता यादीत नाव आलेल्या विद्यार्थ्यांना 2 जुलैपर्यंत प्रवेश घ्यावा लागणार आहे. एसएसव्हीपीएस संस्थेच्या डॉ. पी.आर. घोगरे विज्ञान महाविद्यालयात 11वीला प्रवेश घेण्यासाठी 1140 अर्ज प्राप्त झाले होते. या महाविद्यालयात विज्ञान शाखेच्या 480 जागा आहेत. 28 जून रोजी विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स शाखेची पहिली गुणवत्ता यादी जाहीर करण्यात आली.

Tags: