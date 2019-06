धुळे जैन सोशल गृपतर्फे विविध नाविन्यपूर्ण उपक्रम Nikhil Wani Share











धुळे । येथील जैन सोशल गृप व युवा फोरमतर्फे कौटुंबिक जिव्हाळा निर्माण करण्यात यश येत असून गेल्या दोन दिवसांमध्ये गृपमार्फत विविध कार्यक्रम घेण्यात आलेत. जागतिक योग दिनानिमित्त मातोश्री वृद्धाश्रमातील ज्येष्ठ नागरिकांसोबत योग दिन साजरा करण्यात आला. यावेळी उत्तम आरोग्यासाठी आहार, विहार, विचार व व्यायाम यावर मार्गदर्शनही करण्यात आले. योग वर्गानंतर वृद्धाश्रमातील ज्येष्ठ नागरिकांना अल्पोपहार व औषधांचे वाटप करण्यात आले. तसेच श्री. संस्कार मतिमंद मुलींच्या वसतिगृहात साहित्यांचे वाटप करण्यात आले. यावेळी मतीमंद मुलींकडून वसतिगृहात नमस्कार महामंत्राचे पठन करण्यात आले. येथील जैन भवन, ग.न.2, धुळे येथे बालिका (युवती) सक्षमीकरण कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते, या कार्यशाळेत सुमारे 40 विद्यर्थिनींनी सहभाग घेतला. कार्यशाळेत भारतीय जैन संस्थेच्या राष्ट्रीय विशेष कुशल प्रशिक्षक सौ.मनीषा भंसाली यांनी युवतींना 21 व्या शतकातील बदललेल्या परिस्थितीनुसार येणार्‍या आव्हानाना सामोरे जाण्यासाठी व्यक्तिगत संवाद, कौटुंबिक संवाद, मैत्री, देहबोलीतील मर्यादा, स्वनियंत्रण, स्वसंरक्षण, आत्मविश्वास, पर्याय व निर्णय, जोडीदाराची विवेकी निवड या सारख्या अनेक पैलुसोबतच कौटुंबिक समाजरचनेतील स्नेहबंधन, विश्वास व कर्तव्य यांवर मार्गदर्शन केले. कार्यशाळेच्या समारोपप्रसंगी डॉ. माधुरी बोरसे-बाफना यांनी युवतींना मार्गदर्शन व समारोप प्रसंगी पालकत्व सत्राचे देखील आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी पौगंडावस्थेतील बालिकांच्या संगोपनात पालकांची कुठे चूक होते व पालकांनी काय बदल आत्मसात केला पाहिजे याबाबत ही सौ. भंसाली यांनी मार्गदर्शन केले. येथील श्री जैन ओसवाल बोर्डिंग येथे दि. 23 रोजी वेलकम मान्सून हा कार्यक्रम घेण्यात आला, यावेळी सुमारे 150 दाम्पत्य उपस्थित होते. यावेळी विविध खेळ, उपक्रमाद्वारे पर्यावरण व पर्जन्य यांतील परस्परसंबंध अधोरेखित करत मान्सूनचे स्वागत करण्यात आले. कार्यक्रमासह वेशभूषा, सजावट इ. साठी हिरव्या रंगाची थीम देण्यात आली होती. सर्व सहभागी सदस्यांनी हिरव्या रंगाच्या वेशभूषेसह उत्साहाने मान्सूनचे वेलकम अर्थात स्वागत केले. जैन सोशल गृप एवं युवा फोरमच्या सर्व सदस्यांपैकी दहावी व बारावीच्या परीक्षेत प्रथम श्रेणी विशेष प्राविण्यासह उत्तीर्ण झालेल्या पिद्यार्थ्यांचे कौतुक करण्यात आले व भेटवस्तू वाटप करण्यात आले. यावेळी प्रा. सौ. जयश्री दुग्गड व डॉ. राखी बोरा यांनी उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले.

